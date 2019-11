L'Oroscopo di domani, mercoledì 13 novembre rivela come sarà la giornata per ciascun segno. La Luna, in fase calante ispirerà una trasformazione interiore ed esteriore. Non a caso molti segni si sentiranno maggiormente motivati. In questo mercoledì, i nati del Cancro saranno oberati di faccende mentre i Bilancia vivranno una giornata favorevole. Lavoro, amicizia, amore, salute e figli, approfondiamo il tutto scoprendo dettagliatamente le previsioni del giorno per ciascun segno e relativa classifica.

Classifica e previsioni del 13 novembre da Ariete a Vergine

Ariete - 11° in classifica - Giornata stancante, la settimana è stata caratterizzata da molte incombenze e avete aiutato i vostri cari. I single riceveranno o faranno delle proposte importanti alla persona del cuore. Finalmente potete dare sfogo alle vostre emozioni interiori. Chi ha vissuto una separazione oppure un tradimento, deve voltare pagina.

Nel lavoro le cose risulteranno più faticose e avrete voglia di essere altrove. Tenete duro e focalizzatevi, solo così riuscirete a terminare in anticipo. Per quanto riguarda la salute, non si escludono piccoli malesseri.

Toro - 10° posto - Avete nel cuore una persona che vi intriga e volete frequentarla per approfondire la conoscenza. In giornata provate a farvi avanti, ma rimanete sempre voi stessi.

Non rimandate un appuntamento anche se non ne avrete voglia. Al momento, nel lavoro tutto procede al rallentatore e vi mancano gli stimoli giusti. Tutto quello che desiderate fare è starvene sotto le coperte, ma se volete concludere quest'anno nel miglior modo possibile, dovrete darvi da fare. Rimboccatevi le maniche e fatevi aiutare se necessario. Vi attenderà una lieta serata.

Gemelli - 2° in classifica - Avere la Luna nel segno significa avere una maggior forza e consapevolezza.

In questo mercoledì farete sfoggio delle vostre qualità e riceverete dei complimenti. Al mattino vi sentirete estremamente ispirati e convoglierete questo sprint nel lavoro e nelle faccende personali. Giornata ideale per fare acquisti o per intraprendere un viaggio. Attenzione alla salute, rischierete di beccarvi un raffreddore o un mal di gola.

Cancro - 7° posto - L’Oroscopo del 13 novembre dice che questa sarà una giornata molto interessante.

Programmate in anticipo i compiti da eseguire, in questo modo vi agevolerete il lavoro. Spesso avete l'impressione che il tempo vi sfugga di mano e questo accade perché siete spesso affaccendati. Tra figli e famiglia, non vi annoiate mai. In questo mercoledì avrete più freddo del solito e in serata sarete assonnati. Coloro che hanno un lavoro lo porteranno avanti in maniera impeccabile nonostante i vari alti e bassi.

Per fortuna il partner vi supporterà, non demoralizzatevi al primo ostacolo.

Leone - 5° posto - Affidatevi alle stelle che vi spingono avanti verso il traguardo. Portate avanti i vostri progetti e non date ascolto a chi non crede in voi. Ci saranno dei piccoli dissidi con i superiori o i colleghi. Da giorni siete stufi del vostro lavoro e volete cambiare ma vi serve la paga. L'amore splenderà, specialmente in serata. Se qualcuno vi ha fatto un torto, perdonatelo. Attenzione alle spese, imparate a fare economia altrimenti rischierete di non avere abbastanza denaro per le prossime settimane. La salute risulterà fiacca, valutate l'idea di fare della sana attività fisica.

Vergine - 1° posto - Giornata eccellente. Dopo settimane di alti e bassi, finalmente le stelle vi sorrideranno e vi supporteranno. Le coppie sposate si ritroveranno a condividere un momento intimo mentre i single si divertiranno a frequentare gente nuova. Tutto quello che deciderete di fare in questa giornata sarà destinato a durare e a fruttare. Nella salute ci sarà un netto recupero, sorridete di più e prendetevi dei rischi.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - 6° posto - Le previsioni astrologiche vedono una Luna favorevole. Sarete supportati sia nella vostra professione che nelle faccende personali. Giornata favorevole anche per gli investimenti e gli incontri di lavoro. Sono giorni in cui siete nervosi per un problema che vi attanaglia, ma da questo mercoledì le cose cambieranno. In amore si è verificato un allontanamento, magari uno dei due ha dei dubbi sulla relazione. I single hanno in testa una certa persona, ma prima di dichiararsi dovranno attendere ancora. Coloro che hanno dei brutti vizi dovranno eliminarli al più presto. Mangiate più frutta e verdura del solito.

Scorpione - 12° in classifica - Giornata nervosa, rimandate ogni discussione ad un altro momento. Sarete decisamente molto più polemici del solito e ciò rischierà di danneggiarvi nel lavoro. Dovrete rimanere estremamente concentrati sul vostro obiettivo finale. Imparate a vedere le cose da un'altra prospettiva e valutate sempre sul lungo termine. L'agitazione non farà bene alla vostra salute, meditate oppure fate una tranquilla passeggiata all'aria aperta. Non trovate sempre delle scuse per non fare una cosa altrimenti vivrete di rimpianti. Se avete commesso uno sbaglio, scusatevi.

Sagittario - 9° posto - Luna opposta, evitate ogni polemica specialmente all'interno delle relazioni. In famiglia si respira da giorni un'aria piuttosto cupa. Coloro che hanno dei bambini dovranno prestarli maggiormente attenzione. In cucina e in casa ci saranno dei lavoretti da fare, fatevi aiutare da una persona esperta. Chi lavora si sentirà oppresso dai compiti da portare al termine a breve. Avrete voglia di procrastinare e di starvene in panciolle, ma cercate di ultimare almeno una cosa. Non si escludono delle chiamate da un parente.

Capricorno - 4° in classifica - Cercate di stringere i tempi riguardo a quella cosa avete in mente di compiere da tempo. In vista dell'anno nuovo dovrete farvi trovare pronti. Chi viaggia, magari in treno, potrebbe incrociare una persona affascinante e flirtare anche solo con lo sguardo. Coloro che lavorano a contatto con il pubblico, si sentiranno nervosi e giù di tono. Date un calcio alla sfiga e imparate a cogliere l'attimo perché emergeranno delle opportunità. Un conoscente o una persona che credete amica parla male di voi a vostra insaputa.

Acquario - 8° in classifica - Dopo giornate di fiacchezza, l'amore tornerà a splendere. In serata, con il partner farete scintille. Le relazioni giovani, invece, si riscopriranno più stabili che mai. Coloro che avevano dei dubbi, riusciranno a dissiparli. Chi lavora dovrà portare avanti una certa incombenza anche controvoglia, chi cerca un mestiere, in questa giornata dovrà estendere il raggio di ricerca. Non abbattetevi davanti a una risposta negativa e imparate a seguire il vostro istinto.

Pesci - 3° in classifica - L’oroscopo di domani vi vede emozionati per un particolare fatto. Magari riceverete una bella notizia oppure incrocerete una persona che vi fa battere il cuore. Finalmente romperete ogni indugio e farete chiarezza su quello che volete dalla vita. Il lavoro procederà senza sosta e non vedrete l'ora che arrivi il fine settimana per potervi prendere una meritatissima pausa. Cercate di portarvi avanti così sarete più liberi. Progetti in vista per le coppie. Qualcuno incontrerà una persona che conosce da tempo e ci saranno scambi di opinione.