L'Oroscopo del giorno 7 novembre 2019 mette nero su bianco la classifica stelline quotidiana nonché le predizioni riguardanti il prossimo giovedì. A finire sotto la nostra puntigliosa lente astrale, l'amore e il lavoro analizzati in esclusiva per conto dei sei segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco. Allora, curiosi di sapere chi tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci potrà avere un giorno fortunato?

Bene, vediamo di esaudire subito tale desiderio partendo dal migliore in assoluto, Bilancia. Ai fortunati amici nativi nel predetto simbolo astrale di Aria il periodo sorriderà soprattutto per merito di Giove in sestile a Marte nonché per la positiva specularità della Luna in Pesci, stimata per oltre l'80%. Diciamo pure che a questo giro di boa di metà settimana anche Capricorno e Pesci avranno la loro buona fetta di buona fortuna: infatti, ambedue sono stati preventivati in giornata a cinque stelle, dunque positività ai massimi livelli in ogni settore.

Intanto, vista la qualità non proprio eccelsa delle relative effemeridi le previsioni di giovedì 7 novembre annunciano una giornata abbastanza impegnativa per coloro aventi nel proprio Tema Natale il segno del Sagittario: a quest'ultimi gli astri hanno messo in conto momenti abbastanza concitati, probabilmente destinati a generare una certa ansia. Maggiori dettagli nel prosieguo.

Classifica stelline 7 novembre 2019

L'Astrologia è pronta a pronosticare se sarà o meno una buona giornata per i sei segni appartenenti alla seconda metà del ventaglio zodiacale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Punto centrale su cui poter aggrappare sogni e speranze in questa parte della settima, la nostra puntuale e - si spera - precisa classifica stelline quotidiana, nel contesto impostata sul giorno 7 novembre 2019. Di certo sarete in tanti in apprensione, ovviamente in attesa di scoprire qual è l'indice di positività con cui è stato valutato il segno d'appartenenza. Intanto vi diciamo che a non avere difficoltà nel periodo, come già anticipato solo tre segni, gli altri invece dovranno cercare di mantenere una certa calma e seguire le indicazioni riservate dall'oroscopo del giorno.

A seguire la scaletta con le stelle del momento:

Top del giorno : Bilancia;

: Bilancia; ★★★★★: Capricorno, Pesci;

★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★: NESSUNO;

★★: Sagittario.

Oroscopo giovedì 7 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia ’top del giorno’ - Questo giovedì di metà settimana per la maggior parte di voi nativi della Bilancia partirà e si concluderà di certo alla grande! Con l'ingresso della Luna dal comparto dell'Acquario a quello dei Pesci, sicuramente darà l'opportunità a molti di voi nativi di rimettere in sesto problematiche anche molto ostiche da sistemare, in primis riguardanti il settore sentimentale ovviamente.

In amore pertanto, le stelle vi infonderanno una carica sensuale incommensurabile. La giornata sarà vivacissima e ricca di sorprese intriganti: allora divertitevi, ovviamente solo con il vostro partner (ci siamo capiti vero?). In coppia le stelle si preparano ad esaudire quei progetti che tanto desiderate. Quindi, tirateli fuori dai cassetti e cominciate a parlarne con la persona amata, in modo da poterli realizzarli al più presto.

Single, avrete molte occasioni per dare sfogo alla vostra allegria e quindi vivere bellissime emozioni. Giungeranno sicuramente nuovi sviluppi riguardante una conoscenza che inizialmente sembrava non voler decollare: potrebbe iniziare a dare soddisfazioni già dal primo pomeriggio o massimo a prima sera. Le previsioni del giorno invece, per quanto concerne il lavoro, indicano che in massima parte vivrete una delle migliori giornate degli ultimi tempi. Quasi tutto procederà bene, i cattivi umori si allontaneranno ed avrete la possibilità di fare nuovi e validi investimenti.

Scorpione - Quella relativa al quarto giorno dell'attuale settimana sarà una giornata buona o poco raccomandabile? Chiediamolo alle stelle: in pratica, voi dello Scorpione non dovreste avere problemi di sorta in quanto il periodo è stato valutato con quattro stelle. In generale senz'altro avrete come l'impressione di poter fare tutto, e in effetti riuscirete nei vostri intenti ottenendo dei risultati abbastanza buoni. In amore si profila un periodo accettabile, seppur potenzialmente sotto i soliti alti e bassi che la vita ogni tanto torna a riproporre. Affrontate pure la giornata con grinta e ottimismo. Innanzitutto, cercate di svagarvi insieme al vostro lui o alla vostra lei, in primis trovando quel punto di equilibrio nel rapporto in grado di garantire serenità e buon dialogo, poi il resto verrà in automatico. Single, la buona fortuna vi sorriderà seppur in parte. In più di qualche caso, diciamolo pure, sarà il momento di mettere in atto nuovi legami, magari trasformando una dolce amicizia o una recente conoscenza in "qualcosa di più". Nel lavoro, concentrate la vostra energia sulle questioni più importanti evitando di sprecare tempo e fatica in cose che non portano a nulla. Provate, lasciatevi però alle spalle imprese pressoché irrealizzabili.

