L'Oroscopo di domani, domenica 3 novembre, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Dopo una settimana particolare, condita di alti e bassi, finalmente è giunto il momento di recuperare. Abbiamo la Luna in fase crescente, ciò rappresenta appunto la rinascita psicofisica.

Non si escludono uscite, visite o chiamate inaspettate, lavoretti domestici e faccende di cuore. Qualcuno avrà delle situazioni da sistemare, altri invece trascorreranno la giornata nel relax assoluto. Approfondiamo leggendo le previsioni del giorno con relativa classifica top/flop.

Classifica e oroscopo del 3 novembre da Ariete a Vergine

Ariete - 10° posto - Il vostro è un segno che ce la mette tutta nelle cose da fare, per questo tendete ad esaurire le energie durante la giornata. Detestate le attese e le file alla posta, per strada o al supermercato. Alternate dei giorni di allegria e vitalità a giornate di fiacchezza e apatia assoluta. Pur essendo domenica, avvertirete un pochino di stanchezza.

Il ché è normale, soprattutto se durante la settimana avete avuto un gran daffare. Settembre ha lasciato degli strascichi ma novembre è pronto a promettere delle giornate più leggere e appaganti. Cercate di ricaricare le pile e di dormire abbastanza altrimenti finirete per stressare il corpo. L'amore sorride alle coppie anche se ci potrebbe essere un piccolo attrito.

Toro - 11° in classifica - Siete molto bravi farvi voler bene, infatti avete delle valide amicizie.

Siete sempre pronti ad ascoltare chi vi apre il cuore e elargite degli ottimi consigli. Le vostre relazioni durano anni e, nel caso in cui vi rendete conto che non ci sono le basi per un futuro di coppia, chiudete ogni sorta di frequentazione. Non tornate indietro tanto facilmente. In questa giornata, le previsioni della domenica vi vedono alle prese con un certo casino da sistemare. Magari in casa qualcosa si è rotta e va sistemata.

Apparite molto rallentati, forse siete esausti. Cercate di vivere alla giornata e imparate a prendere le cose così come vengono. Non arrabbiatevi, specialmente per faccende lavorative. In serata, chi è single ha ottime chance di conoscere qualcuno.

Gemelli - 1° posto - L'oroscopo di domani vi vede pieni di forza e al top della forma psicofisica grazie alle stelle favorevoli. In amore, le coppie vivranno attimi di complicità e affiatamento.

Non si escludono uscite a due, una semplice passeggiata potrebbe portare a nuove conoscenze. Chi è solo da tempo deve voltare pagina e imparare a lasciarsi andare. Cupido è pronto a scoccare le sue frecce, uscite. In questa domenica evitate di pensare al lavoro e dedicatevi a delle attività appaganti. Siete un segno dinamico e intraprendente, le risorse non vi mancano. Anche se talvolta apparite superficiali, siete molto sensibili e profondi.

Cancro - 7° in classifica - Siete emotivi, empatici e fragili per questo avete mille timori. Amate farvi proteggere e siete sempre pronti a difendere coloro che amate. La Luna vi guida, per questo siete un segno lunatico. Ci sono dei giorni in cui vedete tutto rosa e dei giorni in cui tutto vi appare grigio. Le critiche vi feriscono e tendente a prendere sul serio ogni sciocchezzuola. L'oroscopo di domenica vi vede alle prese con alcune riflessioni. Desiderate un cambiamento all'interno della vostra vita. I soldi contano fino ad un certo punto perché per voi la famiglia e il partner valgono più di tutto. Con il coniuge siate più dolci e apprensivi, specialmente in serata. Per i single si prevedono interessanti incontri da non sottovalutare. Pensate di più alla vostra salute.

Leone - 8° posto - Avete un cielo un po' dispettoso in questo dì di festa. Certe situazioni potrebbero complicarsi ulteriormente, cercate di tenere la bocca chiusa. Per avere maggiori opportunità è necessario mettere il muso fuori di casa e uscire dalla propria zona di comfort. Ampliate le vostre conoscenze e tagliate via le persone negative. Per le finanze qualcosa non va, ma non dovete demordere perché nei prossimi giorni non si escludono delle sorpresine. Siete un segno molto carismatico e trascinatore. Non vi fermate davanti agli ostacoli e nessuno vi può dire cosa dovete fare. È importante avere fiducia nelle proprie capacità.

