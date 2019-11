Il mese di dicembre per i nativi Bilancia sarà piuttosto complesso per quanto riguarda l'ambito sentimentale. A causa degli influssi dei pianeti Giove e Venere in quadratura al segno, i nativi dovranno stare attenti ed evitare inutili litigi e incomprensioni che possono rovinare un rapporto d'amore che magari non era in crisi. L'unico metodo per cercare di placare gli animi è evitare di dire qualcosa che potrebbe essere offensivo, ma soprattutto, aprirsi sempre al dialogo ed essere comprensivi.

I single farebbero meglio ad evitare incontri nuovi, in quanto potrebbero ricevere presto una delusione. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, la situazione migliorerà di gran lunga considerato il passaggio del pianeta Giove. Ciò nonostante è meglio non farsi illusioni su offerte di lavoro molto rischiose.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l’Oroscopo per il mese di dicembre 2019 per i nativi sotto il segno della Bilancia.

Amore e amicizie

La sfera sentimentale riserverà per voi un periodo piuttosto complicato durante il mese di dicembre.

Venere e Giove in quadratura al vostro segno zodiacale potrebbero portare un po’ di scompiglio. Fareste meglio ad essere sempre aperti al dialogo, ma soprattutto siate il più comprensivi possibile per non causare possibili litigi. Per quanto riguarda i single, evitate di fidarvi di qualcuno che avete conosciuto da poco. Potreste ricevere in poco tempo una delusione. Se avete voglia di innamorarvi, uscite e frequentate qualcuno, ciò nonostante evitate di dare confidenza.

Le amicizie saranno in primo piano. Avrete molto tempo da trascorrere con i vostri amici, non solo per divertirvi, ma anche per fare qualcosa di produttivo insieme: qualcuno potrebbe pensare anche a una piccola società.

Fortuna e salute

La fortuna sarà dalla vostra parte durante il mese di dicembre grazie al pianeta Giove.

La salute invece non è eccelsa: le energie che sono abbastanza scarse e non permettono di lavorare al massimo delle aspettative.

Tutto quello che è iniziato nelle settimane passate porta ancora serenità e fortuna, mentre quello che nasce adesso è complicato da gestire e da portare avanti.

Lavoro e impegni

In ambito lavorativo otterrete numerosi vantaggi che vi permetteranno di ottenere grandi risultati. La creatività non vi mancherà nel portare a termine i vostri incarichi. Potreste ricevere inoltre delle interessanti offerte, ma dovrete valutarle attentamente in quanto alcune di esse potrebbero rivelarsi un completo fallimento.

Coloro che sono alla ricerca di un impiego, avranno qualche difficoltà poiché non ci saranno tante opportunità. Fareste meglio ad aspettare un periodo migliore.