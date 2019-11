L'Oroscopo dall'11 al 17 novembre apre le porte ad una settimana ricca di eventi ed opportunità. Tra amore, lavoro, famiglia e faccende domestiche, ci saranno molte cose da fare e poco tempo per annoiarsi. Nelle faccende di cuore, qualcuno si sentirà solo mentre altri si riavvicineranno al partner. Nelle questioni lavorative non si escludono degli interessanti ritorni economici. Approfondiamo leggendo le previsioni per ciascun segno.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete - Mettete il turbo nella prossima settimana e date la spinta decisiva nelle attività di maggior peso. Non potete rimanere indietro o rimandare certe faccende, altrimenti rischiate di ritrovarvi colmi di impegni nel prossimo weekend. In amore, le coppie più anziane avranno delle discussioni economiche da affrontare. Coloro che stanno insieme da poco incominceranno a nutrire dei dubbi.

Sfruttate il fine settimana per cambiare qualcosa all'interno della vostra vita.

Toro - Si prospetta una settimana in cui il lavoro o la professione gireranno per il verso giusto, ma tutto dipenderà dalla carica che ci impiegate. Investite in voi stessi, studiate, approfondite e colmate un'eventuale lacuna. Si renderà necessario fare delle modifiche a qualche vostra abitudine. Vi ritroverete ad affrontare una discussione spiacevole, magari qualcuno avrà delle rimostranze da fare sul vostro conto.

Prestate attenzione a dove camminate e non giocate con i sentimenti altrui.

Gemelli - Spesso vi sentite respinti e soli per via del vostro carattere travolgente. Se avete un progetto di vita, accertatene la validità e poi prodigatevi per metterlo in atto. Se spesso avete rinunciato a delle cose e fatto dei sacrifici, dovete tenere a mente che la fatica ripaga il duro lavoro. I single hanno una persona nel cuore ma non si sentono ricambiati.

'Il mare è pieno di pesci', volgete lo sguardo altrove. Se qualcosa vi deprime, fatevi aiutare.

Cancro - Settimana in cui continuerete ad inseguire i vostri obiettivi di vita ed avrete delle soluzioni efficaci. Siete nel bel mezzo di una fase evolutiva, sia interiore che esteriore che si completerà con l'anno nuovo. Non fatevi trovare impreparati. Non si escludono uscite e incontri inaspettati. Chi ha dei figli avrà delle problematiche da risolvere.

Con il partner c'è affinità anche se talvolta si tende a discutere su certe sciocchezze. Siate più accorti se non volete beccare l'influenza stagionale e trascorrere le prossime giornate a letto. La Luna tornerà ad appoggiarvi, dopo un periodo di assenza.

Leone - L'oroscopo della settimana vi vedrà al centro di una serie di imprevisti da affrontare. In amore, le coppie conviventi o sposate battibeccheranno su certe faccende riguardanti il denaro o degli investimenti. Ci sarà una decisione da prendere, non sottovalutate nessuno. Se una storia non funziona più da tempo, bisognerà chiuderla entro fine settimana.

Vergine - La cosa migliore da fare nei prossimi giorni della settimana dall'11 al 17 novembre è accontentarsi. Ci saranno delle giornate sottotono in cui tutto vi sembrerà nero. Abbiate molta pazienza perché presto la fortuna e l'amore busseranno alla porta. Possibili chiamate o visite da parenti. Con i familiari fate attenzione alle discussioni perché finirete per dire delle cose che non pensate veramente. Occhio all'economia, presto vi ritroverete a fare delle spese extra.

Previsioni astrologiche da Bilancia a Pesci

Bilancia - Vi aspetta una settimana ricca di faccende da sbrigare sia in casa che all'esterno. Avrete le stelle scintillanti che vi supporteranno. Di solito preferite starvene rintanati in casa, al caldo e al sicuro. Nei prossimi giorni dovete allacciare dei contatti importanti sia per il lavoro che per il futuro. Pensate di più a voi stessi e meno agli altri. Non riuscite a dire di no perché non volete fare i conti con la vostra coscienza. Le coppie lontane, nonostante la distanza, sono più salde che mai. L'unione fa la forza e non sempre chi fa da sé fa per tre.

Scorpione - Attenzione al portafoglio. Molte volte vi ritrovate a faticare pur di riuscire a sbarcare il lunario. Quando una situazione si fa insostenibile, significa che bisogna fare dei cambiamenti. Nei prossimi giorni incontrerete una persona che vi riferirà delle cose importanti. Fate maggior movimento e mangiate sano. Prendete seriamente gli impegni e non rimandate altrimenti rischierete di accumulare e di stressarvi nel weekend.

Sagittario - Arriveranno delle buone occasioni lavorative e non, ma dovrete saperle cogliere senza lasciarvele scappare. A volte cedete alla pigrizia finendo per perdere il treno delle opportunità. Si prospetta una settimana piena di affanni e commissioni da ultimare. Ci saranno delle serate interessanti. I single riceveranno una proposta inaspettata che potrebbe cambiare il resto della settimana. Nel weekend cercate di recuperare, se possibile fate un piccolo viaggetto.

Capricorno - Non sarà una buona settimana per le faccende di cuore. In casa vi ritroverete ad aggiustare qualcosa. Chi ama cucinare farà nuove scoperte golose. Non vi perdete un solo appuntamento della vostra soap opera preferita. Occhio agli imprevisti, potrebbero stravolgervi completamente. Imparate a non essere timidi e a tirare fuori il coraggio all'occorrenza.

Acquario - A volte pensate alle cose passate e che non torneranno più. Il partner vi continuerà a supportarvi nell'affrontare una battaglia. Chi è solo preferisce rimanere single per un po' e dedicarsi alla carriera. Sognate di trasferirvi altrove, magari in un altro continente. Dopo mille peripezie riuscirete a trovare la soluzione destinata a svoltarvi l'esistenza. Eliminate i vizi nocivi e abbiate più cura di voi stessi. La vita è breve, cogliete l'attimo e non pensate alle critiche altrui.

Pesci - Quello che dicono gli altri su di voi vi fa un baffo, ma in questa settimana potreste sentirvi maggiormente coinvolti nelle critiche. L'amore latita da un po' di tempo e nelle coppie si registra una certa apatia. Date una smossa alla vostra vita sentimentale dandovi da fare. Nel weekend potreste partire per una vacanza fuori porta. Siate più romantici e allontanante ogni forma di negatività.