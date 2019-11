L'Oroscopo di domani venerdì 8 novembre 2019 è pronto a mettere in evidenza le predizioni e la classifica stelline quotidiana. Come sempre in questa sede ad essere messi sotto analisi saranno i segni facenti parte della prima tranche zodiacale. Nella fattispecie andremo a trattare i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, presi uno ad uno e messi a confronto con la bontà dei relativi cieli astrali.

L'Astrologia applicata al periodo in oggetto in questo caso ci suggerisce quali saranno i segni positivi e quelli invece costretti a sudare le classiche "sette camice" per causa di astri poco efficienti. Dal punto di vista prettamente astrologico il periodo svela l'ingresso della Luna in Ariete, nel contesto subito in spettacolare trigono astrale a Venere in Sagittario. Pronti a dare soddisfazione alla vostra curiosità in merito a quale sarà il segno più fortunato del giorno?

Diciamo subito che tra i sei in lizza solo due avranno massimo vantaggio dal transito sopracitato: l'Ariete e Gemelli. Intanto ad avere il massimo supporto da parte degli astri sarà di certo l'Ariete, forte di una splendida Luna nel segno. Poco da sperare avranno intanto gli amici nativi in Leone e Cancro, entrambi classificati nelle previsioni zodiacali dell'8 novembre rispettivamente con il sottotono e il "ko". Andiamo a dettagliare meglio la situazione, segno per segno.

Classifica stelline 8 novembre

Pronti a gongolare nel caso il vostro segno risulti tra i fortunati di questo venerdì? Come sappiamo il responso è possibile trovarlo solamente sfogliando le pagine virtuali del nostro oroscopo giornaliero. In questo caso a dare le risposte giuste la nuova classifica stelline interessante nello specifico il giorno 8 novembre 2019. Nelle prime posizioni troviamo meritatamente al primo posto in classifica l'Ariete, una spanna sopra al segno dei Gemelli.

A questo punto iniziamo pure a dare un valore, positivo o negativo che sia, al prossimo venerdì anche per i restanti segni:

Top del giorno : Ariete - Luna nel segno;

: Ariete - Luna nel segno; ★★★★★: Gemelli;

★★★★: Toro, Vergine;

★★★: Leone;

★★: Cancro.

Oroscopo venerdì 8 novembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete 'top del giorno' - Questa parte della settimana partirà e terminerà al meglio per tantissimi di voi Ariete. Approfittate della tregua che vi hanno concesso le stelle e godetevi questa fase magica, concedendovi magari una serata tranquilla e romantica con chi amate.

Pertanto, secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, sarete più fortunati grazie alla Luna amica, certamente pronta a garantire delle splendide sensazioni romantiche da trasmettere al vostro partner. Single, finalmente la Luna lascerà la posizione a voi sfavorevole per entrare in un periodo pienamente positivo: gli affetti saranno guidati dagli astri verso nuove conquiste. Buona sarà l’intesa con una persona a voi speciale ed una nuova vitalità vi spronerà a conquistare l’amore.

In alcuni casi potrebbe davvero essere arrivato il tempo di darvi da fare per vivere pienamente tutta questa positività. Nel lavoro sarete molto presi dalla vostra attività, ma anche molto soddisfatti perché farete esattamente quello che più vi piace di fare. Sarà senza dubbio un momento davvero molto privilegiato, sappiatelo apprezzare per tutto ciò che riceverete.

Toro - In arrivo un venerdì 8 novembre buono per una parte, mediocre per l'altra. La giornata di fine settimana andrà bene nella seconda parte del periodo, specialmente in campo sentimentale. A molti Toro il cielo regalerà una buona grinta, stimolando la determinazione e lo spirito combattivo. L'Astrologia in questo caso consiglia di sfruttare il momento positivo per ottenere quei risultati a cui da tempo aspirate. In amore farete sicuramente dei progressi nei confronti del vostro partner. Il vostro cuore e la mente lavoreranno finalmente insieme ed in armonia. Vi sentirete bene e penserete al futuro con grande gioia. Single, avrete sicuramente delle buone notizie perché una questione amorosa che vi angustiava da tempo dovrebbe risolversi in modo a voi favorevole. Altresì un incontro casuale potrebbe riempire il cuore di quell'amore dolce da sempre sognato. Nel lavoro sarà un giorno buono per voi nativi. La specularità positiva del Sole in Scorpione darà una buona spinta ad affari e investimenti, spianandovi la strada verso la direzione giusta da prendere. Quindi se le idee saranno numerose e di qualità non vi mancherà neppure l'energia e la volontà per metterle in atto.

