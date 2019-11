L'Oroscopo del 3 novembre annuncia una domenica interessante. Dopo una settimana affaticante finalmente in tanti potranno riposare. Qualcuno dovrà fare i conti con un errore del passato, altri affronteranno dei piccoli acciacchi. In seguito le previsioni segno per segno.

Oroscopo, da Ariete a Vergine

Ariete – Questa giornata di domenica è molto impegnativa. Volete raggiungere degli obiettivi che vi siete posti, avete una grande energia ma alcuni pensieri vi tormentano.

La cosa importante è accettare gli errori del passato e voltare pagina. Tenete ben strette le persone che vi stanno affianco.

Toro – Avete mille qualità che le persone possono apprezzare in voi, ma di sicuro “la pazienza” non fa parte del vostro carattere. Dovete essere meno aggressivi e non oltrepassare il limite. Per colpa del vostro carattere difficilmente una persona vi permetterà di entrare nel suo mondo.

Gemelli – In questo periodo è importante assumere un buon comportamento sul lavoro, soprattutto con i superiori. Coloro che da poco hanno iniziato un percorso non devono essere negativi perché le cose si aggiusteranno strada facendo. Le discussioni con il partner rafforzano il legame.

Cancro – Avete molta energia e siete in grado di portare avanti un determinato progetto. Siete dotati di fantasia e potete fare meglio degli altri.

Presto anche le persone a voi antipatiche cominceranno a stimarvi e a volervi bene. In amore dovete recuperare serenità e magari riprendere in mano una situazione che avevate accantonato.

Leone – Dovete sorridere di più perché le persone che vi stanno vicino hanno bisogno della vostra positività. Nel lavoro avete tutte le armi necessarie per fare carriera, dovete solo credere in voi e nelle vostre forze.

Vergine – Le persone che vi stanno intorno potrebbero non essere preparate al vostro modo di porvi. Tuttavia le conseguenze non sono sempre negative, anzi è l'occasione giusta per fare un po' di pulizia. Alcuni di voi dovrebbero fare più controlli. Non sottovalutate i piccoli acciacchi o se vi sentite affaticati o appesantiti.

Le predizioni da Bilancia a Pesci

Bilancia – Domenica che richiede molto impegno, ma ciò che farete porterà enormi vantaggi nei prossimi giorni: dovete solo saperli sfruttare.

Chi è molto giovane finalmente può vedere la luce in fondo al tunnel. L’importante è non portare rancore anche se qualcuno vi ha ostacolato.

Scorpione – La vostra intraprendenza vi sarà di aiuto nell'approccio con altre persone. In questa giornata vivrete momenti importanti, intensi ed emozionanti come non vi capitava da tempo. Dovete solo mettere in pratica le vostre conoscenze senza calpestare nessuno.

Sagittario – In questa settimana appena conclusa avrete molto da ridire sul comportamento dei colleghi e del capo. Spesso trovate ingiuste alcune questioni che vi riguardano in prima persona. Se proprio dovete intervenire, fatelo con moderazione. Nella relazione di coppia portate avanti alcuni piani prefissati come ad esempio un matrimonio.

Capricorno – Periodo in cui avete troppi contrasti in campo sentimentale. La persona che vi sta vicino potrebbe anche non capire ciò che provate se almeno non tentate di dare una spiegazione. È opportuno non fare troppe richieste sul lavoro anche perché prima o poi i colleghi si stancheranno.

Acquario – Alcuni metodi utilizzati con certe persone non hanno funzionato e quindi dovrete prendere altre direzioni. Potreste ascoltare i consigli di qualcuno per capire cosa fare. Abbiate cura del vostro aspetto. Se volete iniziare una dieta aspettate l’anno nuovo.

Pesci – Se non avete voglia di romanticismo, cercate di rendere questa giornata un pochino gradevole per chi vi è vicino. Condividete le vostre confusioni e i vostri dubbi con chi vi ama. Preferite lavorare in ambienti in cui non ci sono persone che possono compromettere la vostra concentrazione. Evitate di mantenere un atteggiamento riservato.