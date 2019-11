L'Oroscopo del giorno 8 novembre 2019 mette a disposizione la classifica stelline e le previsioni di venerdì in esclusiva per gli ultimi sei segni dello zodiaco. Ansiosi di conoscere il pensiero delle stelle in merito a come andrà la giornata in amore e nel lavoro? A dare risposta è l'Astrologia applicata alla quotidianità, ovviamente improntata sui simboli zodiacali analizzati nel periodo di riferimento.

Ebbene, diciamo subito che la giornata sotto analisi in questo frangente preannuncia un ottimo periodo per due segni in particolare, scelti con sapienza tra i seguenti Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Secondo quanto estrapolato dalla Carta Astrale saranno Bilancia e Acquario ad avere la meglio tra i sei segni sotto la lente di ingrandimento. I suddetti simboli astrali di Aria di certo non avranno problemi difficili da arginare, per questo sono stati entrambi valutati in periodo a cinque stelle.

Per quanto concerne i restanti segni, da considerare in giornata negativa solamente i nati sotto al segno dello Scorpione. Agli appartenenti al sensuale segno di Acqua, le previsioni di venerdì 8 novembre invitano a stare concentrati e attenti a tutto ciò che potrebbe rendere difficoltoso il cammino quotidiano, in special modo evitando di strafare. A questo punto, prima di passare alle valutazioni segno per segno conviene dare una sbirciata alla scaletta con le stelle del giorno, un condensato parziale sui migliori e peggiori del momento.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Classifica stelline 8 novembre 2019

La nuova nuova classifica stelline interessante il giorno 8 novembre 2019, è pronta a dire la sua in merito a come sarà la giornata del prossimo venerdì. Tra i sei segni sotto analisi in questa sede, in evidenza come già anticipato troviamo Bilancia e Acquario: entrambi i simboli astrali potranno contare sul prezioso supporto della Luna in Ariete, in entrata nel segno predestinato a partire dalle ore 12:48 della tardissima mattinata di venerdì appunto.

A questo punto vi lasciamo a meditare sulla scaletta seguente, come da copione sempre sintetizzata al massimo, chiara e pronta a soddisfare (si spera) molte delle vostre aspettative. A seguire il resoconto astrale segno per segno:

★★★★★: Bilancia, Acquario;

★★★★: Sagittario, Capricorno, Pesci;

★★★: Scorpione;

★★: NESSUNO

Oroscopo venerdì 8 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Il prossimo venerdì sarà meraviglioso per questo segno.

Gli astri, in primis la splendida Luna in Ariete con il conforto dell'ottimo sestile in atto tra Giove ed il vostro Marte nel segno, favoriranno alla grande eventuali iniziative sentimentali o anche di lavoro. Un particolare sostegno andrà di certo verso coloro alle prese con situazioni difficili da mettere in sicurezza (speriamo!). In amore, tanta serenità e tranquillità avrete nei confronti della persona che amate.

Vivrete momenti idilliaci e naturalmente indimenticabili: era ora, dunque godeteveli tutti. In coppia troverete facilmente la soluzione più idonea per rimettere in sesto "quella situazione" che solo voi sapete... Single, nuove conquiste sono sicuramente in arrivo per chi vorrà innamorarsi. Non dovete fare altro che lasciarvi andare! Sappiate che sarà una giornata particolarmente positiva per i sentimenti e per le relazioni sociali: apritevi con altri e date maggior fiducia al mondo che vi circonda. Le previsioni del giorno invece, riguardo al lavoro, le stelle sembrano essere in ottima posizione. Perché non approfittare per osare nuovi investimenti oppure per aumentare le entrate? Dai, è ora di mettere a frutto nuovi e vecchi insegnamenti o esperienze.

Scorpione - Giornata abbastanza piatta, valutata dall'Astrologia quotidiana con il segno di spunta dei momenti "sottotono". Inutile scappare dai problemi, sicuramente andrete incontro ad altri ancora più pressanti: affrontate la vostra vita con polso, ok? In alcuni casi sarete messi alla prova, attenti però a non essere troppo ingenui nel sostenere cause che non sono poi come sembrano! In amore, potrete fare affidamento sulla sintonia creatasi ultimamente, ma per raggiungere una vera intesa con la persona amata dovrete assecondare anche le sue necessità e non solamente le vostre. Single, si prevede per molti di voi una giornata valutata come "sottotono" con poche possibilità di evitare eventi fuori controllo. Il rimedio? Eccolo: sapere di essere in periodo "no", dunque non esporsi per nessun motivo inutilmente (ovviamente se possibile). Nel lavoro, invece, potrebbero nascere contrattempi da certe situazioni al momento fuori controllo: tranquilli, scaldate pure "i motori", prima o poi qualcuno arriverà a tirarvi fuori da eventuali guai.

