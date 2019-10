Il 31 ottobre 2019 troviamo Giove e Luna nel segno del Sagittario mentre il Sole, Mercurio e Venere stazioneranno in Scorpione. Marte proseguirà il suo moto in Bilancia come Saturno e Plutone che continueranno a sostare in Capricorno ed Urano sui gradi del Toro. Infine il Nodo Lunare sarà in Cancro e Nettuno stabile in Pesci. Favorevoli le previsioni per Leone e Bilancia meno rosee, invece, per Scorpione e Vergine.

Sul podio

1° posto Gemelli: incontri fortunati. Giovedì in cui le nuove conoscenze che faranno probabilmente i nativi risulteranno fortunati sul fronte affettivo in quanto alcune potrebbero divenire magnifici flirt autunnali.

2° posto Leone: lavoro 'top'. I progetti professionali in essere dei nativi in questo ultimo giorno di ottobre prenderanno, con ogni probabilità, il volo aprendo le porte a nuove possibilità lavorative che prima sembravano irrangiungibili.

3° posto Bilancia: pieni di energie. Ad Halloween i nati Bilancia potranno probabilmente contare su un bottino energetico d'eccellenza e tali forze, donate dagli Astri, potranno essere indirizzate ovunque vorranno, ricavandone ugualmente delle gratificazioni.

I mezzani

4° posto Sagittario: Viaggi. Oggi i nati del segno, approfittando della festa di origini irlandesi, si vorranno concedere una 'tregua' dalla quotidianità partendo per un breve viaggio.

5° posto Capricorno: determinati.

L'ostinazione che oggi albergherà in casa Capricorno potrebbe essere molta e le persone con cui avranno a che fare capiranno subito l'antifona evitando di dissuaderli in qualunque modo.

6° posto Acquario: umore 'top'. Alto l'umore che questo giovedì potrebbero avere i nati Acquario grazie alla Luna conciliante nell'affine Sagittario. Sia sul fronte amoroso che professionale la loro socievolezza sarà ben apprezzata.

7° posto Toro: poco lucidi. La fluidità di pensiero in queste 24 ore farà, con ogni probabilità, difetto ed i nati Toro farebbero bene a prendersi un giorno di ferie dal lavoro, qualora fosse possibile.

8° posto Ariete: impulsivi. La riflessione e la ponderazione oggi potrebbero non essere 'amiche' dei nati del segno che agiranno con fare impulsivo andando incontro a più di una gaffe, specialmente al lavoro.

9° posto Scorpione: perplessi. L'ambiguità del comportamento di un amico renderà oltremodo perplessi i nativi che, senza perdere tempo, chiederanno numi alla persona interessata.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: attriti. Qualche incomprensione e successivo diverbio sarà più che probabile nel giovedì. L'antidoto a tali scocciature potrebbe risiedere nell'utilizzo di un pizzico di diplomazia.

11° posto Pesci: routine.

Giovedì senza troppe novità o scossoni di sorta dove i nativi potrebbero ottimizzare il tempo libero dedicandosi ad ultimare le urgenze spesso rimandate.

12° posto Vergine: finanze 'flop'. Il settore economico dei nati Vergine andrebbe attenzionato con dovizia eliminando le spese superflue a fronte delle prossime uscite da sostenere. Amore in stand-by.