L'Oroscopo del giorno 11 novembre 2019 porta in primo piano le previsioni e l'Astrologia relativa alla giornata di lunedì. A tenere banco, come al solito, l'andamento riservato dalle stelle ai comparti della vita coincidenti con l'amore e il lavoro. Diciamo subito che ad essere messi sotto la nostra "lente astrale" i sei segni dello zodiaco rientranti nella seconda tranche, ovvero Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Allora, ansiosi o no di sapere chi tra questi ultimi risulteranno essere i segni più fortunati ad inizio settimana? Certamente, ad avere il massimo supporto da parte dell'Astrologia quotidiana come si sa saranno in pochi, tutti gli altri dovranno accontentarsi delle briciole, ovviamente in attesa di tempi migliori che non si faranno di certo attendere. Andiamo al dunque: ad avere l'onore e la fortuna di essere favoriti nel periodo indicato, a respirare - chi più e chi meno - l'aria della positività in questa prima giornata d'avvio settimanale, ben cinque segni su sei.

I migliori in assoluto a poter contare sul prezioso supporto da parte delle effemeridi quotidiane saranno senza alcun dubbio il Sagittario con il Capricorno. Entrambi i suddetti sono stati valutati a cinque stelle, dunque in periodo "top": il primo tra i due, il Sagittario, potrà senz'altro far conto sull'ottimo sestile in atto tra Marte e Giove nonché sulla speculare positività offerta dalla Luna in Toro; il Capricorno invece gioirà della splendida Luna in trigono a Saturno, pianeta di settore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

A questo punto non resta che svelare il segno in difficoltà nel periodo: l'Acquario. Secondo quanto analizzato e messo in evidenza nelle previsioni di lunedì 11 novembre, agli sfortunati amici appartenenti al sopracitato simbolo d'Aria arriverà la specularità negativa di Marte in Bilancia, quantificabile di oltre l'80%. Andiamo ai dettagli.

Classifica stelline 11 novembre 2019

Il prossimo lunedì è pronto per essere valutato e poi giudicato da voi lettori, grandi appassionati di Astrologia.

Iniziamo immediatamente col sottolineare e confermare quanto detto in apertura: al vertice della nuova classifica stelline interessante il giorno 11 novembre 2019 saranno Sagittario e Capricorno. La novità di oggi è che non vi sarà nessun segno indicato con il simbolo del "ko", e questa potrebbe essere per molti già una buona notizia. Bene, prima di passare ai dettagli riepilogando la scaletta completa, d'obbligo segnalare la presenza della Luna in Toro alle ore 23:25 di questo lunedì, logicamente proveniente dal campo dell'Ariete.

Il Sole è sempre stabile nel settore dello Scorpione con Venere e Giove stanziali in Sagittario, senz'altro ben disposti a dare una mano nelle situazioni quotidiane. A questo punto, anticipato l'essenziale, diamo pure uno sguardo alla classifica seguente:

★★★★★: Sagittario, Capricorno;

★★★★: Bilancia, Scorpione, Pesci;

★★★: Acquario.

★★: NESSUNO

Oroscopo lunedì 11 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Il periodo analizzato coincidente con il primo giorno della corrente settimana, soprattutto per voi Bilancia nativi di seconda e terza decade partirà bene.

Il problema è che poi vi riallineerete con gli altri nativi del segno di prima decade: ergo, questo lunedì in generale diciamo sarà nel complesso normale, immerso (altamente probabile) totalmente nella solita scontata routine quotidiana. In amore, la pace che seminerete nel corso di questa giornata vi farà guadagnare terreno abbastanza senza sforzo. In coppia potrete avere il giusto peso nel rapporto: date spazio al dialogo e alla comprensione, sarà questa la formula magica giusta per mantenere il buon feeling tra voi ed il partner. Intanto cercate di privilegiare le buone conversazioni analizzando insieme i temi scottanti relativi al rapporto. Single, sarete capaci di persuadere con dolcezza. Non esitate perciò a procedere eventualmente con nuovi incontri a scopo di amicizia, trovando magari modi alternativi più allettanti a cui adeguarsi per corteggiare in modo elegante. Le previsioni del giorno, parlando in merito al comparto del lavoro, indicano che andrà a quasi tutto a gonfie vele. Quindi, approfittate del momento per proporre nuove iniziative e/o progetti: se non nell'immediato, prossimamente potrebbero dare buoni risultati.

Scorpione - Giornata senz'altro positiva da gestire secondo il migliore buon senso, visto il periodo valutato a quattro stelle. In generale, gli astri vedono leggermente impegnativa la giornata in primis in campo sentimentale. Ponetevi nell'ottica di un'apertura verso nuovi interessi, magari dando un po' più di corda alla vostra malcelata curiosità, potreste dare adito a qualcosa di utile interessante per il vostro immediato futuro. In amore, proverete delle sensazioni abbastanza positive: trascinati dalla tentazione, cadrete tra le braccia del vostro partner come un frutto maturo. Fate però attenzione a non cedere alla "golosità" di strafare, come solito fate, potreste rischiare di urtare la delicata sensibilità del partner. Single, cercate di cambiare qualche piccola cosa nel vostro modo di fare e anche nella vita in generale. Qualsiasi svolta, anche apparentemente insignificante purché possa rappresentare l'inizio di qualcosa di nuovo, senz'altro sarà importante sul lato sentimentale. Nel lavoro infine, chi ha una propria attività sarà avvantaggiato recuperando in parte alcune spese eventualmente sostenute; chi invece lavora sotto contratto avrà una giornata certamente impegnativa.