Sagittario - Questa parte della settimana coincidente con il quinto giorno tra i sette del periodo, a tanti di voi del Sagittario, si prevede portatrice di una seppur minima positività. Diciamo che in molti riuscirete a sfruttare le migliori qualità nonché a sfruttare qualche buona intuizione. Ne conseguirà un gratificante riconoscimento da parte di una persona stimata. Se davvero dovesse essere così, complimenti! In amore, il vostro rapporto in alcuni casi sarà più facile da gestire e più sicuro; in altri frangenti potrebbero esserci lievi complicanze, tuttavia non difficili da arginare. Finalmente qualcuno tra voi riacquisterà totale fiducia nel partner: non abbiate paura di lasciarvi andare, godete la vita al meglio possibilmente senza rimpianti. Single, avete o no voglia di fare qualcosa di diverso dal solito? Bene, senz'altro sarete carichi e dinamici e non demorderete di fronte ad eventuali ostacoli: diciamo che quest'ultimi saranno dati principalmente da coloro che non sposano le vostre stesse idee e vorrebbero trascorrere una giornata più tranquilla, pertanto regolatevi. Nel lavoro intanto, i recenti contrattempi stanno per cessare: avete una buona ragione per mettere da parte eventuali dubbi che ultimamente vi stavano facendo perdere lucidità.

Astrologia del giorno 8 novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Giornata semplice, improntata in linea di massima verso un normale cammino e per questo valutata come buona. In generale, con charme e tanta eleganza saprete giocare in modo convincente qualcuna delle vostre carte migliori, in qualsiasi ambito. L'attuale situazione astrale vi aiuterà a voltare pagina in diverse occasioni, con Saturno e Plutone pronti ad offrire buoni spunti e nuove idee: dovete avere solo un po' più fiuto e cogliere i momenti giusti per agire. Le predizioni di venerdì per ciò che concerne l'amore, indica il momento che state vivendo in cammino sulla strada calma e pacata dell'assoluta tranquillità. Il vostro mare, quello in cui cullate emozioni e desideri per intenderci, sarà appena increspato ma sempre sufficientemente predisposto a regalare attimi intensi o complicità da vivere con il partner. Single, per vivere con gioia e creatività il presente dovrete mettere in sordina il vostro egocentrismo ed evitare di smuovere pretese esagerate: state sereni e rilassati. Spesso rinnovare l'attuale percorso di scelte potrebbe essere un comportamento saggio, certamente in grado di catapultare verso un periodo favorevole. Nel lavoro, intanto, seguite con fermezza i vostri obiettivi perché per strani che possono sembrare agli altri, alla fine potrebbero davvero funzionare alla grande.

Acquario - Giornata di fine settimana valutata più che ottima. Diciamo pure che partirà in modo spettacolare, regalando anche qualche piccola sorpresa che certamente farà piacere. Mettete una pietra sopra ai problemi del passato e guardate con fiducia al futuro. Questo è il momento migliore per prendere iniziative e agire secondo coscienza. In campo sentimentale, sforzatevi di sfruttare al massimo ogni buona situazione: resterete soddisfatti al 100%! In coppia soprattutto, giocate d'anticipo sugli eventi avendo la consapevolezza di uscirne prima o poi vincenti. In alcune situazioni vorreste poter contare su molto più tempo da dedicare al rapporto: siate pronti a concedervi ad una romantica serata a due, e in bocca al lupo! Consiglio in generale: affrontare ogni cosa con più senso dell’umorismo, spesso paga... Single, gli astri favoriranno gli incontri a sorpresa e le sorprese in generale, cosa questa che riempirà di gioia il vostro cuore. Avrete la sensazione che i sacrifici fatti e tutti i bocconi amari ingeriti nei giorni scorsi, magari solo per il quieto vivere, saranno stati utili per farvi arrivare a gioire così, come annunciato dalle stelle. Nel lavoro invece, farete un grosso salto di qualità ma non potrete sottrarvi al gravoso compito che vi aspetta. Diciamo che potrete finalmente approfittare della vostra capacità di persuasione per ribaltare una situazione per voi importante.

Pesci - Il prossimo venerdì sarà abbastanza positivo con tratti anche ottimi per voi dei Pesci. Secondo l'oroscopo del giorno 8 novembre, avrete buone opportunità per rinnovare eventuali rapporti un po' logori. Dunque, momento adatto per osare, per guardare avanti con fiducia e/o fare progetti interessanti il futuro prossimo, ovviamente da programmare per tempo. Riguardo l'amore, gli astri invitano ad una certa concentrazione in ambito sentimentale: rimanere semplicemente dietro le quinte sarà la scelta più idonea per voi nativi da fare nel periodo, questo per evitate di prendere eventuali iniziative rischiose sia a livello di coppia che da single. Sappiate, pertanto, che questo non è affatto il momento per agire o parlare a sproposito. Se single invece, troverete occasioni favorevoli per dimostrare l'entità dei vostri sentimenti. Quest'ultimi saranno di certo una fonte di soddisfazione: non siate troppo sospettosi ma semplicemente voi stessi. Godetevi quello che la vita è pronta ad offrire, senza chiedere nulla in più. Nel lavoro intanto, i movimenti astrali saranno parzialmente dalla vostra parte: diciamo che potreste apportare modifiche alla vostra attuale situazione e magari convivere con essa. Datevi una possibilità oppure rassegnatevi. Intanto nel frangente sarete più tonici e resistenti e di conseguenza gli impegni risulteranno meno pesanti.