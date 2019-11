L'Oroscopo settimanale dal 4 al 10 novembre 2019 pronostica giornate positive in amore e nel lavoro, come pure nelle relazioni interpersonali, ma solo per alcuni segni fortunati. Pronti a scoprire la classifica con le stelline dei giorni, i voti in pagella e le predizioni relative ai segni dall'Ariete alla Vergine? Bene, iniziamo subito a svelare qualcosa in merito a come potrebbero evolvere i prossimi sette giorni in calendario.

Prima però, come da prassi, ci piace mettere in rilievo i segni migliori e peggiori nel periodo di riferimento: in primo piano in questo contesto, come anticipato nei titoli di apertura, i segni relativi ad Ariete (voto 9) e Bilancia (voto 8). Entrambi i suddetti segni hanno in preventivo il massimo supporto da parte delle stelle, al contrario invece del Leone (voto 5). Purtroppo al potente segno di Fuoco è stato considerato il periodo come poco positivo, in primis per via di convergenze astrali negative, ma di questo ne parleremo a tempo e luogo debito.

Bene, dopo le dovute anticipazioni iniziamo pure a dare voce alle previsioni da lunedì 4 a domenica 10 novembre, ovviamente dopo aver dato spazio ai nuovi transiti lunari.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di esplicitare per bene le nuove previsioni dell'oroscopo settimanale, come da prassi ci preme dare qualche info sulla tabella di marcia messa in agenda dalla Luna. Nel periodo analizzato saranno solamente due i passaggi in totale messi in conto per la nuova settimana.

Ad iniziare sarà la splendida Luna in Pesci, presente nel segno d'Acqua già da questo mercoledì 6 novembre alle ore 00:08 della notte. Il sensuale "astro dell'amore" farà una nuova fermata venerdì 8 novembre alle ore 12:48, dando vita alla meravigliosa figura astrale della Luna in Ariete. A questo punto il giro settimanale previsto in calendario dai movimenti lunari è chiuso: lunedì della seconda settimana di novembre la ripresa dei transiti vedrà il passaggio della Luna nel comparto del Toro.

Stelline, voti e predizioni della settimana

Ariete: voto 9. Periodo super-positivo per voi dell'Ariete. Valutato nelle previsioni della settimana come sicuramente vincente in molti settori, i prossimi sette giorni cadranno "a fagiolo" specialmente sotto l'aspetto sentimentale/affettivo. La giornata più bella in tutti i sensi sarà quella di venerdì 8 novembre, segnata dall'arrivo della splendida Luna nel segno, dunque "top del giorno" garantita.

Splendidamente "goderecce" saranno anche quelle giornate segnate da cinque stelle relative a martedì, sabato e domenica. Unica giornata "no" mercoledì 6 novembre, sotto gli scarsi auspici di astri poco performanti portatrici di tre sole stelline. Vediamo il riepilogo completo giorno per giorno:

Top del giorno venerdì 8 novembre - Luna nel segno;

venerdì 8 novembre - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 5, sabato 9 e domenica 10;

★★★★ lunedì 4 e giovedì 7;

★★★ mercoledì 6 novembre.

Toro: voto 6.

La prossima settimana si prevede abbastanza semplice, anche se a tratti certamente monotona. Confermiamo che mancherà la giornata "top del giorno" e questo si farà certamente sentire. Diciamo però che, in linea generale, le giornate evolveranno in parziale tranquillità restituendo un andamento a fasi alterne tra positività e negatività. Iniziamo pure ad "indagare" la situazione andando a mettere in chiaro i singoli periodi e, volendo, avendo cura di annotare le giornate buone con quelle meno buone. A seguire le stelline di vostra competenza:

★★★★★ mercoledì 6 e giovedì 7;

★★★★ lunedì 4, venerdì 8 e sabato 9;

★★★ domenica 10 novembre;

★★ martedì 5 novembre.

Gemelli: voto 8. Stabile ed efficiente quasi tutto il periodo, ovviamente con una eccezione che andremo a scoprire subito: ansiosi di sapere quali saranno le vostre giornate "no"? Tranquilli, ne avrete solamente due: quella di sabato 9 novembre prevista con tre stelle e l'altra, interessante giovedì 7 novembre, in questo caso messa sotto analisi e valutata con il segno di spunta relativo ai periodi da "ko". Peccato per l'inizio del weekend ma pazienza, vi rifarete certamente con gli interessi la domenica a seguire. Passiamo pure ad indagare la qualità delle restanti giornate e scoprire quante stelline sono state affibbiate alle giornate prossimamente in arrivo:

Top del giorno lunedì 4 novembre;

lunedì 4 novembre; ★★★★★ martedì 5, venerdì 8 e domenica 10;

★★★★ mercoledì 6 novembre;

★★★ sabato 9 novembre;

★★ giovedì 7 novembre.

Cancro: voto 7. L'oroscopo della settimana indica abbastanza positivi i prossimi sette giorni interessanti la prima settimana piena di novembre. Diciamo che potrebbero portare in misura uguale sia eventuali difficoltà che momenti sicuramente molto efficaci. Ottime le performance in amore, come anche nelle affettività strette garantite dalla giornata di martedì 5 novembre, merito di una splendida Luna in avvicinamento al segno dei Pesci, quindi pronta a favorire più o meno i tre segni di Acqua: "top" e positività assicurata. Il responso delle stelline:

Top del giorno martedì 5 novembre;

martedì 5 novembre; ★★★★★ lunedì 4 e mercoledì 6;

★★★★ sabato 9 e domenica 10;

★★★ giovedì 7 novembre;

★★ venerdì 8 novembre.

Leone: voto 5. Fine della settimana buono, ma nel complesso non facile da portare a buon fine il periodo soprattutto nella parte iniziale e centrale. Diciamo che dovrete usare massima accortezza nel gestire eventuali problemi nelle tre giornate segnalate come negative, ossia lunedì, mercoledì e venerdì, ma se seguirete i nostri consigli riuscirete a limitare eventuali danni. Per esempio giocando le vostre carte migliori in quelle giornate previste positive, tipo sabato 9 novembre, evitando magari di fare e disfare nelle restanti. Vediamo come sono state distribuite le stelline e quali sono le giornate buone e meno buone:

★★★★★ sabato 9 novembre;

★★★★ martedì 5, giovedì 7 e domenica 10;

★★★ lunedì 4 e venerdì 8 novembre;

★★ mercoledì 6 novembre.

Vergine: voto 6. L'oroscopo della settimana dal 4 al 10 novembre ha messo in preventivo per voi, carissimi amici della Vergine, un periodo più che altro di attesa, diciamo sospeso tra il "volere" e il "potere". L'avvio e la parte centrale del periodo sono previsti in positivo e per buona parte soddisfacenti. Invece arriverà un rallentamento marcato soprattutto sabato e domenica, proprio in coincidenza con il nuovo weekend: pazienza! Le restanti giornate non saranno problematiche, sufficientemente buone da sfruttare sia in amore che nelle attività di lavoro. Bene, vediamo di dare maggior profondità ai singoli giorni testando la tabella seguente:

★★★★★ lunedì 4 e giovedì 7;

★★★★ martedì 5, mercoledì 6 e venerdì 8;

★★★ domenica 10 novembre;

★★ sabato 9 novembre.

