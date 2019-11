L'Oroscopo di dicembre è pronto a svelare che mese sarà per ciascun segno zodiacale. Tra le festività natalizie e la corsa ai regali, alcuni potrebbero sentirsi stressati. Qualcuno avrà dei ritardi da fronteggiare, altri invece si godranno questi momenti in maniera allegra.

In questa sede ci soffemeremo sulle previsioni dell'oroscopo di dicembre degli ultimi sei simboli dello zodiaco, ovvero quelli compresi tra Bilancia è Pesci.

Previsioni dell'oroscopo per Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia - Dicembre regalerà svariate emozioni. Nella prima quindicina sarete indaffarati tra lavoro e faccende casalinghe. Nell'aria si respirerà tensione e agitazione, qualcosa vi renderà scalpitanti. Nella seconda metà del mese, invece, rivedrete alcuni parenti e vi divertirete abbastanza. Qualcuno sarà esausto di questa frenesia e non vedrà l'ora che le feste giungeranno al termine.

Godetevi il momento e la magia di questo mese dicembrino. Lasciatevi andare e programmate il futuro. Per l'anno nuovo avrete voglia di partire con il piede giusto e di sfondare. Le coppie giovani non desiderano altro che stare insieme all'amato, specialmente durante la sera della viglia di Natale e il veglione di San Silvestro. Presto la vostra vita cambierà completamente, quindi non tormentatevi e gustatevi a 360° le prossime settimane.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Uscite, svagatevi e rimandate ogni preoccupazione a gennaio.

Scorpione - Mese frenetico e al contempo intrigante, non avrete un secondo di pace. Vi ritroverete a correre avanti e indietro tra un impegno e un altro. Dovrete anche recuperare degli arretrati e sistemare alcune cose in casa. I cuori solitari avranno ottime chance di ricevere una dichiarazione d'amore inaspettata. Le coppie faranno follie insieme e l'unione si consoliderà.

Nel caso in cui l'amore dovesse latitare, vi consolerete con delle amicizie speciali e qualche interessante situazione transitoria. Qualcuno rischierà di ammalarsi, in tal caso sarà meglio prevenire coprendosi e mangiando il più possibilmente sano. Risentirete alcuni parenti e vi ritroverete a socializzare più del solito. Non vedrete l'ora di festeggiare la fine dell'anno.

Sagittario - L'oroscopo di dicembre si presenta profondamente particolare.

Vi toglierete delle soddisfazioni e finalmente farete luce su alcune preoccupazioni. Riuscirete a rimettervi in pari con il lavoro arretrato. Qualcuno avrà bisogno di un vostro consiglio e riuscirete ad essere di ispirazione. Nella settimana natalizia sarete molto impegnati con gli ultimi preparativi. Per fare bella figura, sperimentate nuove ricette da portare a tavola per il cenone. Se la sola idea di cucinare vi terrorizza, organizzate di mangiare al ristorante.

Il lavoro sarà messo un po' in stand-by mentre chi è in cerca di un'occupazione potrebbe accontentarsi di qualcosa di temporaneo e a part-time. Portate pazienza e gustatevi questo mese frizzante.

L'oroscopo di dicembre per Capricorno, Aquario, Pesci

Capricorno - Dicembre e il vostro mese preferito. Per le festività natalizie amate ricevere attenzioni e regali. Quello che detestate è la tradizionale visita dei parenti, per via delle loro assidue domande e dei pettegolezzi.

Dovrete fare attenzione ai famigliari. Qualcosa potrebbe urtare la vostra sensibilità e non si escludono dei momenti di sconforto. Cercate di scrollarvi di dosso ogni preoccupazione e se l'amore non va, voltate pagina. Sfruttate questo periodo per ampliare i vostri orizzonti e per spazzare via quello che non funziona più. La salute traballa, se non volete trascorrere le feste tra uno starnuto e un altro, copritevi bene. Un famigliare farà una richiesta particolare, non tiratevi indietro e fate una buona azione.

Acquario - Detestate le festività, ma quest'anno ve le gusterete. Questo 2019 vi ha portato qualcosa di speciale anche se non sono mancati dei momenti 'neri'. Per questo dicembre continuerete a portare avanti i vostri obiettivi soprattutto in vista dell'anno nuovo. L'amore sarà molto compatto mentre i single faranno delle conoscenze di un certo spessore. Non esagerate con gli alcolici e con il cibo, altrimenti finirete per pagarne le conseguenze nel mattino seguente. Starete più tempo fuori casa, anche se in alcune serate preferirete stare al caldo a guardare i film tipici di questo periodo festivo.

Pesci - Essendo un segno sognatore, amate il Natale e la sua frenesia. Avete mille idee da realizzare e sarete estremamente pignoli. Qualcuno cercherà di rovinarvi i piani e la vostra pazienza sarà messa a dura prova. Non si escludono litigi e accesi scambi d'opinione. Fortunatamente il clima si rasserenerà nella seconda metà di dicembre. Nella sera della vigilia non esagerate con il cibo o rischierete di ingrassare eccessivamente. Non dimenticate di fare gli auguri a qualcuno importante per voi, altrimenti ci resterà piuttosto male.

I cuori solitari sperano di trovare l'anima gemella nell'anno che verrà, mentre le coppie programmeranno qualcosa di inaspettato.

Continua con l'oroscopo di dicembre di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.