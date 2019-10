L'Oroscopo di domani lunedì 7 ottobre 2019 rende disponibili le ultime previsioni su amore e lavoro per i segni appartenenti alla prima metà dello Zodiaco. Pronti a scoprire cosa porterà di interessante l'Astrologia applicata al primo giorno della settimana? Come da titolo iniziale, in prima lista e ben sostenuto a 'quattro mani' da una meravigliosa Luna appena entrata in Acquario, il Leone. Il tenace segno di Fuoco potrà vantarsi del titolo di primo in classifica (provvisoria), tra l'altro pienamente meritato.

Ad affiancare coloro nativi del Leone, altri due segni alla pari: Toro e Vergine, quest'ultimi insieme agli amici nativi del Leone potranno puntare certamente davvero su un inizio settimana a dir poco spettacolare! Invece, abbastanza scadenti le previsioni zodiacali del 7 ottobre per coloro appartenenti al puntiglioso segno dell'Ariete, in questo frangente preventivato in giornata 'sottotono'. Curiosi di scoprire qualcosa di più? A seguire gli approfondimenti segno per segno.

Classifica stelline 7 ottobre 2019

Nuovo appuntamento con la classifica stelline interessante il giorno 7 ottobre 2019 da poco resa fruibile a voi lettori. In questo caso come certamente già avete intuito, il riferimento quotidiano è valido per i soli sei segni dello zodiaco in esame nel presente contesto, ossia esclusivamente quelli relativi alla prima sestina. Visto che abbiamo già anticipato qualcosa ad inizio articolo in merito ai migliori e peggiori del periodo, adesso conviene senz'altro iniziare a mettere in risalto le stelline quotidiane, come sempre in bella mostra nella scaletta sottostante:

★★★★★: Toro, Leone, Vergine;

★★★★: Gemelli, Cancro;

★★★: Ariete.

Oroscopo lunedì 7 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - La giornata in esame per voi Ariete non sarà troppo di parte in quanto potrete contare solamente su tre 'misere' stelline.

Quindi, frangente quasi tutto in salita? In parte è così: vediamo di dare qualche consiglio e fare qualche bella previsione mirata nei riguardi di sentimenti e lavoro. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, sentirete impellente il bisogno di buttarvi tra le braccia del vostro amato/a. Purtroppo i vostri impegni vi costringeranno a rimboccarvi le maniche e rimandare le coccole a fine giornata: pazientate.

Single, come mai siete così malinconici? Forse perché vi state facendo troppe domande ripensando a quello che avete sfiorato ma mai raggiunto? Dai, lasciatevi alle spalle il passato e provate a voltar pagina: le sorprese piacevoli sono spesso dietro l'angolo... Nel lavoro, l'ottimismo mattutino vi aiuterà a svolgere un gran numero di cose, soprattutto nei progetti personali. L'unica accortezza che dovrete avere sarà quella di frenare l'eccessivo idealismo, potrebbe far vedere cose sotto una falsa prospettiva lontana dalla realtà.

Toro - Secondo le stelle del momento, è consigliato portare avanti ogni obiettivo in maniera efficace: sarà una scelta senz'altro vincente. Se siete indecisi su cosa fare, potreste allargare il giro delle conoscenze stimolando un confronto su eventuali tematiche che più vi stanno a cuore. In amore, tranquillità e tanta serenità nel cuore. Le stelle riporteranno nei vostri pensieri dei piacevoli ricordi e potrete approfittarne per stupire il vostro partner: fatelo esaudendo un desiderio confidato in passato, sarà questo il vostro regalo inaspettato.

Pronti ad affascinare il vostro amore? Single, niente allarmismi per una eventuale uscita andata a vuoto: la vita è bella perché permette (quasi) sempre di riprovarci. E poi, chiusa una porta si aprirà senz'altro un portone! Nel lavoro intanto, sarete molto abili nell'amministrarvi riuscendo a mettere da parte persino delle piccole somme di denaro. Poco, è vero, ma serviranno eventualmente per procedere più serenamente nel vostro percorso.

