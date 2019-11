L’Oroscopo di domenica 24 novembre bolla questa nuova giornata come ‘interessante’. Si prevedono discussioni per i nati del Toro. Qualcuno dovrà prendere delle decisioni importanti. In seguito le previsioni astrologiche segno per segno con valutazioni su amore e benessere.

Previsioni da Ariete a Vergine

Ariete: coloro che hanno discusso, in questa giornata potranno ottenere dei validi chiarimenti. La situazione generale si presenta interessante, specie dal punto di vista sentimentale.

Avete voglia di fuggire ai Caraibi, non tollerate il freddo e il maltempo.

Toro: evitate di discutere perché non vale la pena perdere tempo o rovinarvi la giornata. Piuttosto, pensate a voi stessi. In amore qualcuno deve prendere una decisione difficile. Il lavoro in questo momento non vi ispira molto. La salute è discreta a parte qualche dolorino fisico come ad esempio la cervicale.

Gemelli: giornata perfetta per comunicare o per recuperare qualcosa lasciato in pausa nei giorni precedenti.

Da questo momento, fino a fine novembre, avrete una gran voglia di mettervi in gioco. Per la salute si prospetta una buona domenica.

Cancro: si parte bene, specialmente nelle questioni sentimentali. Le coppie in crisi devono confrontarsi per scongiurare rotture irreparabili. Pur essendo una giornata di riposo quasi per tutti, la mente torna al lavoro e agli imminenti cambiamenti. Per quanto concerne la salute, tutto fila abbastanza liscio.

Leone: chi deve fare delle scelte a lungo termine, deve provvedere entro questa giornata. Presto farete i conti con una novità particolare. La salute è in recupero, tuttavia è meglio cautelarsi coprendosi a dovere. Attenzione ai probabili rovesci temporaleschi.

Vergine: non infuriatevi davanti ad una discussione con la persona del cuore. Nella vita capita di non condividere la stessa opinione. Valutate l'idea di ampliare la cerchia di amicizie, nel tempo ne avete persa qualcuna. Questa è una giornata particolarmente fredda quasi ovunque, c’è il rischio di prendere l’influenza.

L’oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia: state alla larga da eventuali complicazioni, specialmente con l’ambiente lavorativo. Qualcuno potrebbe farvi perdere la pazienza e farvi arrabbiare. Non avete molta voglia di fare e sarete assonnati. Non battete la fiacca in amore.

Scorpione: la passione non manca, soprattutto per le coppie salde. Progetti in atto, dovrete prendere una decisione riguardante una cosa da fare a dicembre.

Nei prossimi giorni avrete molte cose da fare, quindi riposate abbastanza.

Sagittario: verso la fine del mese, i single potrebbero ricevere un bel colpo di fulmine. Non isolatevi e cercate di ascoltare il vostro interlocutore. Presto nel lavoro avrete una marcia in più, non sottovalutatevi.

Capricorno: miglioramento in vista, specie nel tardo pomeriggio. In serata, le coppie si ritrovano a parlare e a trascorrere del tempo prezioso insieme.

I soldi vi stanno dando delle preoccupazioni. Non fatevi schiacciare dall’ansia di fine mese.

Acquario: giornata strana per via di un cielo astrale particolare. Le coppie che si sono allontanate, per riunirsi devono discutere pacificamente e cercare un punto d’incontro. Siete molto tesi, concedetevi un po' di svago.

Pesci: l’oroscopo del 24 novembre vi vede favoriti dagli astri. Questa è una giornata buona per fare chiarezza e decidere il proprio futuro.

Possibili capricci da affrontare. Pensate positivo.