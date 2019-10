Domenica 6 ottobre 2019 troviamo Plutone, Saturno e la Luna in Capricorno mentre Marte, Venere ed il Sole stazioneranno in Bilancia. Mercurio sarà sull'orbita dello Scorpione, nel frattempo Giove permarrà sui gradi del Sagittario. Urano continuerà il suo moto in Toro come Nettuno proseguirà sui gradi del segno dei Pesci.

Sul podio

1° posto Toro: amore 'top'. Domenica tutta coccole ed affettuosità quella che potrebbero vivere i nati Toro.

Preferiranno di gran lunga rimanere nel focolare domestico godendosi la tranquillità di questa domenica autunnale.

2° posto Capricorno: passionali. Saturno e la Luna nel loro segno favoriranno le faccende di cuore dei nativi e, dal pomeriggio in poi, strizzeranno l'occhio alla focosità sotto le lenzuola assieme all'entusiasta partner.

3° posto Leone: creativi. Marte e Venere dall'affine Bilancia doneranno, con ogni probabilità, una gran dose di creatività ed estro ai nati Leone che vorranno mettere in atto nei loro progetti professionali.

I mezzani

4° posto Cancro: shopping. Più per gratificazione che per reale necessità, oggi i nati del segno potrebbero optare per uno o più acquisti dove, però, sarà bene che non scialacquino troppe risorse economiche.

5° posto Scorpione: idee 'top'. Mercurio appena entrato nel loro segno donerà un'ottima fluidità di pensiero favorendo le buone idee. Gli influssi odierni saranno più visibili con i lavoratori dipendenti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

6° posto Pesci: routine. Domenica senza novità o scossoni di sorta per i nati Pesci che, per ottimizzare la loro giornata, dovrebbero dedicarsi ad un nuovo passatempo che li rigeneri in vista della prossima settimana.

7° posto Bilancia: famiglia d'origine. L'attenzione dei nativi potrebbe essere reclamata dalla famiglia originaria che avrà bisogno del loro aiuto. Il tempestivo supporto che forniranno sarà ben apprezzato.

8° posto Sagittario: poco lucidi. Luna e Mercurio poco concilianti tenderanno ad appannare intenti ed idee dei nati Sagittario. Sarà bene che porgano la massima attenzione mentre si dedicano alle attività pratiche.

9° posto Acquario: gelosi. Una vecchia fiamma potrebbe far nuovamente capolino nella vita del partner scatenando la furente gelosia dei nati Acquario. Lavoro in secondo piano.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: stressati.

Saranno probabilmente molte le attività quotidiane da svolgere ma i nativi, c'è da scommetterci, non si tireranno indietro anche se lo stress sarà dietro l'angolo.

11° posto Ariete: fiacchi. Scarno il bottino energetico fornito dai Pianeti in questa ultima giornata della settimana. I nativi, come conseguenza, non avranno granché voglia di mettersi in gioco.

12° posto Gemelli: finanze 'flop'. Urano e la Luna vorranno sottolineare le lacune del settore economico nativo e sarà bene che scelgano saggiamente di tagliare alcune spese non necessarie.