Vergine - 4° in classifica - Avete dalla vostra parte un ottimo cielo astrale che sorride all'amore, ai rapporti con gli altri e nel recupero psicofisico. Colmate eventuali distanze e lasciatevi scivolare di dosso ogni problema riscontrato nei giorni precedenti. Non trascuratevi e imparate a fare tesoro delle esperienze passate. Una bella passeggiata all'aria aperta combatte lo stress e favorisce il buon umore. Non esagerate con il caffè. Occhio a certi vizi che potrebbero arrecarvi dei danni in futuro. Presto qualcuno vi parlerà di una certa faccenda inaspettata. Siete un segno amante dell'ordine e della precisione. Quando qualcosa non è al suo posto, rischiate di impazzire.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - 2° posto - Amate le cose belle e da piccoli avete sempre cercato l'approvazione dei genitori. La vita non è sempre stata facile con voi, ma nonostante tutto ora vi sentite meglio. Chi ha qualcuno accanto è estremamente amato e supportato. Chi è single, se lo desidera, presto avrà l'opportunità di conoscere la persona giusta. Apritevi alla vita, avete mille qualità e capacità. Potete ottenere qualsiasi cosa vogliate, abbiate fiducia in voi stessi. Questa domenica fa da preludio ad un'interessante settimana che potrebbe far sviluppare certi progetti. Abbandonatevi alla passione, amate intensamente. È anche una giornata valida per fare il punto della situazione e per prendere decisioni di un certo spessore per il vostro futuro. Quello che è sbocciato negli ultimi 3 mesi è molto importante.

Scorpione - 9° in classifica - Siete molto bravi ad analizzare le cose al meglio prima di agire. Siete attenti ai particolari e difficilmente qualcosa vi sfugge. Sognate di vivere con la valigia in mano e di tuffarvi nell'avventura. In genere siete un segno allegro e sorridente anche se dentro avete una ferita o un ricordo passato che vi rattrista. Ottobre vi ha regalato alcune opportunità, cercate di non perderle e di farle sbocciare nei prossimi mesi. Riposatevi molto perché non avrete una settimana facile. In questa domenica concentratevi e portate a conclusione determinati compiti. Occhi ai pettegolezzi. Qualcuno potrebbe farsi sentire.

Sagittario - 5° posto - Il vostro è un segno che non teme i cambiamenti. Siete molto intraprendenti e amate flirtare. Detestate la gelosia e volete sentirvi liberi. Tendete a stancarvi frequentemente, amate viaggiare, esplorare, conoscere. L'oroscopo del 3 novembre vi vede alle prese con nuove conoscenze e vecchi amici. I coniugi potrebbero finire per discutere ma cercate di mettere da parte ogni dissidio e di lasciatevi trasportare dalla passione. Fate attenzione, tenete gli occhi ben aperti perché potrebbe presentarsi una certa occasione destinata a svoltarvi la giornata. Di recente vi sentite agitati e affannati, riposate e staccate la spina. Siete golosi e di tanto in tanto amate premiarvi con un dolce.

Capricorno - 12° in classifica - L'oroscopo del giorno vi vede correre avanti e indietro senza sosta. Qualcosa vi impensierisce o vi turba. Provate a parlare con qualcuno dei vostri problemi e vedrete come vi sentirete subito più leggeri. Purtroppo la vita non è sempre rosa e fiori ma non può piovere per sempre. Quindi tenete duro e presto arriveranno giornate migliori. In serata rilassatevi davanti alla tv oppure leggete un libro piacevole. Imparate a lasciare fuori dalla porta di casa tutto ciò che riguarda il lavoro o comunque il mondo esterno. Non mancheranno opportunità per gli under 30, i quali, nei prossimi giorni potrebbero avviare un nuovo lavoro o progetto. L'amore se c'è non si vede.

Acquario - 3° posto - Domenica all'insegna del riposo assoluto. Avete faticato tantissimo nella settimana appena trascorsa. In vista dei prossimi giorni avrete ulteriori problematiche da risolvere, per questo fate bene a staccare la spina. Tenetevi distanti dalle polemiche, specie in famiglia. Siete un segno innovatore e riuscite sempre a risolvere i problemi. Dietro ad ogni sconfitta c'è una buona opportunità e voi lo sapete bene. Non sempre le cose sono state facili ed avete sofferto d'amore. È giunto il momento di aprire il cuore ad un nuovo partner mentre chi è sposato o convive riceverà una notizia inaspettata. Non si escludono fuochi d'artificio sotto le lenzuola, specie per i giovani amori.

Pesci - 6° posto - Siete una buona forchetta e sapete assaporare la vita. Intuite al volo quando c'è qualcosa che non va. In questa domenica finalmente avrete modo di riposare dopo una lunga e durissima settimana. Non correte e provate a meditare. Si prospetta una giornata con stelle favorevoli per le iniziative. Se c'è qualcosa che non fate più da tempo ma che vi dava soddisfazione, valutate l'idea di riprenderla in mano. Non fatevi trovare impreparati, tenete tutto a portata di mano. Siete volubili, permalosi ma anche generosi. Difficilmente vi tirate indietro quando qualcuno vi chiede un aiuto. Occhio a non esagerare con certi vizi, imparate ad amarvi e curarvi di più. Evitate le ore piccole se dovete alzarvi presto al mattino.