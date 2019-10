L'Oroscopo di martedì 8 ottobre approfondisce i transiti planetari fortunati, a caccia di novità amorose e di opportunità tutte da cogliere al volo per migliorare la propria situazione lavorativa. Una nuova consapevolezza lambisce alcuni segni zodiacali accarezzati dai riflessi lunari che potranno attingere alle esperienze passate per progredire nel presente. Buoni gli orizzonti stellari per Capricorno, Bilancia, Toro, Pesci e Scorpione che intraprenderanno un percorso evolutivo fatto di scoperte e cambiamenti. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Quadri stellari spettacolari nell'oroscopo di martedì

Ariete: un po' di stanchezza si fa sentire e minaccia di compromettere l'aspetto lavorativo, poiché non sarete in grado di sfruttare al cento per cento le energie vitali. Cercate di non litigare con l'amato/a o con i colleghi.

Toro: la voglia di respirare aria nuova è tanta e Luna insieme a Urano scombussola un po' l'amore, sprigionando a volte un desiderio di cambiare che potrebbe creare separazioni.

Buono il lavoro e i guadagni con l'astro d'argento favorevole.

Gemelli: i pianeti presenti in Bilancia sorridono e anche le finanze sono in ripresa. In amore, lo scambio comunicativo diventa più profondo e l'intesa è grande con Mercurio favorevole.

Cancro: un po' malinconici con la Luna opposta al segno, cercate di non lasciarvi prendere dai pensieri negativi e scacciate via l'apatia, nociva sia per l'amore che per le opportunità che si presenteranno in ambito lavorativo.

Mercurio saprà mitigare queste sensazioni con l'intelligenza.

Leone: Urano in quadratura sprigiona una certa agitazione che fa dire le cose che non vanno sul lavoro, ma in modo troppo impulsivo. Molto affascinanti e sensuali con Marte in posizione favorevole, potrete vivere splendidi momenti di puro romanticismo.

Vergine: all'improvviso alcune sensazioni passate ritorneranno nel presente e le rivivrete con un'apertura mentale nuova.

Un progresso interiore viene attuato grazie all'influsso mercuriano dallo Scorpione che apre a una comunicazione proficua sia per il lavoro che per gli affetti.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: molto sicuri, assumerete l'iniziativa in amore prendendo in mano la situazione con coraggio e intraprendenza. Sul lavoro sottolineerete ciò che non va in modo chiaro e sicuro, ottenendo il rispetto di colleghi e superiori.

Scorpione: i rapporti sociali diventano più approfonditi e le discussioni tra amici prendono il volo. I sentimenti si concretizzeranno tramite le parole e un'espressività profonda sarà utile per concretizzare i sogni amorosi. È un buon periodo ricco di notizie e giungeranno delle novità anche in campo professionale.

Sagittario: siete molto sicuri di voi e farete valere le idee, anche impuntandovi affinché non si attuino i progetti coltivati da tempo.

Una certa insofferenza viene sprigionata da una vicinanza lunare e marziana che spinge a vivere l'amore in maniera troppo frettolosa.

Capricorno: la riuscita in campo lavorativo è sicura grazie alla presenza di una vicinanza lunare che potenzia le capacità intuitive e garantisce anche maggiore concretezza nella sfera amorosa. Riuscirete a sintetizzare le situazioni, andando al nocciolo delle questioni con grande senso pratico.

Aquario: approfittate che Venere è ancora in posizione favorevole, per spingere l'amore ai massimi livelli. Giove, Luna e Sole saranno potenti alleati nel farvi svolgere le attività professionali in modo vitale e fortunato.

Pesci: una nuova perspicacia viene elargita dall'incrocio favorevole di Luna con Nettuno che sprona a svolgere un'evoluzione in campo sentimentale e in quello lavorativo, sfidando quasi a non dormire sugli allori, ma piuttosto a fare in modo di investire le energie al meglio.