Mercoledì 9 ottobre 2019 troveremo Nettuno e la Luna nel segno dei Pesci, mentre Plutone e Saturno saranno nell'orbita del Capricorno. Mercurio e Venere stazioneranno in Scorpione, nel frattempo il Nodo Lunare permarrà sui gradi del Cancro. Giove proseguirà il suo moto in Sagittario come Urano nel segno del Toro.

Sul podio

1° posto Leone: lungimiranti. Giornata dove i nati nel segno del Leone saranno favoriti dagli Astri nel revisionare la loro situazione professionale ed affettiva, studiando strategicamente le mosse successive da effettuare nei settori che andranno puntellati.

2° posto Scorpione: trasgressivi. Venere nel segno fa il paio con la Luna nel loro Elemento rendendo i nati Scorpione, con ogni probabilità, dediti alla passionalità in coppia ed alla trasgressione nei nuovi flirt autunnali.

3° posto Pesci: intraprendenti. Nettuno e la Luna nel loro segno 'spingeranno' i single ad un fare più audace con le nuove conoscenze affettive e, tale audacia, probabilmente darà i suoi frutti già da questo mercoledì.

I mezzani

4° posto Cancro: tranquilli. Dopo giorni burrascosi nelle faccende di cuore, ecco che questo mercoledì potrebbe regalare ai nativi una ventata di serenità che sarà un toccasana per l'equilibrio di coppia.

5° posto Toro: focolare domestico. I nati Toro metteranno, con tutta probabilità, al bando la mondanità in questa giornata preferendo di gran lunga dedicarsi agli affetti ed al relax nella propria abitazione.

6° posto Sagittario: revisioni amicali. Quest'oggi i nati del segno avranno, c'è da scommetterci, le idee più chiare sul fronte amicale scindendo gli amici con la 'A' maiuscola da quelli che andrebbero allontanati prima possibile, perché intralciano la loro evoluzione.

7° posto Capricorno: ostinati. Le idee che avranno in queste 24 ore probabilmente non li abbandoneranno nemmeno un secondo, anche se alcuni colleghi cercheranno di dissuaderli o di fargli cambiare opinione.

Meno ostinati sul versante amoroso dal pomeriggio.

8° posto Bilancia: relax. Vista la giornata poco fruttuosa di novità, i nati Bilancia opteranno probabilmente per dedicarsi al proprio benessere psico-fisico. Che scelgano una capatina alle terme o dall'estetista raggiungeranno ugualmente il risultato prefisso.

9° posto Gemelli: umore 'flop'. Basso l'umore dei nati Gemelli che oggi dovranno fare i conti, oltre alle asperità planetarie del periodo, anche con lo sbarco della Luna in Pesci, tutt'altro che conciliante.

Ultime posizioni

10° posto Aquario: poco lucidi. Mercurio sfavorevole tenderà ad appannare l'acume e la fluidità di pensiero dei nati Aquario in questo mercoledì d'ottobre. Sarà bene che porgano la massima attenzione durante lo svolgimento delle attività pratiche.

11° posto Vergine: spossati. Le energie potrebbero venir meno ed i nativi, come conseguenza, accusare una certa svogliatezza anche in ambito professionale.

Un'ottima mossa sarebbe prendersi un giorno di ferie, ove possibile.

12° posto Ariete: nervosi. Qualche nervosismo sarà da mettere in conto quest'oggi per i nativi che, specialmente al lavoro, dovranno 'mordersi la lingua' per evitare di accendere controproducenti diverbi professionali.