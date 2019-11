L'Oroscopo della settimana dall'11 al 17 novembre annuncia incontri molto interessanti per lo Scorpione, mentre per il Leone sarà un periodo molto sereno. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: chi ha iniziato da poco una relazione d'amore dovrà stare molto attento: non perdete la vostra lucidità. Da evitare tutte le decisioni prese in maniera troppo frettolosa.

Riflettete e accettate i consigli dei vostri familiari.

Toro: si prospettano giornate piacevoli. Sono previsti degli spostamenti per motivi di lavoro. Chi ha intrapreso una uova storia sentimentale avrà modo di conoscere meglio ogni sfaccettatura del partner. Chi è single lascerà spazio a momenti di grande passione.

Gemelli: se dovete prendere delle decisioni importanti, la settimana dall'11 al 17 novembre non sarà quella giusta.

Rimandate le vostre scelte al mese successivo. La persona che avete vicino sembrerà pretendere una relazione più seria, ma alcuni di voi potrebbero non essere pronti.

Cancro: dovrete purtroppo far fronte a delle spese economiche impreviste. Cercate di programmare bene tutte le vostre uscite in modo tale da riuscire a cavarvela. La situazione in famiglia sarà molto "leggera" e vi aiuterà a mantenere un certo equilibrio.

Leone: periodo molto sereno, dedicato soprattutto alle relazioni sentimentali. In ambito lavorativo potreste essere molto emozionati per un progetto programmato da tempo che potrebbe presto decollare.

Vergine: la vostra forma fisica non sarà al top nella settimana dall'11 al 17 novembre. In ambito lavorativo ci sarà tensione a causa di alcuni imprevisti. Nel weekend potrete invece godere di una maggiore leggerezza e serenità mentale.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: in passato potreste aver commesso un errore, adesso ne pagherete le conseguenze. Non demoralizzatevi, ma prendete le vostre responsabilità e cercate di sistemare la questione. Con il partner potrebbe esserci qualche litigio, ma nulla di eccessivamente grave.

Scorpione: previsti incontro molto interessanti. Gli astri sul vostro segno zodiacale vi permetteranno di rivalutare alcune persone.

Troverete nel fascino in coloro che un tempo avevate sottovalutato. Non perdete di vista i vostri obiettivi.

Sagittario: l'oroscopo della settimana dall'11 al 17 novembre prevede grande fortuna per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Questo sarà un buono momento per realizzare i vostri sogni. Non lasciatevi prendere dalla troppa frenesia, ma cercate di fare tutto con molta calma.

Capricorno: alcuni di voi potrebbero ricevere dei consigli da persone molto care.

Non ascoltate tutto alla lettera, ma valutate bene e agite secondo quello che credete sia giusto. Non sempre i consigli possono essere "azzeccati" per le vostre esigenze. Necessario ritagliarsi un momento di relax.

Acquario: saranno delle giornate dedicate al riposo. Sfrutterete il fine settimana per svagarvi e programmare magari un viaggio. Sentirete l'estremo bisogno di ricaricare le vostre energie.

Pesci: potreste aver organizzato la settimana dall'11 al 17 novembre nei minimi dettagli, ma qualcosa potrebbe sconvolgere i vostri piani. Fortunatamente riceverete l'aiuto di una persona molto cara. Evitate le polemiche inutili.