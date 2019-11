Il week end è finalmente arrivato, vediamo quali sono i presagi degli astri per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute per i dodici segni per domani, domenica 10 novembre. Sarà una giornata di alti e bassi per l'Ariete che dovrà scontrarsi con l'opposizione di Saturno che, al contrario, favorisce la Vergine. Momento di recupero per il Leone, grazie al favore di Giove e Venere. Ecco di seguito l'Oroscopo completo della giornata di domenica 10 novembre 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrali su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche del giorno 10 novembre 2019 segno per segno

Ariete: la Luna nel segno vi rende più coraggiosi e determinati, tuttavia Saturno in opposizione tenderà a mettervi i bastoni tra le ruote, sarà dunque bene agire con cautela, non fare più del dovuto e concentrarsi solo sugli aspetti importanti; non sottovalutate le problematiche, cercando di risolverle con tempestività.

Toro: tutto quello che nasce durante le prossime giornate, sia in amore che per quanto riguarda l’ambito lavorativo, acquisterà importanza con l’inizio del 2020.

Dunque è un buon momento per intraprendere delle nuove collaborazioni lavorative o fare un investimento. In amore possono nascere progetti importanti, gli incontri e le relazioni che nascono a novembre sono favoriti dagli astri.

Gemelli: quella di domenica 10 novembre si rivelerà una giornata positiva per il segno, che dopo una settimana di alti e bassi, ritrova un po’ di serenità. È un buon momento per dedicarsi al partner e alla famiglia, per organizzare una gita fuori porta o per organizzare una serata di svago in compagni degli amici.

In ambito lavorativo, sarà bene non prendere decisioni affrettate, la nuova settimana riserverà dei momenti sottotono in tal senso.

Cancro: sarà una giornata leggermente faticosa per il segno, soprattutto dal punto di vista fisico. Qualcuno infatti potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare dei fastidi fisici, soprattutto allo stomaco. Dei contrasti potrebbero nascere in amore e in ambito lavorativo, meglio essere prudenti ed evitare un atteggiamento eccessivamente polemico.

Leone: Giove e Venere favorevoli per il segno, soprattutto per quanto riguarda l’amore e rapporti interpersonali. È il momento ideale per recuperare le problematiche nate durante le giornate precedenti all’interno dei rapporti di coppia, ma anche per confessare i propri sentimenti alla persona amata o fare nuovi incontri. Anche per il fisico il sogno si prepara a vivere un momento migliore.

Vergine: Saturno è in posizione interessante per il segno, dunque questa si rivelerà una giornata vantaggiosa.

Chi durante la settimana ha affrontato delle incomprensioni all’interno dei rapporti di coppia o in famiglia, potrà ora cercare dei chiarimenti. La Vergine riacquista inoltre le energie e la voglia di fare, tuttavia sarebbe bene non abusarne e non sottoporre il fisico sforzi eccessivi.

Bilancia: con la Luna e Saturno in opposizione sarà una giornata un po’ faticosa per il segno, soprattutto per il fisico.

Non è inoltre da escludere la possibilità che in famiglia così come in amore nascono dei contrasti, che però potranno essere facilmente risolti grazie al favore di Marte. Qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare dei malesseri stagionali, meglio concedersi un po’ di riposo.

Scorpione: un oroscopo importante protegge il segno, in vista di una fine dell’anno estremamente vantaggiosa. Tutto quello che nasce durante il mese di novembre si rivelerà significativo per il 2010. Durante queste giornate lo Scorpione ha l’opportunità di riparare ad alcuni errori commessi durante il mese precedente, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo. È un momento positivo per i sentimenti e anche i single sono avvantaggiati nella ricerca dell’anima gemella.

Sagittario: domenica molto vantaggiosa per il segno, che potrà fare affidamento sul favore di Venere, Giove e Marte. È un buon momento per coloro i quali sono alla ricerca di chiarimenti o soluzioni, sia in ambito lavorativo che all’interno della sfera sentimentale. Coloro i quali desiderano avanzare una proposta o presentare un progetto, troveranno l’occasione giusta proprio durante queste giornate. Serenità all’interno dei rapporti di coppia qualcuno potrebbe fare progetti importanti per il futuro. Incontri favoriti per i single.

Capricorno: è un momento particolare per il segno che sta vivendo un periodo abbastanza sottotono; potrebbero nascere delle polemiche, soprattutto all’interno della porti familiari. Qualcuno inoltre potrebbe risentire di un calo fisico ed accusare lievi malesseri. Gli astri consigliano di concedervi un po’ di riposo ed evitare le situazioni stressanti.

Acquario: Venere non è più contraria, questo porta serenità all’interno dei rapporti di coppia e offre ai single la possibilità di fare incontri veramente interessanti. È un buon momento anche per il fisico, il segno ritrova le energie e la voglia di fare. Al contrario degli alti e bassi continuano all’interno della sfera lavorativa, dove potrebbero nascere degli imprevisti o delle complicazioni per quanto riguarda i rapporti con i colleghi e i superiori.

Pesci: è un momento vantaggioso per quanto riguarda l’ambito lavorativo, dove potrebbero svilupparsi delle interessanti situazioni. Al contrario in amore c’è un po’ di distacco, i nativi del segno sono alla ricerca di certezze che sembrano non arrivare.