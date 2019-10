Lunedì 28 ottobre 2019 troveremo la Luna, Mercurio, il Sole e Venere nel segno dello Scorpione, mentre invece Marte stazionerà in Bilancia.

Intanto Saturno e Plutone permarranno in Capricorno, così come Urano resterà in Toro e Giove nel segno del Sagittario. Infine il Nodo Lunare stazionerà in Cancro e invece Nettuno permarrà sui gradi dei Pesci. Di seguito le previsioni astrologiche del 28 ottobre per i 12 segni zodiacali.

Sul podio

1° posto Cancro: amore 'top'. Lo Stellium di Acqua odierno premierà, con ogni probabilità, le faccende di cuore dei nati Cancro inondando il clima nel focolare domestico di calore ed affettuosità.

2° posto Scorpione: lavoro a gonfie vele. La moltitudine di Pianeti nel loro segno non si curerà della doppia opposizione di Urano in Toro favorendo, c'è da scommetterci, l'avanzamento dei loro progetti professionali in essere.

3° posto Sagittario: occasioni. Lunedì in cui i nati Sagittario potrebbero inaspettatamente ricevere un'opportunità lavorativa più idonea alle loro caratteristiche. Accettarla al volo si rivelerà probabilmente la scelta migliore per il prossimo futuro.

I mezzani

4° posto Gemelli: famiglia al centro. Il focus del lunedì potrebbe essere orientato sulla famiglia, che richiederà il loro supporto per risolvere un'intricata faccenda.

L'aiuto che forniranno sarà utile a venirne a capo.

5° posto Ariete: umore basso. Il tono umorale dei nati del segno potrebbe non essere eccellente a causa delle molteplici dissonanze odierne. Sarà bene che moderino le parole per evitare inutili e controproducenti gaffe.

6° posto Bilancia: perplessi. Il comportamento strano del partner renderà, con tutta probabilità, perplessi i nati Bilancia che attenderanno prima di chiedere spiegazioni sull'accaduto.

7° posto Toro: poco lucidi. Urano nel loro segno potrebbe risentire della doppia opposizione dei Luminari appannando la fluidità di pensiero e favorendo, dunque, errori di distrazioni nelle attività pratiche.

8° posto Capricorno: fiacchi. Il bottino energetico fornito dagli Astri risulterà piuttosto scarno, rendendo i nati Capricorno inclini alla svogliatezza.

9° posto Pesci: malinconici. I pensieri verso una vecchia fiamma mai dimenticata potrebbero emergere in questo lunedì nelle menti dei nativi, avvolgendoli con un velo di malinconia che non li abbandonerà sino a sera.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: bugiardi. In ambito professionali alcuni nativi potrebbero essere smascherati rispetto a qualche bugia detta nei giorni scorsi. Capi e colleghi li richiameranno probabilmente ad assumere un atteggiamento più onesto in futuro.

11° posto Acquario: finanze 'flop'. Il settore finanziario dei nati Acquario andrà seguito con dovizia al fine di scongiurare spiacevoli sorprese nei prossimi giorni.

12° posto Leone: cauti. Lo Stellium opposto ad Urano non è un bel biglietto da visita per i nati Leone che, a ragion veduta, avanzeranno coi piedi di piombo in questo lunedì di fine ottobre.