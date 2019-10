Martedì 15 ottobre 2019 troveremo Luna e Urano nel segno del Toro mentre Mercurio e Venere transiteranno in Scorpione. Marte ed il Sole saranno sull'orbita della Bilancia, nel frattempo Saturno e Plutone rimarranno sui gradi del Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Nettuno nel segno dei Pesci. Infine il Nodo Luna sarà nel segno del Cancro.

Sul podio

1° posto Toro: nuove opportunità. Sul versante professionale i nati Toro potrebbero trovarsi davanti una splendida occasione, in grado di garantire un florido futuro economico 'nascendo' sotto il benestare di Saturno nel loro Elemento.

2° posto Capricorno: stacanovisti. Non si fermeranno un attimo durante questa giornata per far avanzare velocemente i loro progetti in essere. Favoriti maggiormente i lavoratori autonomi che avranno più 'spazio di manovra'

3° posto Leone: attendisti. La Luna dissonante 'suggerirà' ai nativi un atteggiamento più conservativo e meno espansionistico in questa giornata di metà ottobre. La loro pazienza si rivelerà, con ogni probabilità, un'ottima strategia.

I mezzani

4° posto Bilancia: relax. Dopo alcune giornate faticose e spesso stressanti, i nati del segno vorranno concedersi una meritata pausa rilassante questo martedì. Favorite visite in beauty farm o dall'estetista.

5° posto Scorpione: silenziosi. Non vorranno esternare il loro malcontento, dunque sarà probabile che optino per un atteggiamento taciturno che, a fine serata, si accorgeranno sarà stata la giusta trovata per evitare diverbi.

6° posto Gemelli: perplessi. Partner o amici assumeranno, c'è da scommetterci, un comportamento insolito facendo storcere il naso ai nati Gemelli. Inizialmente osserveranno in silenzio per poi chiedere lumi in merito.

7° posto Acquario: abitudinari. Gli Astri nell'Elemento Terra 'sottolineeranno' le malsane abitudini che i nativi hanno, purtroppo, mantenuto sino ad oggi. Probabilmente non sarà giunto il momento di liberarsene ma è comunque un passo avanti.

8° posto Sagittario: spossati. Il bottino energetico fornito dai Pianeti potrebbe rivelarsi scarno e rendere, come conseguenza, i nati del segno svogliati durante lo svolgimento delle attività pratiche.

9° posto Pesci: voltagabbana. Durante le 24 ore i nati pesci, con tutta probabilità, cambieranno più volte opinioni suscitando la perplessità delle persone con cui avranno a che fare. Amore in secondo piano.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: bellicosi. Il clima nel focolare domestico potrebbe non essere dei più concilianti ed il rischio di litigi con l'amato bene sarà alto. Lavoro in stand-by.

11° posto Cancro: amore 'flop'. La Luna in Toro fa il paio con Venere in Scorpione e metterà probabilmente qualche piccolo ostacolo nelle vicende amorose dei nativi. Diplomazia necessaria per evitare controproducenti diverbi.

12° posto Vergine: finanze da attenzionare. I Pianeti nel loro Elemento, capitanati da Urano retrogrado, spingeranno per un'accurata revisione del settore economico dei nativi. Sarà bene che taglino le spese non necessarie.