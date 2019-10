Lunedì 7 ottobre 2019 troviamo la Luna nel segno dell'Acquario mentre Marte, Venere ed il Sole stazioneranno in Bilancia. Mercurio sarà sui gradi dello Scorpione, nel frattempo Saturno e Plutone saranno sull'orbita del Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Urano nel segno del Toro. Infine Nettuno continuerà il suo moto in Pesci mentre il Nodo Luna sarà in Cancro.

Sul podio

1° posto Acquario: shopping.

L'oggetto tanto desiderato oggi potrebbe entrare finalmente in possesso dei nati Acquario che non baderanno a spese per aggiudicarselo, probabilmente 'full optional'.

2° posto Scorpione: creativo. Lunedì dove gli Astri, capitanati da Mercurio, stimoleranno l'estro e la creatività dei nativi inducendoli saggiamente ad attuare sin da subito le loro frizzanti idee.

3° posto Gemelli: spensierati. Complice la Luna nel loro Elemento, in questa giornata i nati del segno sprizzeranno felicità da tutti i pori ed il loro buonumore sarà tangibile e contagioso anche con chi si rapporteranno.

I mezzani

4° posto Capricorno: educazione. I figli, con ogni probabilità, andranno tenuti d'occhio in questo lunedì d'ottobre col compito primario di chiarire le divergenze educative assieme all'amato bene.

5° posto Pesci: diplomatici. Oggi i nati Pesci avranno un'arma in più sul piano dialettale, ovvero la diplomazia. Avvocati e rappresentati saranno i mestieri che riceveranno i maggiori favori astrali.

6° posto Toro: relax. 24 ore dove i nati del segno, con tutta probabilità, sceglieranno di dedicarsi al relax più assoluto. Tale riposo servirà a ritemprare il loro benessere psico-fisico.

7° posto Vergine: 'mani bucate'. Che sia giornata di acquisti i nati Vergine potrebbero accorgersene già in mattinata e tale desiderio viscerale di shopping li accompagnerà probabilmente per tutto il giorno.

8° posto Leone: spossati.

Le scorse giornate sono state faticose, con conseguente massiccio dispendio energetico, e questo lunedì i nativi potrebbero accusare una lieve spossatezza.

9° posto Ariete: diretti. Tenere a bada le parole sarà impresa ardua per i nativi a causa dello sfavorevole duetto Luna-Mercurio. Servirebbe loro un po' della diplomazia odierna dei Pesci per venirne a capo.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: gelidi.

Nel focolare domestico potrebbe regnare un clima gelido, poco affettivo, nelle coppie stabili. Cercare un chiarimento non sarà una buona idea perchè difficilmente si giungerà ad un compromesso.

11° posto Cancro: umore basso. Il tono umorale del lunedì, c'è da scommetterci, sarà sotto i livelli standard e tutto ciò potrebbe influire anche sulla voglia di darsi da fare per i nati Cancro. Amore in stand-by.

12° posto Bilancia: bugiardi. Una bugia a fin di bene la si potrebbe pure perdonare ma oggi, con tutta probabilità, i nati del segno esagereranno col grande rischio che le loro menzogne vengano smascherate.