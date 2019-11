La fine del mese di novembre è finalmente arrivata ed i mutamenti non possono che condizionare ogni singolo segno zodiacale in maniera differente. L'Oroscopo di questa settimana sarà unicamente dedicato all'amore e porterà alla luce quelle che saranno le giornate positive o negative per i nati sotto ai vari segni. L'Ariete, ad esempio, nonostante sia un grande amante e si ritrovi al proprio fianco la persona giusta, si sentirà leggermente irritabile e suscettibile.

Coloro che sono nati sotto al segno dei Pesci, invece, attraverseranno un periodo abbastanza fortunato e senza apparenti intoppi. Il Sagittario si può considerare pronto ai nuovi incontri, sia in amore che per quanto riguarda l'amicizia.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo e amore, da Ariete a Vergine

Ariete - come anticipato, i nati sotto all'influenza di questo segno potrebbero imbattersi in una strana sensazione di irritabilità e suscettibilità.

Le giornate passeranno rapidamente e con gioia e, quindi, non dovrebbe risultare difficoltoso tenere alla larga le discussioni.

Toro - aria di stress in arrivo. Il lavoro non sembra lasciare neanche un attimo da dedicare alla propria persona ed il Toro, già testardo di suo, potrebbe imbizzarrirsi e rischiare di coinvolgere anche le persone amate. Meglio cercare di restare il più calmi possibile.

Gemelli - secondo l'oroscopo dei prossimi giorni, il segno dei Gemelli si ritroverà ad affrontare un periodo di monotonia.

Solo il partner sembra essere in grado di donare qualche attimo di meritato respiro, organizzando serate intime interessanti e cenette al lume di candela.

Cancro - la fortuna sembra aver deciso di dedicarsi a questo segno. Non sembrano esserci problemi in arrivo, almeno non nei prossimi giorni ed il partner potrebbe anche decidere di fare un piccolo dono prima di Natale.

Leone - settimana turbolenta e proprio distante dal relax.

Il nervosismo e lo stress accumulato potrebbe rendere irascibile il Leone, al punto da desiderare di stare da solo per un po'. Meglio non portare per le lunghe le discussioni.

Vergine - nuove esperienze sembrano essere all'orizzonte. In molti potrebbero voler desiderare di provare l'ebrezza di qualcosa di nuovo con il proprio partner mentre qualcuno potrebbe pensare di cambiare un po' aria. L'importante è non pentirsi mai delle proprie scelte e decisioni.

Astrologia settimanale sui sentimenti, da Bilancia a Pesci

Bilancia - il partner di questo segno è abbastanza amorevole ed in grado di fare sentire la Bilancia più importante di ogni altra cosa. Qualche piccolo battibecco, però, potrebbe non mancare nei prossimi giorni. Meglio evitare scuse e cercare di non tirare troppo la corda.

Scorpione - in una coppia che si rispetti è normale imbattersi in discussioni e piccoli litigi.

In questo periodo lo Scorpione è alla continua ricerca di risposte e le troppe preoccupazioni non lo rendono tranquillo neanche con il proprio partner. Quel maledetto groppo alla gola dovrà essere buttato fuori il prima possibile.

Sagittario - come già anticipato, il segno del Sagittario sarà pronto ad accogliere tra le proprie conoscenze nuove persone. Sia in amore che in amicizia, la settimana sarà interamente dedicata ai nuovi incontri.

Chi vive una situazione stabile, invece, potrà osare un po' di più.

Capricorno - l'oroscopo dei prossimi giorni preannuncia un periodo abbastanza fortunato per questo segno. I single potranno finalmente imbattersi in quella che, con molta probabilità, si rivelerà essere l'anima gemella. Chi vive invece un rapporto duraturo avrà finalmente modo di godersi qualche attimo di relax in compagnia del proprio partner.

Acquario - i campanellini di allarme sono già in funzione. Le discussioni non mancheranno di certo in questo periodo e risulteranno efficaci per portare a galla quelle che sono le problematiche di coppia.

Parlare fa bene mentre tenersi tutto dentro potrebbe portare alla rovina di una relazione.

Pesci - il partner di certo sarà la persona più idonea a rallegrare le giornate di questo segno. Nonostante le giornate un po' sottotono in amore non ci si potrà assolutamente lamentare.