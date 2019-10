Nel mese di novembre troveremo il passaggio del Sole dallo Scorpione, dove c'è Mercurio, ai gradi del Sagittario, dove stazione anche Giove; mentre Venere cambierà domicilio passando dal Sagittario al Capricorno, dove vi sono Saturno e Plutone. Marte permarrà in Bilancia, come Nettuno che rimarrà stabile in Pesci. Infine il Nodo Lunare sarà in Cancro e Urano nel segno del Toro.

Amore

Nel mese di novembre i nati Toro potrebbero dover superare qualche ostacolo di troppo nelle relazioni affettive, dono sgradito della doppia dissonanza dei Luminari.

Il mese partirà col Sole in Scorpione e Marte in Bilancia, che potrebbero rendere il clima del focolare domestico gelido, quasi anaffettivo. Le motivazioni di tale freddezza avranno "radici" nel comportamento assunto dai nativi nei mesi scorsi, specialmente dall'estate in poi, dove molti di loro hanno preferito dedicare gran parte del loro tempo alle faccende professionali anziché agli affetti. Tale scelta potrebbe ripercuotersi prepotentemente nella relazione in essere e cambiare il mood sarà estremamente complicato.

Con l'avvento, a fine mese, del Sole in Sagittario, le incomprensioni verranno amplificate, anche per merito del munifico Giove e in questo periodo alcuni nativi potrebbero optare per repentine separazioni. C'è da dire, però, che grazie al supporto dei Pianeti Lenti nel loro Elemento in moto diretto ogni loro scelta, purché ponderata, potrebbe risultare l'opzione migliore da perseguire. Durante l'ultima settimana di novembre potrebbe balzare in primo piano l'educazione dei figli che sarà motivo di discussione con l'amato bene.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Lavoro

Ben più rosee le previsioni dei nati Toro, per l'undicesimo mese dell'anno, sul fronte professionale. A esser maggiormente favoriti dalle configurazioni astrali saranno, con tutta probabilità, i nativi che lavorano a chiamata, perché riceveranno molteplici opportunità. Parecchie di queste saranno gratificanti sia dal punto di vista morale che economico; altre, invece, andrebbero scartate immediatamente, perché potrebbero rivelarsi una perdita di tempo.

È opportuno precisare che per sfruttare al meglio tali occasioni professionali sarà doveroso che i nati Toro abbandonino la loro "zona di comfort" prediligendo nuovi ambienti e nuove mansioni che, senz'altro, arricchiranno il loro bagaglio professionale, per un futuro economico più lungimirante. Meno favorevoli le previsioni per i lavoratori autonomi, che probabilmente registreranno un deficit di creatività che potrebbe tarpargli le ali rallentando il loro avanzamento lavorativo.

Giorni fortunati: 14, 18, 22, 25 e 30.