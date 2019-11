L'Oroscopo del giorno 19 novembre 2019 è pronto a valutare la giornata del prossimo martedì attraverso le analisi astrologiche e la relativa classifica stelline sul periodo. Questo martedì è analizzato come al solito in relazione ai settori della vita quotidiana interessanti sia l'amore che il lavoro. Da segnalare nel periodo interessato l'avanzamento del Pianeta Marte nel campo dello Scorpione. Il pianeta rosso arriverà nel settore del segno di Acqua alle ore 07:41 di martedì 19 novembre e, a scanso di equivoci, diciamo subito che non sarà affatto negativo (astrologicamente parlando), come spesso indicato da diversi astrologhi anche di fama.

Allora, ansiosi di sapere cosa riserverà il giorno 19 novembre? Bene, prima di andare al sodo iniziamo a dare una piccola anticipazione sui sei simboli sotto analisi in questa sede (ovvero quelli compresi tra Bilancia e Pesci): in questo caso le effemeridi premiano senz'altro Scorpione e Capricorno, entrambi super-fortunati valutati in periodo "top".

Invece, per quanto concerne le difficoltà poste in essere dalle effemeridi, le previsioni di martedì 19 novembre invitano alla prudenza gli amici nativi in Bilancia e in Acquario, entrambi preventivati con periodo da "sottotono". Andiamo ad approfondire il discorso analizzando a fondo la scaletta con le stelle del giorno, prima di soffermarci sulle previsioni quotidiane.

Classifica stelline 19 novembre 2019

Urge una risposta in merito a come saranno le stelle in questa parte della settimana appena iniziata? Bene, allora a tale scopo la cosa migliore da fare è prendere in considerazione la nuova classifica stelline interessante il giorno 19 novembre 2019. In lizza nelle primissime posizioni, due specialissimi segni già anticipati in apertura: Scorpione e Capricorno. Tutti gli altri li andremo a scoprire immediatamente: pronti a togliere il velo dalla classifica di martedì?

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

In questo caso, pronto da analizzare il responso dell’Astrologia espresso dalle stelline quotidiane visibile seguire:

★★★★★: Scorpione, Capricorno;

★★★★: Sagittario, Pesci;

★★★: Bilancia, Acquario;

★★: nessuno.

Oroscopo martedì 19 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - La giornata del 19 novembre avrà per molti di voi Bilancia i contorni poco gradevoli dei periodi "sottotono". Diciamo che per qualcuno in particolare potrebbe essere arrivato il momento di voltare pagina, oppure cambiare atteggiamento nei confronti di cose, persone o situazioni.

In amore dunque, poche possibilità di manovra: non fatevi prendere dalle malinconie e soprattutto non trinceratevi dietro a delle scuse infantili. Sapete bene che le bugie hanno le gambe corte... A buon intenditor, poche parole! Single, avrete le idee confuse e i sentimenti risulteranno abbastanza imprecisi, il che vi potrebbe incanalare in uno stato di malessere psicologico generale. Potreste rimpiangere la scelta di essere soli!

Rilassatevi e non pensate a nulla per adesso, poi si vedrà il da farsi. Le previsioni del giorno intanto, per ciò che concerne il lavoro indicano confusione, agitazione e molta (troppa!) insicurezza. Lo stato emotivo non deve mai sovrastare la realtà, anzi deve essere il punto centrale su cui basare la propria forza.

Scorpione - Questo martedì è pronto a regalare un periodo sicuramente ottimo in quasi ogni comparto.

Cercate di affrontare ogni cosa con lucidità e non permettete che qualcuno vi metta addosso inutile ansie o pensieri negativi. Scacciate via la timidezza se possibile e, di contro, mettete in campo un po’ di intraprendenza in più (chiamatela pure "faccia tosta"). In amore, dunque, stelle super-positive vi avvolgeranno e saranno ben disposte a proteggervi. Un'aurea preziosa quanto invisibile vi irradierà donando infinita gioia, serenità e benessere interiore (quel benessere prezioso, spesso inseguito ma quasi mai raggiunto).

Questo stato interiore sarà percepito anche dal vostro partner che ne rimarrà estasiato. Single, il consiglio di oggi? Eccolo: lasciate perdere le solite relazioni illusorie e prive di prospettive. Cercate piuttosto persone più simili a voi, che sappiano apprezzarvi per quello che siete, ok? Nel lavoro, è arrivato il tempo di stringere nuovi accordi o optare per qualche nuovo investimento: approfittatene senza perdere tempo.

Sagittario - Partirà leggermente a rilento questo martedì per molti Sagittario, riprendendo consistenza positiva solo verso la fine del periodo.

