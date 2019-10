Giovedì 3 ottobre 2019 a livello astrale troveremo Giove e la Luna nel segno del Sagittario, mentre Marte sarà sull'orbita della Vergine. Intanto Mercurio, il Sole e Venere stazioneranno in Bilancia, nel frattempo Plutone e Saturno continueranno il loro moto in Capricorno. Nettuno permarrà in Pesci, così come Urano proseguirà sui gradi del Toro.

Sul podio

1° posto Gemelli: frizzanti. L'esuberanza e la voglia di spensieratezza che, con ogni probabilità, dimostreranno i nati del segno sarà ben apprezzata dalle persone con cui avranno a che fare.

2° posto Sagittario: romantici. Spesso i nativi tendono a nascondere il loro lato più galante, ma durante questa giornata invece vorranno darne sfogo, rendendo entusiasta la persona amata.

3° posto Capricorno: pieni di energie. Stracolmo il bottino energetico gentilmente offerto dai Pianeti del giovedì, i nativi lo orienteranno con ogni probabilità verso i progetti lavorativi in essere.

I mezzani

4° posto Acquario: estroversi.

La Luna nell'affine segno di Fuoco garantirà probabilmente una giornata dedita alla socievolezza, dove saranno probabili nuovi incontri interessanti per il loro futuro professionale.

5° posto Leone: relax. Dopo alcuni giorni pregni di urgenze ultimate, eccoche questo giovedì i nati Leone avranno voglia di ritagliarsi ampi spazi di relax ritemprando il loro benessere psico-fisico.

6° posto Toro: confusi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

L'energia non dovrebbe mancare, ma ciò che probabilmente deficiterà sarà la lucidità nell'orientare a dovere tali forze. Fare lo stretto indispensabile sarà un'ottima strategia.

7° posto Ariete: diretti. Se avranno qualcosa da dire, e c'è da scommetterci che sarà così, non useranno mezzi termini esternando, a tratti brutalmente, ciò che provano o che pensano degli argomenti in questione.

8° posto Vergine: stressati.

Tante, forse troppe, le incombenze lavorative da portare a termine in queste 24 ore in cui i nativi, con tutta probabilità, non si tirerann indietro arrivando, però, a sera esausti e con un alto quantitativo di stress.

9° posto Pesci: svogliati. La voglia di fare o di mettersi in gioco sarà pari allo zero e, come conseguenza, i nati del segno sceglieranno di buon grado l'ozio nel focolare domestico.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: gelosi. L'atteggiamento che il partner avrà nei confronti di una sua vecchia fiamma non sarà gradito dai nativi che probabilmente sfogheranno la loro gelosia in maniera veemente.

11° posto Bilancia: routine. Giovedì senza infamia né lode: i nati Bilancia farebbero bene a dedicarsi a tutte quelle faccende rimandate nei giorni precedenti. Sarà noioso ma necessario.

12° posto Scorpione: umore 'flop'.

La triade formata dai Luminari assieme a Giove, che non subirà più lo scontro plutoniano, tenderà ad abbassare il tono umorale dei nativi rendendoli indisponenti.