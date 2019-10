La prima settimana di ottobre sta per giungere al termine, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per questo primo week end autunnale? Saranno due giornate positive per il Toro, che dopo una settimana di alti e bassi si prepara a ricevere belle soddisfazioni sul lavoro e a godere di un po' di serenità per quanto riguarda i sentimenti. Saranno invece 48 ore sottotono per l'Ariete, per il quale sarà bene evitare un atteggiamento polemico ed eccessivamente critico.

Si riaccende la passione per la Vergine e anche gli incontri sono favoriti. Ecco di seguito l'Oroscopo completo su amore, lavoro e salute del fine settimana, sabato 5 e domenica 6 ottobre 2019 per i segni da Ariete a Pesci.

Previsioni astrologiche del week end, 5 e 6 ottobre 2019, segno per segno

Ariete: durante le prossime giornate, sarà bene per il segno essere prudente, soprattutto all’interno della sfera sentimentale.

Cercate di evitare un atteggiamento polemico e presuntuoso o rischiate di peggiorare alcune problematiche. Migliora l’ambito lavorativo, ma per ottenere delle novità bisognerà aspettare la prossima settimana.

Toro: è un momento positivo per il segno, che ha imparato a seguire il proprio istinto e ha smesso di perdere la testa dietro a chi cerca solo di ostacolarlo e metterlo a tacere. Le prossime giornate saranno interessanti dal punto di vista professionale, l’impegno e la costanza sono sempre ben premiati.

Sabato 5 e domenica 6 saranno due giornate fortemente emozionanti, l’amore ricoprirà un ruolo centrale e anche i nuovi incontri sono favoriti.

Gemelli: sarà un week end impegnativo, ma soddisfacente per il segno. Se non si è già mosso qualcosa, a partire dalle prossime giornate potrebbe attuarsi un cambiamento dal punto di vista lavorativo, qualcuno potrebbe concludere una buona trattativa o ricevere una promozione.

La serenità torno all’interno della sfera sentimentale e anche i nuovi incontri sono favoriti.

Cancro: durante la giornata di sabato 5 ottobre sarà bene per i nati sotto il segno del Cancro cercare di risolvere le problematiche nate in amore o all’interno dell’ambito familiare. La giornata di domenica infatti non sarà positiva in tal senso, anzi il nervosismo e la stanchezza di cui risentirete durante questa giornata potrebbe aumentare le problematiche e mettervi sotto una cattiva luce.

Leone: il fine settimana rappresenterà il momento ideale per tutti coloro i quali devono prendere una decisione sentimentale. In questo momento non ci sono mezze misure per il Leone o crede fortemente in una relazione e desidera impegnarsi per il futuro, oppure sta cercando il modo per mettervi un punto e queste due giornate gli offriranno l’occasione giusta. Sarà un momento sottotono per il fisico, qualcuno potrebbe accusare lievi dolori o malesseri stagionali, concedetevi un po’ di riposo.

Vergine: durante il week end ci sarà un intrigante risveglio della passione per il segno, questo non solo porterà un po’ di pepe all’interno della vita di coppia, ma favorirà anche i nuovi incontri per coloro i quali ne sono alla ricerca. È inoltre un buon momento per il fisico, le cure e i trattamenti iniziati durante questo periodo porteranno a buoni risultati.

Bilancia: saranno 48 ore di alti e bassi, dove momenti di positività e serenità si alterneranno a polemiche e malumori inaspettati. Il consiglio delle stelle è di essere cauti: cercate di gestire al meglio le possibili problematiche, ma soprattutto di impedire alla rabbia di controllare le vostre azioni e parole.

Scorpione: durante le giornate di sabato 5 e domenica 6 ottobre lo Scorpione potrebbe essere colto di sorpresa, una persona del vostro passato potrebbe bussare alla vostra porta. Questo incontro vi provocherà emozioni contrastanti, valutate tutti i pro e i contro prima di prendere decisioni radicali.

Sagittario: quello che durante le prossime giornate dovrete tenere bene a mente è che: "ogni lasciata è persa". Sarà un week end di forti emozioni ed interessanti opportunità, sia per quanto riguarda la sfera sentimentale che l’ambito professionale. Il consiglio degli astri è di non lasciarsi condizionare da dubbi ed incertezze, questo è il momento di agire.

Capricorno: il mese di ottobre è iniziato con delle problematiche per il segno, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Durante questo week end i contrasti non si placheranno, ma sarà bene per Capricorno riordinare le proprie priorità e chiedersi se ha veramente senso continuare relazioni, ma anche rapporti di affari, che non hanno portato a nulla di buono.

Acquario: la giornata di sabato 5 ottobre non sarà priva di problematiche per il segno e qualcuno potrebbe anche risentire di un calo fisico. Domenica 6 al contrario sarà possibile dedicarsi di più all’amore e alla famiglia, chiarire i contrasti nati durante le giornate precedenti e godersi un po’ di tranquillità e spensieratezza.

Pesci: spesso i nati sotto questo segno tendono a farsi influenzare dal pensiero altrui e a diventare vittima del proprio stress e nervosismo. Durante le prossime giornate potrebbe esserci un imprevisto, qualcosa potrebbe non andare secondo i vostri piani. Gli astri consigliano di reagire con prontezza è diplomazia, si tratta di rallentamenti momentanei, portate pazienza, ottobre sarà un mese molto vantaggioso per il segno. Serenità in amore.