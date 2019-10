Lunedì 7 ottobre 2019 troveremo la Luna nell'orbita dell'Acquario mentre Marte, Venere ed il Sole saranno sui gradi della Bilancia. Mercurio transiterà in Scorpione, nel frattempo Plutone e Saturno permarranno in Capricorno. Nettuno proseguirà il suo moto in Pesci come Giove nel segno del Sagittario ed Urano in Toro.

Gemelli pimpante

Ariete: sfacciati. Il transito lunare si unirà alle copiose asperità astrali in onda quest'oggi per i nativi che, con ogni probabilità, avranno molte difficoltà a tenere a freno la lingua, col serio rischio di alzare un polverone dialettico.

Toro: relax. L'opposizione dei Luminari potrebbe rendere svogliati i nativi che, come conseguenza, potrebbero optare per un lunedì dedito al riposo. Tali momenti di meritato ristoro serviranno a ricaricare le batterie.

Gemelli: pimpanti. I nati Gemelli oggi porteranno una sferzata d'allegria ovunque andranno, dall'ambiente lavorativo sino al focolare domestico il loro sorriso irradierà ogni luogo.

Cancro: umore 'flop'. Lunedì dove il tono umorale dei nativi potrebbe rasentare lo zero, specialmente nell'ambito professionale dove il clima non sarà dei più sereni.

Spese extra per Vergine

Leone: spossati. Le giornate precedenti hanno messo a dura prova la resistenza fisica dei nativi ed oggi potrebbero accusare un lieve rallentamento rispetto a ciò. Incontri fortunati in mattinata.

Vergine: spendaccioni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Ventiquattr'ore dove i nati del segno, c'è da scommetterci, vorranno dedicarsi allo shopping più sfrenato ma farebbero bene a non riempire il carrello di cianfrusaglie.

Bilancia: bugie. Non saranno probabilmente molto sinceri nelle faccende di cuore e l'amato bene, vestendo i panni di 'Sherlock Holmes', potrebbe smascherarli in quattro e quattr'otto.

Scorpione: creativi. L'estro dei nati del segno potrebbe essere stimolato dall'incontro tra Luna e Mercurio. Le idee che balzeranno in mente andranno messe subito in atto per dare i migliori frutti.

Shopping per Acquario

Sagittario: distacco emotivo. Nel focolare domestico si potrebbe registrare un clima gelido, dono sgradito delle copiose dissonanze odierne. Non sarà ancora il momento ideale per una discussione chiarificatrice.

Capricorno: figli. Il focus odierno dei nati Capricorno potrebbe essere orientato sulla prole dove ci sarà una divergenza d'opinione col partner sul metodo da utilizzare per la loro educazione.

Acquario: shopping. Quell'acquisto tanto agognato, finalmente, potrà essere comprato dai nativi senza troppi ripensamenti. Infatti, è probabile che scelgano il modello 'full optional'.

Pesci: diplomatici. Come il famoso 'mignon' tireranno fuori dal cilindro una delle loro doti innate, la diplomazia, sfoggiandola in ogni ambiente che visiteranno, anche quando non sarà necessario.