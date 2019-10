Sabato e domenica 5 e 6 ottobre ad Alcamo, in provincia di Trapani, si è svolta la terza edizione dell’Alchemy Comics & Games, location del comics la Cittadella dei Giovani, imponente struttura adatta per questo tipo di manifestazioni di proprietà del Comune; l’Associazione Alchemy ha collaborato per la riuscita. La fiera ha avuto un notevole successo di pubblico con gente proveniente da ogni angolo della Sicilia, chi organizzato con mezzi propri e chi con autobus appositi, con la presenza non solo di giovani ma anche di intere famiglie appassionate al mondo fantasy e del comics.

Location adatta per la manifestazione

Alchemy Comic & Games fa riferimento a manifestazioni di tipo nazionale come il Lucca Comics and games o l’Etna Comics, quindi le attrazioni sono contenitori di mostre, attività di tipo fantasy, di gioco e intrattenimento ludico; ci sono state mostre relative al fumetto, disegnatori della Disney presenti come ospiti insieme a famosi youtuber, e la gara Cosplayer con i molti partecipanti che hanno sfoggiato i loro migliori costumi a tema fantasy, manga e videogames, con una giuria apposita incaricata di votare il migliore costume.

Mostra del retrogaming con le vecchie console del passato esposte e in prova, sessioni gioco di tornei di Ps4,Xone e Switch tra i vari Fifa 20, Mario Kart e altri giochi, oltre ad esserci delle postazioni Pc dove non mancavano i tornei on line a Fortinite, e un cabinato anni 80 con i giochi passati da sala. Menzione particolare per lo stand dei Ghostbusters Sicilia, i ragazzi siciliani acchiappafantasmi che sono ormai presenti in molte delle fiere comics.

Giochi di carte e di società hanno poi contornato l’interno della fiera, mentre all’esterno, tra gara cosplay, tornei di spade e maid cafè, i tantissimi partecipanti venuti da tutta la Sicilia hanno trovato diverse tipologie di intrattenimento. Un plauso va alla organizzazione che ha reso gratuito l’ingresso per tutti, questo ha permesso appunto una folta presenza di pubblico.

Appuntamento alle prossime fiere comics

Settimana scorsa si era svolta la prima edizione dello Sciacca Comics nella cittadina seccense e, come questa di Alcamo, ormai le fiere comics stanno riscontrando sempre più successo, come anche la già citata fiera Etna Comics di Catania.

Fiere che si svolgono al sud e non solo, visto che gli appuntamenti ormai sono continui in tutta Italia: non dimentichiamo la Games Week di Milano che si è svolta qualche giorno fa, o il Comicon di Roma; la fiera di comics più grande d'Italia sarà, come consuetudine, il Lucca Comics & Games. Appuntamento alla prossima edizione quindi per una fiera che di anno in anno si sta sempre più ingrandendo.