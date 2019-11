L'Oroscopo di domani, domenica 10 novembre, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. La Luna, in fase crescente, porta chiarezza e relax assoluto. Tra pochi giorni ci sarà il plenilunio. Qualcuno potrebbe ricevere una chiamata da un parente oppure una visita inaspettata. I nati del Gemelli vivranno una fase di recupero amoroso mentre gli Scorpione avvertiranno una carica di positività.

La settimana trascorsa è stata piena di faccende stancanti, per questo motivo molti dovranno vedersela con delle conseguenze inaspettate. Approfondiamo verificando nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e la relativa classifica.

Classifica e previsioni del 10 novembre da Ariete a Vergine

Ariete - 7° in classifica - In questa domenica cercate di muovervi e uscire di più, specie se tendete a poltrire. La Luna è dalla vostra parte, per questo avrete molta energia. Nonostante ciò, potreste perdere la pazienza per colpa della distrazione altrui. Non lasciatevi travolgere dagli eventi esterni, pensate solo a voi stessi. Le coppie che vivono insieme hanno attraversato dei momenti turbolenti fatti di alti e bassi.

In questa domenica non si escludono chiarimenti e riconciliazioni, un sentimento potrebbe rinascere.

Toro - 9° in classifica - Si presenta una domenica notevole in cui riuscirete a recuperare le fatiche della settimana appena trascorsa. Si torna a parlare di denaro, forse ci sono dei problemi o siete preoccupati per il futuro. Rilassatevi e aprite il cuore. Questa è una giornata che favorisce il romanticismo e la passione, sfruttatela.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo Corretta Alimentazione

Attenzione nel maneggiare determinati oggetti, c'è il rischio di farvi male. Valutate di mettervi a dieta se ultimamente esagerate con il cibo.

Gemelli - 3° posto - Questo weekend chiude la settimana frenetica che avete avuto, lasciandovi privi di energie. Per lavoro siete obbligati ad alzarvi a un certo orario e a fare avanti e indietro sui mezzi pubblici o in auto. Non c'è da stupirsi se siete irritabili e di malumore.

In serata torna la quiete. Sentimenti in recupero per coloro che hanno un partner al proprio fianco.

Cancro - 6° in classifica - L’Oroscopo del 10 novembre dice che la Luna vi è amica e vi supporta. Avrete dei momenti di sconforto e qualcosa vi potrebbe irritare. Spesso, con la mente vi ritrovate a rivangare il passato, magari ripensate alla vostra infanzia o agli errori commessi che ancora vi lacerano dentro.

Siete un segno profondamente empatico e sensibile, siete sempre pronti a confortare il prossimo. In questa domenica pensate solo all'amore e alla famiglia che per voi vengono prima di tutto. Possibili visite o chiamate da un parente. Molti nati di questo segno odiano la dieta e desiderano mangiare senza limiti.

Leone - 4° posto - Siete estremamente passionali e amanti dell'avventura. In amore tendete ad innamorarvi delle persone sbagliate e in passato avete sofferto.

Chi è in coppia potrebbe trascorrere una lieta domenica a base di passione e romanticismo. Tregua in vista per coloro che hanno discusso in settimana. La cintura inizia a stringere, valutate di mettervi a dieta o di fare maggior movimento. Non esagerate con l'uso della tecnologia e concentratevi maggiormente sugli hobby manuali.

Vergine - 8° posto - Finalmente avete un cielo notevole, gli astri vi supportano e vi spingono ad agire. Se in passato vi siete lasciati sfuggire una certa occasione, ora avete imparato la lezione. Avete voglia di fare dei cambiamenti, magari volete trasferirvi in un altro paese oppure migliorare la forma fisica e mentale. Non si finisce mai di imparare, quindi non fatevi frenare dai preconcetti e siate più impulsivi. La vita è breve, dovete viverla come più vi aggrada senza avere timore di fare degli sbagli.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - 1° posto - Le previsioni astrologiche parlano di una domenica piena di divertimento. Non mancheranno sorrisi e scambi d'opinione e vi ritroverete a trascorrere la serata con la persona amata anche se dovrete fare i conti con una forte sonnolenza. Chi è solo da poco, deve prendersi del tempo e pensare a se stesso senza fiondarsi in un'altra relazione. La vita offre mille opportunità di crescita, quindi si può solo migliorare. Nel prossimo anno vivrete un cambiamento importante legato all'amore e alla vita lavorativa. Chi ha un partner presto ufficializzerà il legame.

Scorpione - 10° in classifica - Le stelle infondono sicurezza e spensieratezza, specialmente in amore. Non siate sconsiderati e non date fiducia a chiunque. Sfruttate questo dì di festa per riposare a dovere e cercate di non pensare a nulla. Uscite, andate a trovare qualcuno a cui avete dedicato poco tempo a causa dei mille impegni che avete avuto. Se per un motivo o per un altro non potete assentarvi, basta effettuare una semplice chiamata oppure inviare un messaggio. In amore occorre pazienza, magari vi infastidisce che il partner non aiuti in casa. Valutate di abbassare le vostre aspettative e cercate di essere più 'morbidi' con gli altri.

Sagittario - 5° posto - Vi sentite forti e carismatici, domenica è la vostra giornata preferita. In serata qualcuno potrebbe avere degli ospiti in casa mentre altri si riscopriranno passionali. Chi è single preferisce trascorrere la giornata a guardare la televisione. Approfittate di questo cielo favorevole per fare dei progetti o per risvegliare un sentimento sopito.

Capricorno - 12° in classifica - Mantenete la calma, imparate a contare fino a 10 prima di aprire la bocca. Siete inclini agli attacchi di rabbia e questo non sempre è positivo. Qualcuno potrebbe farvi spazientire, parlateci chiaro e senza insultare. Sfruttate questo dì di riposo per riprendervi dalla turbolenta settimana che avete avuto. Sognate di viaggiare all'estero, ma ci sono diversi posti nelle vicinanze che ancora non avete visitato. Prima di guardare altrove, imparate a osservare quello che avete attorno altrimenti sarete sempre infelici e insoddisfatti.

Acquario - 11° posto - Giornata tipicamente domenicale per voi nati sotto questo segno. Avrete da fare in casa e tra i fornelli oppure vi dedicherete al dolce far niente. Possibili scambi di parere, magari attraverso i social. Se qualcuno è di opinione opposta oppure si esprime in maniera pesante, non dovete perdere le staffe scendendo al suo livello. Vivrete una serata e una nottata interessante, questo vale specialmente per coloro che hanno un partner. Chi è single ha un ammiratore segreto tra le sue conoscenze.

Pesci - 2° posto - L’oroscopo di domani vi vede romantici e sognatori. Coloro che sono single dovrebbero iniziare a guardarsi intorno. Nella vostra mente avete un certo ideale di partner che è fin troppo perfetto, ma l'amore non funziona così. Fate conoscenza senza scartare o sottovalutare qualcuno solo perché all'apparenza non rispecchia i vostri ideali di bellezza. Quando meno ve l'aspettate, Cupido scaglierà la sua freccia. Le coppie sposate o conviventi appaiono solide. Le stelle invitano a fare progetti, presto farete il salto di qualità che desiderate da tempo.