Gemelli - Si presume possa essere allineato alla normalissima routine questo vostro lunedì d'inizio settimana. Se le ansie sembrano buttarvi giù, reagite e trovate la grinta unita alla forza che alberga dentro di voi: evitate prudentemente ogni mossa che non sia ben ragionata, ok? In amore, molti nativi dei Gemelli potranno contare su stelle sufficientemente positive, favorevoli nella maggioranza delle situazioni più intricate, il che potrebbe favorire buone nuove nella sfera sentimentale. Pensando positivo, certamente trascorrerete una giornata interessante con la persona amata. Single, anche se il cielo non sarà bellissimo, con un po' di sana inventiva riuscirete a mettere d'accordo le vostre idee con quelle della persona che sapete. Non demoralizzatevi proprio adesso, ok? Nel lavoro infine, sarete stanchi ed abbastanza sotto stress: prendetevi il tempo che vi occorre per ricaricarvi, perché in questa giornata collezionerete contrattempi su contrattempi e tutto quello che era stato pianificato passerà in secondo piano. Intanto, non avvilitevi, bensì sappiate mantenere la concentrazione.

Astrologia del giorno 7 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Lunedì fantastico per voi del Cancro! Le stelle di domani consigliano un po' più di pazienza in campo sentimentale, specialmente se ultimamente avete vissuto un periodo senza o con poche novità, oppure perché da tempo avete chiuso le porte del cuore al mondo. Volete starvene per conto vostro? Diciamo che adesso questo è un atteggiamento sbagliato da seguire, ok? Le previsioni di lunedì pertanto, in amore indicano di stare sereni e positivi: specialmente se in coppia, volendo potreste organizzare qualcosa d’interessante con la persona amata: divertirvi magari con una cena romantica oppure, semplicemente, passeggiando mano nella mano per le vie della città. Alla fine, l'importante sarà stare bene insieme. Single, sarete in perfetta forma e così pieni di energia per affrontare nuovi e più emozionanti incontri: datevi una lista di priorità e rispettatela. Nel lavoro, non disprezzate eventuali opinioni di coloro che hanno più esperienza di voi. Il consiglio è quello di non perdere troppo tempo ad ascoltare gli incapaci, potreste perdere ottime occasioni.

Leone - Giornata molto promettente in diversi settori, in molti casi si sfiorerà addirittura l'eccellenza! Infatti, valutato nelle predizioni di lunedì come solare e vincente il periodo non darà noie o grattacapi, anzi vedrà la fine positiva di alcune incombenze potenzialmente rischiose. nel frangente comunque saranno da evitare persone tristi o poco indicate a dare compagnia. In amore, vi sentirete perfettamente realizzati nella vostra sfera affettiva. Se avete una storia d’amore solida e felice in corso, troverete nel partner tutto ciò che desiderate. In tanti avete abbastanza bisogno d'affetto, di accudire e di essere accuditi, di amare e di essere amati, di dare e di ricevere. Single, si preannuncia sulla carta un buon giorno per incontri insoliti. Lasciate che i vostri impulsi vengano ascoltati ma attenti a non farvi soffiare sotto il naso la persona a cui tenete: sappiate che qualcun'altro ha già puntato 'la preda'. Gli astri del giorno invogliano a pensare un po' più positivamente ed essere felici. Nel lavoro invece, potenzialmente avrete le carte in regola per realizzare qualsiasi cosa, tutto dipenderà dalla volontà di crederci. Sappiatelo: il momento richiederà una maggior attenzione alle cose che normalmente fate in scioltezza.

Vergine - Il prossimo lunedì sarà senz'altro scorrevole e privo di inconvenienti (almeno sulla carta!), dunque ottimo per la maggior parte di voi Vergine. Secondo quanto messo in chiaro nell'oroscopo di domani 7 ottobre, molti di voi nativi grazie ad astri favorevoli nel corso della giornata potrete contare su tanta buona energia. Saranno così favorite nuove relazioni sentimentali o semplicemente le buone amicizie. In amore, chi ha già una vita affettiva ben avviata potrà indirizzare la voglia di novità all'interno della relazione sentimentale, magari inventando nuovi modi per stare insieme e volersi bene. Vi piace il fatto che nella vostra vita non ci sia nulla di scontato? Ebbene anche se in coppia, qualsiasi nuovo cambiamento o novità daranno nuova linfa al rapporto. Single, serenità garantita soprattutto da un pizzico di fortuna, il che non guasta mai. Molto favoriti gli approcci per coloro che sono di prima e seconda decade, mentre chi è nativo di terza decade potrà contare su quel 'qualcosa in più' che mancava da un po' di tempo ma solo a fine giornata. Nel lavoro, per concludere, buone soddisfazioni arriveranno in questa giornata e tutto (o quasi) sarà più facile per voi nativi. Quasi nulla vi peserà ed eseguirete al meglio ogni compito richiesto.