In alcuni casi, probabilmente sarà lecito aspettarsi situazioni abbastanza faticose con le quali doversi confrontare: calma! In amore dunque, periodo di routine: diciamo che vi sarà richiesto molto più impegno del solito, se non altro per mantenere gli attuali equilibri raggiunti in coppia. Viste le premesse, gli astri invitano ad avere massima fiducia nel partner: finalmente potrete affrontare quei problemi in stallo da tempo, mettendo in campo tutta la vostra grinta come mai avete fatto fin'ora.

Single, potreste rimanere felicemente scioccati, sapete perché? Con un pizzico di fortuna in più farete senz'altro una nuova conoscenza e probabilmente, alla fine, potrebbe trasformarsi davvero in un rapporto valido e duraturo. Nel lavoro, se avete avviato un progetto o messo in campo qualcosa a cui tenete abbastanza, cercate di sostenerlo nei limiti del possibile.

Astrologia del giorno 19 novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - In arrivo un periodo sicuramente felice in molti campi e non presenterà affatto "effetti collaterali".

Le stelle pertanto invitano voi Capricorno a mettere l'ansia da parte sfruttando a massimo il periodo, ovviamente cercando di godere a pieno regime tutto ciò che di interessante potrebbe capitare. In molti casi, ad attendervi una girandola di emozioni, mille desideri e un pizzico di fortuna soprattutto in campo sentimentale. Le predizioni di martedì infatti, in merito all'amore indicano che andrà tutto benissimo. I rapporti di coppia diventeranno più intensi suggellando nuove intese soprattutto in quelle relazioni che, ultimamente, hanno subito rallentamenti o malintesi.

Diciamo pure che non avrete di che lamentarvi: agli occhi del partner risulterete gioviali, spigliati e in qualche caso addirittura più simpatici del solito. Single, vi aspetta una giornata estremamente piacevole. Non farete altro che sorridere nell'attesa che il quadro sentimentale si completi: l'arrivo della persona giusta! Rilassatevi, questa volta sarà esattamente quella che fa per voi. Nel lavoro, giornata sicuramente prospera ed efficace, soprattutto nelle attività svolte. Giocate pure con fiducia le vostre carte, ok?

Acquario - Questa parte della settimana, per tanti di voi nativi nel segno dell'Acquario, partirà sotto la dura egida dettata dai periodi "sottotono". Nel contempo, ci potrebbe essere la volontà di dissipare un eventuale dubbio che vi pesa da tempo: cercate di non vedere problemi dove non ce ne sono, ma procedete senza paura verso ciò che vi attira, ovviamente visto il periodo "no" usate massima cautela. In campo sentimentale pertanto, si preannuncia più di qualche difficoltà nei vostri confronti: prima di mostrare i denti al partner, calmatevi, respirate e fate un piccolo esame mentale.

Sapete, spesso tendete a far pesare affanni e risentimenti sulle spalle della persona amata e questo non va bene. Meditateci su, ok? Single, in questo periodo state riscontrando difficoltà a livello sentimentale, pertanto non tirate troppo la corda, ok? Con la persona che vorreste sedurre non serve fretta: a volte l'impulsività gioca brutti scherzi, dunque fate molta attenzione. Nel lavoro, anche in questo settore sarete sotto assedio da avversità di origine astrale: evitate discorsi "compromettenti", soprattutto in presenza di due o più colleghi.

Pesci - Questo martedì avrete garantita una discreta positività voi dei Pesci, giustificata dalle quattro stelle a corredo del segno. Buona e già pronta da sfruttare la giornata in esame, sicuramente in grado di rendere appetibile questa parte della corrente settimana. Quindi, frangente a tutto tondo con la normale routine? Certo che sì, soprattutto nelle amicizie e in ambiente familiare. Intanto, secondo l'oroscopo del giorno 19 novembre, riguardo l'amore, invoglia ad affrontate la giornata con molta grinta ed altrettanto ottimismo. Innanzitutto, cercate di svagarvi insieme al vostro lui o alla vostra lei, in primis trovando quel punto di equilibrio nel rapporto in grado di garantire serenità e buon dialogo. Se single invece, riguardo alcuni di voi, una persona incontrata non molto tempo addietro potrebbe farsi avanti con una travolgente quanto spiazzante proposta! Sicuramente inaspettata ma molto interessante: gradita questa cosa? Nel lavoro, per finire, piuttosto che pensare agli errori del passato, attivatevi ora nel presente per non ripeterli in futuro. Capito il messaggio? Semplice e lineare: meditateci sopra...