Gemelli - Questo frangente della settimana per tanti di voi appartenenti al segno dei Gemelli partirà certamente con il piede giusto. Ci potrebbero essere delle scelte in grado di cambiare in meglio la vostra vita quotidiana. In amore, la giornata inizierà in modo molto passionale grazie all'influenza della Luna in Ariete, il che regalerà momenti di alta intensità affettiva. In coppia, soprattutto, vivrete sentimenti esaltanti e rassicuranti: il vostro partner vi farà una sorpresa graditissima entro domani o massimo dopodomani. Single, grazie alla serenità ed al vostro equilibrio,le cose di tutti i giorni si tingeranno di sfumature gradevoli. La vostra quotidianità andrà verso nuovi ed interessanti incontri, sicuramente utili al vostro futuro amoroso. Nel lavoro sarà un giorno stimolante e produttivo. Sarete sicuramente carichi di entusiasmo ed avrete qualcosa da proporre, magari una buona idea pronta da sottoporre a chi di dovere.

Astrologia del giorno 8 novembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Giornata valutata pessima dall'Astrologia relativa a questo quinto giorno della corrente settimana. Diciamo che in qualche caso potrebbe essere anche abbastanza triste per certi aspetti, ovviamente non tale da preoccuparsi più di tanto. Al momento il consiglio è quello di avere pazienza perché i disegni celesti che ora vi ostacolano fra non molto miglioreranno. Le previsioni di venerdì, perciò, parlando in merito all'amore, invitano alla pazienza e alla prudenza. Se avete iniziato da poco una storia, cercate di dedicare più tempo alla stessa, e sapete il perché? Ovviamente per il fatto che ogni rapporto di coppia va coltivato con pazienza e costanza, a patto di volerlo far crescere, altrimenti non decollerà troppo facilmente. Single, interrogatevi sinceramente su ciò che vi preme di più in questo momento: stuzzicate la persona che vi piace con qualche piccola sorpresa senza aspettare che faccia lui/lei la prima mossa. Anche perché aspettando ancora finireste con l'invecchiare. In questo periodo, infatti, sarebbe più opportuno badare alla sostanza delle cose, così facendo riscuoterete sicuramente più successo. Nel lavoro le preoccupazioni non mancheranno: avvertirete il peso della responsabilità e sarete un po’ spiazzati. Cercate di non preoccuparvi più del dovuto, presto le cose andranno sicuramente meglio, pazientate.

Leone - Giornata messa in conto dalle stelle con la stressante spunta relativa ai periodi da "sottotono". Quindi questo venerdì è stato valutato con le tre stelline riservate ai periodi sottoposti alla svogliatezza, alla noia ed in qualche caso anche allo stress. In linea generale diciamo che la giornata dell'8 novembre si presume possa portare più intoppi e contrattempi che momenti positivi. In amore altresì, specialmente nella vita di coppia, potreste essere abbastanza musoni e anche un po' lunatici: cercate di essere più affettuosi con il partner, magari concedendovi qualche svago insieme. Vedrete che così facendo il rapporto sicuramente inizierà a riprendere quota. Single, sarete in bilico tra amicizia e amore: vi siete accorti che da qualche giorno qualcuno/a è interessato a voi? Se ancora non ne siete molto convinti, prendetevi del tempo per riflettere, così da decidere con calma quale strada percorrere. Nel lavoro, valutate bene ogni nuovo progetto prima di prendere delle decisioni. Se poi riterrete che le eventuali scelte da mettere in campo siano valide, allora non arretrate ma cercate di mantenere la rotta.

Vergine - Partirà leggermente a marcia bassa questo vostro venerdì riprendendo consistenza positiva solo a fine periodo. In generale, probabilmente, sarà lecito aspettarsi una situazione abbastanza faticosa, valutata nelle predizioni quasi al limite della sopportazione: calma! L'oroscopo di domani 8 novembre consiglia, soprattutto in amore, di avere tanta fiducia nell'Astrologia. Le luminosissime stelle del cielo vi appoggeranno, anche se in parte: sarà sicuramente il momento buono per chiarire definitivamente eventuali malintesi con lui/lei. Finalmente potrete ritrovare quell'equilibrio di coppia che si era un po' perso nel tempo. Single, cercate di fare dei programmi di svago per la serata, ok? L'ipotesi più plausibile è quella di un eventuale incontro galante oppure una festa con i vostri amici più cari. Cercate di distrarvi dalle vostre mansioni quotidiane ed iniziate ad incontrare gente nuova, approfittatene. Nel lavoro, per concludere, potete contare sul cielo del momento per riprendere tranquillamente un compito professionale interrotto. Le idee con i progetti maturati nei giorni scorsi prenderanno sicuramente consistenza e riceverete finalmente tanta soddisfazione da ciò che farete.

