Nella settimana che va dal 7 al 13 ottobre 2019 la Luna viaggerà dal segno dell'Ariete sino a quello del Capricorno, dove stazionano anche Plutone e Saturno, mentre Venere si sposterà dalla Bilancia, dove permarranno Marte ed il Sole, allo Scorpione, mettendosi a fianco di Mercurio. Urano continuerà a sostare in Toro come Giove nel segno del Sagittario e Nettuno nel segno dei Pesci.

Amore 'flop' per i Gemelli

Ariete: perplessi.

L'ambiguo comportamento che, con ogni probabilità, terrà il partner renderà irritabili i nativi che chiederanno impulsivamente, ma purtroppo invano, doverose spiegazioni.

Toro: poco lucidi. Il dissonante duetto Mercurio-Sole tenderà, c'è da scommetterci, ad appannare idee ed intenti dei nati Toro. Sarà bene che porgano la massima attenzione durante lo svolgimento delle mansioni lavorative.

Gemelli: attriti amorosi.

Qualche attrito sul versante amoroso dei nativi sarà più che probabile a causa della Venere scorpionica che farà il paio con Mercurio nello stesso segno. Lavoro in stand-by.

Cancro: affettuosi. Dopo giorni burrascosi nelle faccende di cuore, ecco che in questa settimana i nati Cancro probabilmente godranno di un netto miglioramento nel rapporto di coppia in essere, che potrà godere di un clima sereno ed affettuoso.

Flirt per lo Scorpione

Leone: concentrati. Ci sarà poco spazio per l'amore perchè i nati Leone, con tutta probabilità, avvertiranno che sarà la settimana giusta per spingere sul piede dell'acceleratore nei progetti professionali in essere.

Vergine: relax. Sia al lavoro che nel focolare domestico qualche ostacolo potrebbe esserci, dunque, sarà preferibile che i nati del segno optino per ritagliarsi ampi spazi di relax, specialmente da mercoledì in poi.

Bilancia: mondani. Il focus settimanale potrebbe essere indirizzato sul divertimento ed i nati Bilancia, come conseguenza, organizzeranno una spensierata serata assieme agli amici di sempre.

Scorpione: flirt. I single del segno avranno una marcia in più durante questi 7 giorni perchè godranno a piene mani dei favori venusiani. Nelle coppie rodate la serenità, probabilmente, regnerà sovrana.

Stress per Acquario

Sagittario: routine.

Settimana senza infamia né lode dove gli Astri porranno l'accento sulla quotidianità nativa aiutandoli ad avere ben chiaro quali abitudini, poco salutari, sarebbe bene eliminare dal proprio stile di vita.

Capricorno: ostinati. I nati del segno, principalmente durante le prime tre giornate, risulteranno oltremodo ostinati nell'ambiente lavorativo se stanno operando alle dipendenze altrui. Amore in secondo piano.

Acquario: stress. Le molteplici incombenze che, probabilmente, dovranno affrontare i nati del segno in questa settimana non lasceranno loro un istante libero e, verso il fine settimana, lo stress inizierà a farsi sentire.

Pesci: romantici. La vena romantica dei Pesci emergerà prepotentemente lasciando entusiasta l'incredulo partner che non era più abituato a tale atteggiamento.