Sagittario - Il prossimo lunedì sarà perfetto per tantissimi nativi del Sagittario, valutato dall'Astrologia quotidiana con le cinque stelline della buona sorte. Avrete indubbiamente una grinta di tutto rispetto che vi permetterà di salvare situazioni pericolanti o di rimediare, magari proprio all’ultimo minuto, ad eventuali errori di varia natura. La maggior parte di voi Sagittario sarà molto attiva e dinamica: sfruttate questa buona carica dedicandovi a tutto ciò che vi riesce meglio. In amore invece, visto il momento a favore si consiglia in più di qualche caso di agire subito se eventualmente aveste intenzione di fare/proporre qualcosa di interessante alla persona amata. Parlando di coppia, è arrivato per molti il momento di prendere una decisione seria: bisognerà scegliere se andare avanti oppure cambiare radicalmente gli obiettivi prefissati (a voi la scelta). Single, vi sentite più sicuri di voi stessi in merito alle ultime scelte fatte, sì o no? Bene, in caso di risposta negativa allora siate pronti a fare nuovi progetti oppure ad esplorare il mondo sentimentale che vi circonda con più oculatezza. Momento magico per chi inizierà una storia d'amore adesso oppure azzarderà un ritorno di fiamma: in questo caso si consiglia di analizzare bene "pro" ed eventuali "contro", ok? Nel lavoro infine, affronterete ogni cosa con gioia e felicità riuscendo ad essere sempre ottimisti. Fate le cose seguendo soprattutto il vostro intuito, i risultati saranno apprezzabili.

Astrologia del giorno 11 novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - In arrivo un ottimo 11 novembre più che soddisfacente in ambito sentimentale come pure nelle attività quotidiane. In questo caso il periodo è stato classificato nelle predizioni di lunedì con le meritate cinque stelline relative alla buona sorte. In generale, nel caso aveste a che fare con posizioni non brillanti, magari anche stressanti tendenti ad affossare l'autostima e la voglia di fare, tranquilli: avrete i giusti "assi nella manica" per sovvertire svariate situazioni. In amore, opportunità da sfruttare potrebbero nascere dove mai l'avreste aspettato. Intanto, sforzatevi di mostrarvi tenaci e fiduciosi con l'imperativo di superare tutti gli ostacoli: la consapevolezza di farcela c'è, quindi perché rinunciare? In amore, il rapporto con la persona amata sarà vissuto con pace ed armonia. Sarà il momento di appianare differenze o diffidenze e di esprimere i vostri agognati desideri. Single, positività e solarità vi renderanno molto belli e simpatici agli occhi di tutti. Dunque cercate di mantenere il buonumore per l'intera giornata in modo da contagiare tutti coloro che avete intorno. Nel lavoro, con il sostegno degli astri, viaggerete a tutta velocità senza trovare intoppi. Finalmente allegria e fortuna vi spingeranno verso i traguardi desiderati.

Acquario - La giornata si preanuncia con i pessimi auspici legati ai periodi "sottotono". Diciamo che questo lunedì sarà molto importante per voi cercare di salvare le vostre idee dalle interferenze altrui. Anche se non vi permetteranno di metterle in pratica, non dovete perdere comunque la speranza che un giorno possiate finalmente ottenere quello che volete. In campo sentimentale, dunque si prevedono difficoltà soprattutto in ambito di coppia: in generale il vostro partner sembra avere opinioni diverse da voi, pertanto sarà meno facile trovare un terreno d'intesa. Forse, sarebbe meglio non entrare in discussioni inutili con lui/lei, anche perché finireste per peggiorare le cose. Single, si prevede per molti di voi Acquario una giornata valutata al ribasso, con poche possibilità di evitare eventi fuori controllo. Il rimedio? Eccolo: sapere di essere in periodo "no", dunque non esporsi per nessun motivo inutilmente (ovviamente se possibile). Nel lavoro invece, un momento di stanchezza potrebbe essere del tutto normale, dunque non fatene un dramma ma cercate di ritagliarvi piccoli sprazzi di relax. Piccole indiscrezioni durante o fine giornata da sfruttare per proprio tornaconto: orecchie aperte, ok?

Pesci - Giornata di lunedì valutata in linea generale come abbastanza discreta, quindi rientrante a tutti gli effetti nella media positività. In questo caso l'oroscopo del giorno 11 novembre spinge affinché siate un po' più concentrati soprattutto nei rapporti affettivi. Senz'altro avrete un frangente da vivere in piena coscienza e tranquillità, senza nulla in più o in meno da aspettarsi rispetto al solito. Riguardo l'amore, gli astri preannunciano con una certa sicurezza che molti di voi nativi dei Pesci, anche se non tutti ovviamente (per colpa o fortuna del proprio ascendente, come sempre!) riusciranno a ricucire strappi in seno al rapporto, anche importanti. Il periodo sarà quello giusto e le condizioni di spirito ideali per risolvere recenti incomprensioni nel caso fossero ancora in atto. Se single invece, seguite con fermezza i vostri obiettivi che, per strani possano sembrare soprattutto agli altri, alla fine vi ripagheranno con generose soddisfazioni. Con l'aiuto delle stelle certamente riuscirete a dimostrare al mondo di aver avuto ragione su determinate scelte! Nel lavoro, per chiudere, vi attende un discreto periodo adatto soprattutto per eventuali rilanci a livello professionale. Le previsioni di riuscita saranno sensibilmente buone, pertanto imparate ad affrontare gli impegni con la giusta carica d'energia e massima fiducia in voi stessi.