Sagittario - La giornata non sarà buona per voi Sagittario, giusto per non dire che è stata classificata come pessima. Purtroppo per molti la quadratura negativa restituita dalla Luna in Pesci all'indirizzo del vostro Giove si farà sentire eccome! In primis tale situazione prenderà piede inasprendo inizialmente i rapporti a carattere affettivo/sentimentale per poi passare anche al resto dei comparti. In amore pertanto, specialmente se attualmente state navigando in acque un poco sicure, afferrate due biglietti low cost e/o last minute e via, lontano da chi sapete: la destinazione non conta. Occhio al periodo: in alcuni casi la conversazione con la persona del cuore, inizialmente fluida e affettuosa, improvvisamente potrebbe deragliare su binari a voi scomodi e difficili da mantenere. Single, prestate attenzione a ciò che affermate in pubblico perché non mancherà chi riprenderà i vostri discorsi in maniera distorta e maliziosa. Siate più chiari e trasparenti possibile, soprattutto nei rapporti con gli amici: inutile arrampicarsi sugli specchi perché qualsiasi tentativo verrà stroncato sul nascere. Nel lavoro, cercate di programmare le attività gestendo il tempo al meglio, in modo da portare a termine gli impegni che vi sembreranno insormontabili. Assolutamente no all'indecisione o alla fretta in ogni contesto.

Astrologia del giorno 7 novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Giornata più che ottima, valutata dall'Astrologia del momento come portatrice di felicità e tantissima voglia di vivere. In tanti, sicuramente, avrete la possibilità di imprimere la direzione voluta al prossimo giovedì, più congeniale specialmente in merito alla vita affettiva. In molti casi, quindi, via libera al dialogo e alla buona comunicazione: ci sarà infatti un tripudio di espressioni belle e gioiose che non faranno altro che portare sollievo e tanto bene al cuore. Le predizioni di giovedì per le cose relative all'amore quindi, indica il periodo analizzato come sicuramente meraviglioso grazie alle buone influenze di astri altamente di parte, Luna e Sole in testa. In moltissimi casi sarete di ottimo umore e riuscirete a trasmettere felicità e benevolenza a tutti quelli che vi stanno intorno, in primis al vostro amato partner. Siamo sicuri che la persona che avete nel cuore ricambierà con altrettanto affetto. Single, sempre che interessi, se avete tempo dedicatelo alla ricerca di qualcuno da amare: almeno provarci, ok? Intanto, cercate di mettere da parte tutto il resto e organizzate qualcosa di romantico per stupire chi ben sapete, certamente non ve ne pentirete. Nel lavoro, secondo le stelle questa sarà la giornata delle riflessioni e/o delle prese di coscienza. Realizzerete che il vostro percorso sta assumendo dei contorni più concreti e sempre più in linea con ciò che inseguite da tempo.

Acquario - Il prossimo giovedì inizierà abbastanza bene per voi Acquario, ben disponibile e pronto ad assecondare parte dei vostri desideri. Diversi dubbi o incertezze potrebbero essere definitivamente risolti, restituendo ottimismo e fiducia in voi e negli altri. Il consiglio del giorno: se doveste trovarvi ad un bivio, magari di fronte a scelte da fare, cercate di accontentarvi. In campo sentimentale invece, visto il periodo discreto, la vostra disponibilità potrebbe rendervi certamente più amabili, gentili e di conseguenza apprezzatissimi anche dal partner, felice di questo piacevole cambiamento. Molti rapporti probabilmente se presi con la giusta dose di ottimismo si rinsalderanno a dovere, tornando magari ai fasti di una volta... Single, accantonate per un momento i soliti problemi amorosi e andate a divertirvi con gli amici, ok? Organizzate insieme chi vi fa stare bene qualcosa di insolito o di piacevole. Insomma, fate ciò che volete senza problemi, magari attingendo tra cose che amate fare con più spirito con il solo scopo di divertirsi al massimo. Nel lavoro intanto, il cielo del periodo vi regalerà senz'altro una discreta grinta, stimolando non poco la vostra determinazione: cercate di sfruttarla a dovere. In alcuni casi riuscirete ad ottenere quei risultati ai quali da tempo aspirate.

Pesci - La giornata sotto analisi in questo frangente sarà in linea generale davvero fortunata, a tratti anche splendida per la maggioranza di voi Pesci. Senz'altro, quasi tutto il periodo risulterà vincente, a tutto tondo con la parte centrale di questa settimana. In molte situazioni risulterete attenti e premurosi verso le persone che stimate e che vi piacciono, ma non sempre sarete pienamente capiti: usate tatto e molta pazienza. Secondo l'oroscopo del giorno 7 novembre, riguardo l'amore, alcuni tra gli attuali pianeti a voi favorevoli vi renderanno energici e pieni di voglia di fare. Anche chi è già in coppia da tempo non perderà occasione per trascorrere una bella giornata in simbiosi con l’altra metà del cielo. Forza, buttate alle spalle tutti i problemi passati e iniziate a fare qualcosa per il presente e per il prossimo futuro. Se single invece, alcune circostanze planetarie vi porranno in una situazione molto felice: se doveste avere la possibilità di poterne approfittare, fatelo: adesso o mai più! In molti contesti, se non proprio tutti, in tanti scoprirete sicuramente come aumentare le vostre buone chance di conquista. Nel lavoro, per chiudere, le stelle indicano che finalmente un grande progetto a cui tenete tanto si sbloccherà. Dalla vostra mente usciranno un sacco di nuove idee e progetti che verranno valutati positivamente e molto presto saranno presi in considerazione da chi di dovere.