L'Oroscopo di mercoledì 13 novembre prevede l'arrivo di buone notizie per Acquario, mentre la Bilancia vivrà dei momenti di tensione in amore. Scopriamo nel dettaglio le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: chi ha vissuto una crisi in ambito sentimentale potrà riuscire a risollevare il proprio rapporto o a voltare pagina in maniera definitiva. Sul lavoro potrete avrete delle buone idee che dovranno essere sfruttate al massimo.

Toro: la Luna in ottimo aspetto vi porterà a riflettere su diversi ambiti della vostra vita. Avrete voglia di fare cose nuove e di apportare cambiamenti alla vostra vita. Alcuni potrebbero essere stati costretti a fare delle scelte.

Gemelli: in questa giornata del 13 novembre potreste sentirvi particolarmente turbati. Dovrete cercare di essere maggiormente prudenti e risolvere i vostri problemi fisici.

Alcuni dovranno risolvere questioni di tipo burocratico. Se ci sono contrasti in famiglia, è meglio cercare di chiarire subito.

Cancro: Luna in opposizione vi porterà ad avere diversi dubbi sulla vostra vita. Questo non è il momento di prendere decisioni affrettate, che potrebbero cambiare in maniera irreparabile il vostro futuro. Chi ha intrapreso da poco una relazione potrebbe aver riscontrato una certa difficoltà a lasciarsi andare.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Leone: Giove è in ottimo aspetto per voi e vi permetterà di portare avanti tutti i vostri progetti. In ambito sentimentale sarete maggiormente affettuosi e premurosi con il partner. Per i single sarà più facile fare nuove conoscenze grazie al vostro grande fascino.

Vergine: chi ha questioni in sospeso potrà riuscire a chiuderle in questa giornata del 13 novembre. Chi lavora in proprio avrà modo di stipulare nuovi accordi. Dovrete prestare attenzione alle relazioni che sono nate da poco.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: in ambito lavorativo ci saranno dei piccoli contrasti da dover risolvere. In famiglia potreste essere costretti a fare buon viso a cattivo gioco. In questa fase della vostra vita potreste ritrovarvi ad essere parecchio nervosi, ma dovrete cercare di sapervi controllare.

Scorpione: giornata favorevole per programmare un viaggio. In ambito lavorativo potrete riuscire a far valere le vostre idee.

Cercate di essere il più sinceri possibili con il partner. Chi ha una relazione con i nati sotto i segno del Leone o dell'Acquario, potrà avere qualche diverbio.

Sagittario: negli ultimi mesi non siete riusciti a fare tutto ciò che vi eravate programmati. In questa giornata del 13 novembre potrete però prendervi una piccola rivincita. In amore avrete maggior voglia di stare insieme al partner. Sul lavoro avrete nuove opportunità e riuscirete a fare cose diverse dal vostro solito.

Capricorno: avrete una gran voglia di emergere, soprattutto a livello professionale. Grazie alla vostra determinazione riuscirete ad ottenere dei buoni risultati. Non mancheranno però gli ostacoli, che dovrete saper affrontare con pazienza.

Acquario: Giove in transito sul vostro segno vi regalerà forza ed energia. Chi ha avuto un problema di lavoro nei giorni passati, troverà il modo di risolvere la questione. Periodo sottotono per l'amore.

Pesci: in amore ci saranno dei cambiamenti che vi renderanno nervosi in questa giornata del 13 novembre. Non amate prendere decisioni in genere e preferite che siano gli altri a scegliere per voi. Chi ha una relazione sentimentale potrebbe dubitare del partner.