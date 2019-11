Sabato 16 novembre troveremo la Luna ed il Nodo Lunare sull'orbita del Cancro mentre Marte stazionerà in Bilancia. Mercurio e il Sole saranno sui gradi dello Scorpione come Saturno e Plutone in Capricorno e Giove assieme a Venere che continueranno il loro transito nel segno del Sagittario. Infine Urano permarrà in Toro e Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Previsioni zodiacali favorevoli per Vergine e Sagittario, meno rosee invece per Scorpione ed Ariete.

Sul podio

1° posto Vergine: poliedrici. Sabato in cui i nativi si getteranno su più fronti traendone soddisfacenti gratificazioni sia morali che economiche. Sarà bene che colgano tali opportunità prima che sia troppo tardi.

2° posto Pesci: galanti. L'indole romantica dei nati Pesci emergerà grazie alla favorevole congiunzione tra il Sole e Mercurio nel loro segno. Le vicende professionali, invece, potrebbero riservare qualche ostacolo di troppo.

3° posto Sagittario: sabato a metà. La prima parte della giornata sarà, con ogni probabilità, avara di novità per poi , col passare delle ore, divenire sempre più divertente sino a sera dove un'uscita serale spensierata servirà a rigenerarli.

I mezzani

4° posto Leone: serata 'top'. Dal tardo pomeriggio vi sarà l'entrata della Luna nel loro segno ed il sabato, da quel momento, diverrà presumibilmente più frizzante e pieno di occasioni per flirtare.

5° posto Cancro: conoscenze. Sabato favorevole alle nuove conoscenze per i nati del segno che, in alcune di esse, potrebbero trovare l'altra metà della metà, sempre che non vivano già una relazione amorosa appagante.

6° posto Toro: giornata con i 'paraocchi'. Le occasioni dovrebbero esserci ma i nati Toro con estrema difficoltà riusciranno a coglierle, a causa dello scontro tra i due Luminari capitanati da Mercurio avverso e perlopiù retrogrado.

7° posto Ariete: poco lucidi. La concentrazione potrebbe far difetto nel primo giorno del weekend in casa Ariete. Sarà bene che porgano la massima attenzione durante lo svolgimento delle incombenze lavorative, al fine di evitare spiacevoli errori.

8° posto Gemelli: umore 'flop'. Il tono umorale dei nati del segno potrebbe risentire fortemente delle asperità astrali che non lasceranno spazio ad ilarità e spensieratezza.

9° posto Bilancia: lavoro 'flop'. Nell'ambiente professionale qualcosa potrebbe andare nel verso sbagliato facendo inalberare i nativi che presumibilmente non riusciranno a frenare le parole. Un pizzico di diplomazia li aiuterà ad uscirne 'indenni'.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: silenziosi. Oggi i nativi non avranno probabilmente voglia di comunicare e, perciò, assumeranno un mood taciturno che sarà poco gradito dalle persone con cui avranno a che fare.

11° posto Acquario: sui propri passi. Le scelte che i nativi hanno abbracciato nei giorni addietro potrebbero risultare meno accattivanti di ciò che credevano inizialmente. Indietro però non sarà permesso andare, a causa del doppio 'veto' di Urano e Saturno.

12° posto Capricorno: indisponenti. Sul fronte professionale ci saranno, con tutta probabilità, dei rallentamenti che renderanno i nativi dispotici e burberi, specialmente nel focolare domestico. Il partner esausto potrebbe fare una sonora ramanzina in serata.