Nella settimana dal 14 al 20 ottobre troveremo il Sole e Marte nel segno della Bilancia mentre Venere e Mercurio saranno sui gradi dello Scorpione. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove in Sagittario ed Urano in Toro. Nettuno proseguirà il suo moto in Pesci ed il Nodo Lunare stazionerà nel segno del Cancro.

Ariete distaccato

Ariete: distaccati. Il clima in coppia potrebbe non essere dei più concilianti in questa settimana ed i nativi del segno, con tutta probabilità, non faranno nulla per cambiare le carte in tavola assumendo un atteggiamento gelido.

Toro: spese extra. Il settore economico dei nati Toro sarà, c'è da scommetterci, messo in allarme da una spesa non preventivata. Sarà bene che estinguano il debito prima possibile in modo da non andare incontro ad eventuali more.

Gemelli: relax. Dopo la faticosa settimana appena trascorsa è probabile che i nati del segno optino per sette giorni meno propensi allo stacanovismo e più dediti al rilassamento.

Cancro: gelosi. Un ex dell'amato potrebbe palesarsi d'improvviso mandando su tutte le furie i nati del segno che, impulsivamente, reagiranno in maniera veemente tra la perplessità del partner.

Vergine concentrato

Leone: pazienti. Settimana d'attesa più che d'espansione per i nati Leone che, fiutando l'avversità Mercuriale, decideranno per un mood più conservatore che gioverà al loro percorso professionale.

Vergine: concentrati. Fluidità e lucidità di pensiero potrebbero essere tra le caratteristiche dei nativi durante questa settimana d'ottobre e con le quali potranno gettarsi a capofitto in qualsiasi attività vogliano, raccogliendone copiosi 'frutti'.

Bilancia: acquisti. Lo desideravano probabilmente da tempo e, specialmente da giovedì in poi, decideranno di acquistare quel capo d'abbigliamento non badando a spese.

Attriti amorosi lunedì e martedì.

Scorpione: stacanovisti. Saranno come dei caterpillar sul fronte professionale in questi sette giorni i nati Scorpione perché, con tutta probabilità, risulteranno instancabili ed estremamente lucidi nel far avanzare celermente i loro progetti in essere.

Pesci ozioso

Sagittario: viaggi. Una gita fuori porta o un breve viaggio saranno, c'è da scommetterci, il focus settimanale dei nativi che avvertono il viscerale bisogno di staccare la spina dalla quotidianità.

Capricorno: svogliati. Settimana in cui energie e voglia di mettersi in gioco potrebbero latitare per i nati del segno. Sarà bene, ove possibile, che si prendano qualche giorno di ferie o di riposo per allentare lo stress.

Acquario: stand-by. Sul versante lavorativo, a maggior ragione dei lavoratori autonomi, qualche ostacolo potrebbe insorgere rallentando il loro rullino di marcia. Amore in secondo piano.

Pesci: oziosi. Almeno sino a venerdì non ci sarà molto spazio per amore e mondanità in casa Pesci, perché preferiranno starsene tutto il dì in panciolle. Weekend dove il loro lato affettuoso potrebbe riemergere rendendo entusiasta il partner.