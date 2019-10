La giornata di lunedì 21 ottobre l'amore sarà il punto fermo dei nativi di segni di acqua, in particolare per lo Scorpione e i Pesci. L'Acquario ed il Toro avranno il loro bel daffare, ma sarà opportuno per loro non affaticarsi troppo. Nervosismo per il segno della Vergine e per il segno del Leone. A seguire, le previsioni degli astri, per tutti i segni.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: più riflessivi.

Penserete molto a cosa fare prima di agire, e la vostra impetuosità sarà soppiantata da una calma che quasi non vi appartiene. Pensate anche a come trascorrere al meglio la serata.

Toro: molti pensieri per la testa. Sicuramente qualcosa vi farà impensierire al punto da fare qualche sbadataggine sul posto di lavoro. Qualche superiore vi riprenderà, quindi cercate di non apparire troppo distratti.

Gemelli: indaffarati, non avrete molto tempo per voi stessi al momento.

Però potrete comunque rilassarvi qualche istante fra un progetto lavorativo ed un altro, in modo da non aumentare lo stress.

Cancro: già carichi di prima mattina, il lavoro per voi non sarà affatto un problema, specialmente per quelle incombenze di stampo pratico. Focalizzatevi anche su qualche idea, la creatività non vi mancherà.

Leone: vi sveglierete con alcuni pensieri in testa che avrete fretta di risolvere, ma questo non sarà possibile per questa giornata.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Cercate invece di focalizzare le vostre energie sul lavoro a livello organizzativo.

Vergine: avrete decisamente un umore basso, e una voglia di immergervi che sarà pari a zero. Non per pigrizia, ma proprio a causa di una spinta che vi inciti a farlo. Un buon caffè e ripartirete alla grande.

Previsioni dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sarete placidi come un lago, niente riuscirà a scalfire il vostro equilibrio e la vostra calma.

Cercate di mantenere questa situazione ideale e non fatelo soltanto per voi stessi. Amore in rialzo, un incontro vi sorprenderà.

Scorpione: frizzanti e vivaci, riuscirete a contagiare chiunque con la vostra vitalità e la vostra voglia di divertirvi. Lavoro ottimo, ci saranno affari davvero ben riusciti e che attireranno molte proposte interessanti.

Sagittario: molto disponibili con gli affetti, meno remunerativi sul posto di lavoro.

La verità è che avrete bisogno di fare una pausa e di rilassarvi circondandovi di persone che amate e che vi amano.

Capricorno: avrete voglia di intavolare la vostra giornata lavorativa basandovi soltanto sui vostri impegni, sfruttando soltanto il necessario delle vostre potenzialità. La vostra parola d'ordine sarà tranquillità.

Acquario: avrete molti pensieri già da mattino, molte cose da fare appuntate nella vostra testa e che dovrete assolutamente smistare ad altri giorni.

Non potete fare tutto in un solo giorno. Un litigio potrebbe rovinarvi la giornata.

Pesci: tanto amore, e amicizie in rialzo. Qualcuno che non vedevate da tempo vi farà nuovamente battere il cuore, magari durante un appuntamento veloce ma denso di importanti significati.