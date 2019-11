La settimana entra nel vivo e questo è vero anche per i segni zodiacali. Scopriamo le previsioni astrologiche con amore, lavoro e salute per la giornata di mercoledì 6 novembre 2019.

Previsioni e oroscopo del 6 novembre: la giornata dei dodici segni zodiacali

Ariete: in amore c'è una situazione migliore man mano che si avvicina la Luna nel segno. Venerdì la riprese definitiva. Nel lavoro sono possibili contrasti e agitazione in questa giornata, attenzione ai rapporti con una persona del Leone.

Toro: per i sentimenti è una giornata di recupero rispetto alle precedenti.

Chi ha una storia che va avanti da tempo potrebbe pensare ad una convivenza. Nel lavoro non mancheranno le occasioni e le opportunità di fare progressi: siate pronti alle nuove sfide.

Gemelli: a livello amoroso in questa giornata cercate di mantenere la calma, soprattutto se ci sono stati problemi in passato. Nel lavoro, se volete raggiungere un buon risultato a dicembre avremo Giove non più opposto che porterà un elemento di maggiore forza.

Cancro: in amore se una relazione ha problemi ed è in difficoltà da tempo questa è la giornata giusta per fare chiarezza. A livello lavorativo non mancano le novità ed i nuovi incontri grazie a Mercurio favorevole negli accordi.

Leone: a livello sentimentale le prossime giornate saranno più interessanti, ma per ottenere il massimo occorre evitare di pensare troppo alle problematiche dell'ultimo periodo.

Nel lavoro le buone idee sono da gestire al meglio, in questa fase vi sentite molto attivi.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale non mancheranno alcune perplessità ed incertezze in questo giornata dal punto di vista sentimentale. A livello lavorativo non ci sarà una grande energia, ma si recupera dal prossimo fine settimana.

Bilancia: per i sentimenti la mattinata sarà interessante, per questo motivo agite in questa fase della giornata per ottenere di più.

Nel lavoro c'è un forte impegno da parte vostra nelle varie attività, anche se qualcuno potrebbe dire basta ad alcune situazioni che non vanno più.

Scorpione: in amore vi sentite molto più forti rispetto agli ultimi due giorni, ma ancora non è questa la fase migliore per voi. Nel lavoro situazione generale favorevole, anche se qualcuno desidera cambiare qualcosa.

Sagittario: a livello sentimentale sarà una giornata interessante, vivrete maggiori momenti di passione con la persona amata.

Nel lavoro potrebbe arrivare una notizia positiva.

Capricorno: a livello sentimentale, se dovete chiarire qualcosa con la persona che sta al vostro fianco fatelo adesso, visto che la Luna è positiva al segno. A livello lavorativo avete voglia di fare un passo importante o di fare una proposta a qualcuno, ma aspettate qualche giorno prima di agire: ci sono progressi nell'aria.

Acquario: in amore, se dovete affrontare un discorso delicato, questa giornata aiuta.

Nel lavoro evitate di strafare, questo non è il momento ideale per fare troppe cose.

Pesci: in amore sarà una giornata interessante per i nati sotto questo segno zodiacale: non mancheranno le novità per chi si trova in una storia. Nel lavoro sono possibili chiamate e cambiamenti, arriveranno risultati concreti e ci sarà anche la possibilità di rinnovare un contratto o un accordo.