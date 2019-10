Parte una nuova giornata per tutti e 12 i segni zodiacali. Siamo giunti al giro di boa del mese di ottobre. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 15 ottobre 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale dei Pesci vivere un miglioramento nel lavoro. Per il Cancro c'è la necessità di passare più tempo con la persona amata.

Ariete: in amore attenzione ad un periodo un po' agitato, potreste prendervela per poco con la persona amata.

Nel lavoro evitate di spendere troppo. Se avete perso un ruolo di recente sarà possibile ritrovare la strategia vincente per ritornare nel vostro posto di competenza.

Toro: per i sentimenti la Luna nel segno porta qualche emozione in più da vivere con la persona amata. Nel lavoro, se avete qualcosa in sospeso adesso potrebbero arrivare buone risposte.

Gemelli: a livello amoroso c'è un po' di stanchezza, attenzione e rapporti con una persona dei Pesci o del Sagittario.

Nel lavoro valutate con attenzione tutto quello che arriva adesso.

Cancro: in amore periodo che vi invita a passare maggior tempo con la persona che vi interessa. La settimana nel complesso è positiva. A livello lavorativo, se dovete fare una scelta non è escluso che possiate anche chiudere qualche collaborazione.

Leone: per i sentimenti giornata che nasce bene, ma nel pomeriggio possono tornare alcune complicazioni.

Nel lavoro evitate di mettervi contro qualcuno, dosate bene le parole.

Vergine: a livello amoroso, se una persona vi interessa cercate di approfondire meglio la sua conoscenza. Nel lavoro periodo che porta risultati. Se state seguendo qualche attività importante, momento migliore per ottenere di più.

Bilancia: a livello amoroso potrebbe essere questa una giornata nervosa, guardate al futuro con più interesse.

A livello lavorativo non è un periodo semplice anche se state cercando di venirne fuori. Avete difficoltà a trovare un equilibrio.

Scorpione: in amore state vivendo alcuni momenti che portano tensioni, ma sarà una questione di poche ore. La Luna opposta crea qualche difficoltà. Nel lavoro valutate con attenzione le proposte che vi faranno oggi.

Sagittario: per i sentimenti avete molta voglia di trascorrere tempo con la persona amata e lo sarà ancora di più con il passare delle ore.

A livello lavorativo periodo migliore per iniziare a pensare a nuovi progetti.

Capricorno: a livello amoroso dopo due giorni di calo ora si torna a vivere meglio alcune situazioni. Nel lavoro, se siete stati fermi per diversi mesi ora avrete nuove occasioni per farvi notare. Fisico in calo.

Acquario: a livello sentimentale per oggi e domani ci sarà ancora qualche attenzione da gestire, non tutto va come vorreste.

Nel lavoro prendetevi maggior tempo per decidere qualcosa di importante.

Pesci: per i sentimenti giornata interessante, sono favorite gli spostamenti. Nel lavoro un progetto che va avanti da tempo comincia a dare i suoi frutti in questo periodo.