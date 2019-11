In arrivo una nuova giornata di previsioni astrali per i 12 segni dello Zodiaco. L'Oroscopo del 19 novembre annuncia che per i nativi dell'Ariete è una giornata contraddittoria, mentre per i nati sotto il segno del Leone è piena di opportunità e di miglioramenti. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di martedì e le previsioni degli astri su amore e lavoro per tutti i simboli zodiacali.

Oroscopo del giorno 19: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Questo martedì è una giornata contraddittoria ma nel complesso positiva.

Se la vostra unione è travagliata, potreste avere alti e bassi. Qualcuno potrebbe anche dire basta, magari perché ha trovato di meglio. Se il rapporto è solido dovete fare attenzione alla vostra lingua biforcuta quando discutete, potreste offendere il partner.

Toro – In questa giornata dovete essere molto coinvolgenti in campo lavorativo. I colleghi proveranno a darvi una mano con un progetto che vi sta a cuore, e che è molto importante per tutti.

Avete una possibilità che non si ripeterà più in futuro. In amore avrete incontri positivi fatti di passione, ma anche di gelosia.

Gemelli – In questo periodo potreste incontrare qualcuno che mette a dura prova la vostra pazienza e la vostra possessività. Vivrete una bella storia ma cercate di evitare polemiche e pettegolezzi, e state alla larga dai rivali. Questa giornata è positiva per ogni tipo di progetto, soprattutto per coloro che devono sostenere un colloquio o un esame.

Previsioni di martedì: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Periodo favorevole per la sfera affettiva. Preparatevi a lasciare alle spalle noia, abitudini e insofferenza. Vi aspettano allegri imprevisti e tanto divertimento. Se ci sono problemi con il partner, non drammatizzate. Avete la capacità di risolvere e affrontare qualche questione in sospeso.

Leone – Giornata densa di opportunità e di miglioramenti, le occasioni più vantaggiose sono concentrate nel fine settimana.

Magari non tutto gira per il verso giusto: le spese sono troppe da sostenere. In fin dei conti è una settimana favorevole sia per stabilizzare la vostra posizione lavorativa e sia per raggiungere buoni traguardi e farvi valere.

Vergine – Chiedetevi sinceramente cosa volete e cosa desiderate dalla vita, e quali sono i vostri reali bisogni. Avere le idee chiare vi permette di controllare meglio le vostre energie per realizzare obiettivi di notevole importanza.

Magari state pensando al matrimonio o a una convivenza, all'acquisto di una casa o sognando l'arrivo di una cicogna. Periodo importante e favorevole per i progetti di coppia.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – La vita affettiva si annuncia davvero favorevole in questo periodo. Se ci sono ombre nel vostro cuore, affrontatele subito, prima che sia troppo tardi. Questi passaggi positivi vi rendono sinceri, diretti ed efficaci.

Se ci tenete a una storia, riuscite a trovare il modo di rendere vivace il rapporto, in caso contrario potreste voltare pagina oppure trovare una consolazione altrove.

Scorpione – Giornata favorevole ma con qualche ombra nel vostra vita. Dovete risolvere i fastidi domestici, le tensioni familiari. Martedì importante anche per i cuori solitari. Non sistematevi comodamente sul divano di casa, dovete impegnarvi di più per creare le occasioni giuste d'incontro.

Sagittario – È un periodo di incertezze: un dubbio, uno stato di tensione, qualcosa che vi ha ferito o che vi preoccupa. Sono nubi passeggeri. Già in serata qualche dubbio sarà cancellato e vi aprirete all'amore con più fiducia. Magari si discute con il partner per problemi familiari. Nulla di nuovo, sempre le solite questioni ma niente di preoccupante.

Oroscopo di martedì 19 novembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In questa giornata non mancheranno le buone occasioni, le proposte e i miglioramenti.

Dovete solo fare attenzione al lato economico. Magari avete sostenuto spese eccessive, oppure un pagamento che tarda ad arrivare. Andateci piano con gli investimenti, meglio muoversi con i piedi di piombo. Non mettete a dura prova la vostra linea e il fegato, tenete sotto controllo i grassi e gli alcolici.

Acquario – Ultimamente avete commesso un po' di errori. Ciò non significa che d'ora in poi non possiate essere più attenti e non possiate rimediare a ciò che avete fatto in passato. Siete circondati da persone che credono in voi e non si lasciano influenzare dai piccoli errori che tutti possono commettere, soprattutto se vi mostrate umili e chiedete scusa.

Pesci – La vita familiare potrebbe essere un po' nervosa. In questa giornata potreste essere impulsivi e sopportare male alcuni obblighi. Non avrete peli sulla lingua e questo potrebbe causare discussioni e polemiche. Già da domani sarà tutto più appagante e vedrete ciò che vi ha turbato sotto una luce diversa. La cosa importante è non permettere a nessuno d'intromettersi tra voi e la vostra dolce metà.