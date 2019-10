Domenica 13 ottobre 2019 troveremo la Luna nel segno dell'Ariete mentre Marte ed il Sole stazioneranno in Bilancia. Mercurio e Venere saranno sui gradi dello Scorpione, nel frattempo Saturno e Plutone continueranno il loro moto in Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Nettuno nel segno dei Pesci ed Urano in Toro. Infine il Nodo Lunare sarà sull'orbita del segno del Cancro.

Sul podio

1° posto Scorpione: incontri 'top'.

Le benevolenze planetarie, con ogni probabilità, favoriranno i nuovi incontri affettivi dei nativi, molti dei quali si trasformeranno in appassionati flirt autunnali.

2° posto Ariete: focosi. La Luna congiunta a Giove smorzerà l'effetto di contrasto della Venere "scorpionica" andando – c'è da scommetterci – a favorire il lato focoso delle relazioni amorose native.

3° posto Bilancia: mondani. Vorranno divertirsi durante l'ultimo giorno della settimana e probabilmente ci riusciranno organizzando una serata assieme agli amici di vecchia data che si rivelerà scanzonata e rigenerante.

I mezzani

4° posto Leone: attendisti. Domenica più 'conservativa' che 'espansionistica' in quanto sarà probabile che i nativi optino per un mood più incentrato sull'attesa, specialmente i lavoratori autonomi, rispetto ad allargarsi su ulteriori fronti professionali.

5° posto Capricorno: determinato. Quando i nati del segno si incaponiscono su un'idea o un modo di fare è difficile farli ritornare sui propri passi ed è ciò che probabilmente succederà quest'oggi, dove la loro ostinazione sarà ben visibile.

6° posto Acquario: famiglia originaria. Il focus odierno dei nati del segno potrebbe essere incentrato sulla famiglia originaria che reclamerà la loro attenzione per risolvere un'annosa faccenda. Il loro repentino supporto risulterà di fondamentale importanza.

7° posto Gemelli: routine. Giornata senza infamia e senza lode quella che potrebbero vivere i nati Gemelli. Farebbero bene a dedicare ampi spazi al relax più assoluto, ottima idea per ritemprare il loro benessere psicofisico.

8° posto Toro: spossati. Le energie non saranno, con tutta probabilità, molte e per i nativi non sarà facile amministrarle a dovere per tutte le incombenze pratiche quotidiane. Il rischio sarà di arrivare a sera esausti.

9° posto Cancro: silenziosi. Anziché esternare il loro malcontento preferiranno rimanere in rigoroso silenzio per queste 24 ore. Tirando le somme a fine giornata è probabile che la scelta si sia rivelata azzeccata.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: accidiosi. La voglia di fare latiterà ed i nativi, c'è da scommetterci, coglieranno la palla al balzo per dedicarsi con dovizia al loro beneamato ozio. Amore in stand-by.

11° posto Vergine: amore 'flop'. Tante le forze dissonanti in onda durante l'ultima giornata della settimana potrebbero rendere più 'pesante' il clima di coppia e, come conseguenza, la comunicazione col partner verrà meno.

12° posto Sagittario: educazione dei figli. Impartire la giusta e doverosa educazione alla prole non è sempre un compito scontato né immediato ed i nativi, con ogni probabilità, oggi potranno rendersene, ancora una volta, conto.