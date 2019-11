Ultimo giorno della settimana per tutti e dodici segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo di domenica 3 novembre 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Cancro lanciarsi verso nuovi incontri sentimenti. Per il Leone blocco momento dal punto di vista economico e lavorativo. Nel dettaglio l'oroscopo per tutti e dodici i segni zodiacali.

Ariete: in amore giornata che porterà maggiore stanchezza, in particolare nel pomeriggio, attenzione per questo a qualche discussione.

Nel lavoro, se sarete impegnati in qualche attività in questa giornata attenzione.

Toro: per i sentimenti giornata sottotono, meglio evitare contrasti. Non rivangare il passato se ad ottobre ci sono stati problemi di coppia. Nel lavoro sono necessarie aperture per trovare qualcosa di nuovo, magari collaborazioni diverse.

Gemelli: a livello amoroso la Luna nel segno aiuta le coppie che cercano una stabilità.

Nel lavoro chi ha un'attività in proprio potrà notare un maggiore ingresso economico.

Cancro: in amore i nuovi incontri per i nati sotto questo segno zodiacale sono interessanti e le storie nate ad ottobre possono essere rafforzate. A livello lavorativo buone opportunità, ora potrete agire e proporre le vostre idee.

Leone: a livello amoroso giornata che vi invita ad evitare le complicazioni inutili.

Nel lavoro non è un periodo esaltante a livello economico, ma qualcosa in più presto arriverà.

Vergine: in amore le stelle aiutano se c'è qualcosa che non va, nei rapporti con gli altri però c'è qualche distanza da colmare. A livello lavorativo in questi giorni si potrà discutere di progetti che dovranno essere gestiti in tempi brevi.

Previsioni e oroscopo del 3 novembre 2019: amore, lavoro e salute dei dodici segni zodiacali

Bilancia: per i sentimenti in questi giorni non è escluso che possiate vivere nuove relazioni, tutto quello che è nato ultimamente è molto importante.

Nel lavoro un momento di tensione è superato e i problemi che mi stavano attanagliando potranno essere finalmente gestiti.

Scorpione: a livello amoroso i nuovi rapporti possono essere più complessi da gestire, tuttavia quello che è nato lo scorso mese non va perso. Nel lavoro l'attività va a rilento, ma questo non significa che c'è un calo, solo che mi manca un po' di energia.

Sagittario: in amore le storie che nascono adesso sono importanti.

Nel lavoro periodo interessante per chi ha un'attività indipendente. Con Giove nel segno si può avere qualche vantaggio in più.

Capricorno: per i sentimenti situazione generale che è dalla vostra parte, gli incontri del periodo sono interessanti. A livello lavorativo chi ha un'attività in proprio deve ottimizzare i tempi. Momento buono per tentare nuove collaborazioni.

Acquario: a livello amoroso queste sono giornate difficile ma non siate troppo polemici, la Luna nel segno aumenta questa fase di maggiore stress.

A livello lavorativo alcune questioni devono essere risolte ma evitate scelte azzardate, non buttate tutto all'aria.

Pesci: in amore Luna che aiuta chi ha voglia di mettersi in gioco, le stelle possono aiutare ma bisogna darsi da fare. Nel lavoro non ci sono grandi risorse a livello economico ma grazie alla vostra tenacia potrete ottenere maggiori vantaggi.