L'Oroscopo dell'amore di coppia di giovedì garantisce splendide emozioni, tutte da vivere in due per rendere la storia amorosa più avvincente e promettente per i sentimenti. Il quadro astrale approfondito nelle previsioni astrologiche promette bellissime emozioni per Ariete, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione e Capricorno, il cui temperamento incisivo sarà addolcito da Venere, Sole e Luna, regalando attimi di puro romanticismo.

L'oroscopo di giovedì

Ariete: finalmente Luna diventa complice dalla casa astrologica nona e rende le sensazioni amorose più estroverse. Una nuova allegria lambisce la coppia e Giove in congiunzione con l'astro d'argento garantisce un nuovo benessere tutto da approfondire.

Toro: molto impulsivi con la Luna in opposizione, potreste prendere decisioni in maniera troppo precipitosa. La solita routine annoia e potreste assumere un atteggiamento distruttivo nei confronti della relazione amorosa.

Gemelli: in coppia, eviterete le responsabilità e di impegnarvi affinché la relazione progredisca. Potreste diventare anche arroganti a causa di alcuni influssi lunari in opposizione, quindi cercate di assumervi le responsabilità allontanando un'eccessiva pigrizia.

Cancro: Venere in quadratura con i nodi lunari sprigiona uno squilibrio affettivo collegato ad alcune invidie e intralci che cercano di piegare il rapporto di coppia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Marte in posizione favorevole dal canto suo, tiene testa a queste influenze negative e la perseveranza nei propri progetti sarà un'arma a vostro favore.

Leone: buono l'equilibrio di coppia adesso che Luna è entrata in congiunzione con Giove. Una nuova vitalità rende le sensazioni di coppia più frizzanti e sarete più appagati da ciò che possedete e dalla relazione che state vivendo.

Vergine: anche se ben radicati nei rapporti di coppia, tenderete a vivere alcune novità in maniera positiva grazie a una spinta imprevedibile di Urano in trigono con Saturno. Ciò servirà a non cristallizzare i sentimenti.

Previsioni astrologiche

Bilancia: un atteggiamento comprensivo dal punto di vista emotivo aprirà all'ascolto del partner. Luna dal Sagittario influisce positivamente nei confronti della casa astrologica settima e collegandosi con tutto ciò che è lontano potenzia sia il dialogo che l'ascolto, entrambi utili per progredire in amore.

Scorpione: l'influsso lunare dal domicilio adiacente mitiga l'aggressività e addolcisce il cuore, dando libero sfogo ai sentimenti più profondi.

Molto partecipi e pronti a soddisfare le richieste del partner, attuerete alcuni consigli in modo affettuoso e positivo.

Sagittario: sentirete un influsso lunare che rende l'amore inquieto. La generosità e la sicurezza non mancheranno di certo anche se l'astro d'argento rende gli atteggiamenti molto suscettibili e potreste offendervi per un poco.

Capricorno: i cambiamenti creativi non mancheranno di certo con un incrocio Saturno-Urano che garantisce un modo disciplinato di amare.

Una nuova consapevolezza combinata a idee frizzanti genererà un mix romantico e molto sensuale.

Acquario: baldanzosi e schietti, finalmente potrete contare sull'influenza lunare che dal domicilio del Sagittario rende gli affetti di coppia molto positivi e profondi. Tuttavia il bisogno di libertà è grande e una nuova autonomia si affaccia all'orizzonte, rendendovi dinamici intellettualmente e fisicamente.

Pesci: molto irrequieti a causa di una quadratura lunare e a un Giove che rema contro, forse eviterete di esprimere i punti di vista fondamentali per apportare le giuste modifiche in coppia. Forse sarebbe il caso di approfondire questi sentimenti.