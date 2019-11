L'Oroscopo della settimana dal 2 al 8 dicembre 2019 è pronto a mettere in primo piano i voti, le previsioni e le stelline quotidiane relative ai prossimi sette giorni in calendario. Il periodo che andremo virtualmente a "sfogliare" in questa sede interessa in pratica i sei segni appartenenti alla seconda tranche zodiacale. Pertanto, ad essere messi sotto-sopra in relazione ai singoli giorni del periodo saranno in esclusiva i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Prima di iniziare a dare voce alle consuete predizioni troviamo interessante specificare velocemente i voti attribuiti dall'Astrologia ai sei segni di cui sopra.

In questo senso gli astri sono propensi a regalare grosse soddisfazioni ai nativi dei Pesci (voto 9), seguiti a breve passo da quelli dello Scorpione (voto 7) e del Capricorno (voto 7) e, ancora un po' più in basso da coloro dell'Acquario (voto 6). Intanto, vista la poca predisposizione relative alle effemeridi del periodo, le previsioni zodiacali da lunedì 2 a domenica 8 dicembre non alimentano troppe speranze ai nativi del Sagittario (voto 5), nel frangente sottoposti a turbolenze astrali abbastanza difficili da arginare.

Voti, previsioni e stelle della settimana

Bilancia: voto 6. Si prevede una settimana a fasi alterne, seppur alla lunga tangibilmente positiva per voi Bilancia. La fortuna del periodo è tutta rivolta alle cinque stelle di mercoledì 4 e anche a quelle relative a sabato 7 dicembre. Proseguendo con la scaletta scorrendo verso i basso, ecco arrivare tre buone giornate da quattro stelle: giovedì, venerdì e sabato. Infine, con tre stelle "sottotono" è previsto lunedì 2 dicembre mentre martedì 3 risulterà la giornata peggiore: solo due stelline da "ko".

Tranquilli, andrà meglio la prossima settimana! Il riepilogo a seguire:

★★★★★ mercoledì 4, sabato 7;

★★★★ giovedì 5, venerdì 6, domenica 8;

★★★ lunedì 2 dicembre;

★★ martedì 3 dicembre 2019.

Scorpione: voto 7. A voi dello Scorpione intanto gli astri annunciano un periodo diviso in due parti. Diciamo buona la parte iniziale e la giornata finale con domenica in evidenza. Venerdì 6 e sabato 7 dicembre potrebbe essere utile stare fermi, visto il momento delicato con il quale doversi confrontare: sappiate che l'ascendente, se buono, potrebbe dare qualche chance in più!

Invece decisamente migliori, anche se contemplato da periodi neutri, i primi quattro giorni della settimana in oggetto. Curiosi di scoprire quando poter mettere in gioco le cose che avete in programma? D'obbligo basarsi sulla scaletta seguente:

★★★★★ lunedì 2, mercoledì 4, domenica 8 dicembre;

★★★★ martedì 3, giovedì 5;

★★★ sabato 7 dicembre;

★★ venerdì 6 dicembre 2019.

Sagittario: voto 5. Assolutamente da non prendere sottogamba il periodo per molti di voi del Sagittario! Visto che avrete indiscutibilmente Nettuno in Pesci contrario al segno per quasi tutta la settimana e la Luna negativa mercoledì 4 dicembre.

Preparatevi pertanto un bel programma di ripiego, magari mettendo le cose di maggior importanza nelle giornate previste positive. Invece in quelle giornate valutate negativamente, tipo mercoledì, giovedì e domenica, state fermi e immobili seguendo le istruzioni che rilasceremo nei giorni a seguire al'interno dell'oroscopo giornaliero. Intanto date pure una sbirciata alle previsioni della settimana schematizzate nelle stelline seguenti:

★★★★★ martedì 3, venerdì 6;

★★★★ lunedì 2, sabato 7;

★★★ mercoledì 4, domenica 8;

★★ giovedì 5 dicembre.

Capricorno: voto 7.

La prossima settimana di certo non sarà "uno spettacolo", come senz'altro qualcuno di voi Capricorno sperava, tuttavia non lamentatevi, c'è di peggio in giro! Il periodo diciamo pure che partirà decisamente bene con un lunedì interessato dall'ingresso di Giove nel segno. Comunque c'è da mettere in conto il fatto che il frangente analizzato senz'altro finirà con un piccolo stop a fine periodo lavorativo (venerdì sottotono). Soprattutto, la settimana sarà interessata da una pessima chiusura di weekend, come potete vedere dallo schema sottostante relativo al periodo:

★★★★★ lunedì 2 ( Giove in Capricorno ), martedì 3, giovedì 5;

), martedì 3, giovedì 5; ★★★★ mercoledì 4, sabato 8 dicembre;

★★★ venerdì 6 dicembre;

★★ domenica 8 dicembre 2019.

Acquario: voto 6.

Valutato sulla linea appena tangibile della sufficienza, il periodo sotto osservazione non mancherà comunque di regalare qualche ottima giornata. Diciamo che l'avvio del periodo a voi Acquario non soddisferà di certo eventuali aspettative, visto che lunedì risulterà da "ko" e mercoledì da "sottotono"; poi però, soprattutto nel finale, potrete sbizzarrirvi nel fare e disfare a vostro piacimento. Senz'altro a portare la fascia di periodo "top" saranno le due giornate relative a venerdì 6 e domenica 8 dicembre: in questo caso valutate entrambe con cinque stelle fortunate, per cui tutto o quasi vi sarà permesso!

Vediamo allora di mettere in risalto i sette giorni in calendario prossimi all'arrivo, valutandoli con le seguenti stelline di rito:

★★★★★ venerdì 6, domenica 8;

★★★★ martedì 3, giovedì 5, sabato 7;

★★★ mercoledì 4 dicembre;

★★ lunedì 2 dicembre.

Pesci: voto 9. Considerato a massima positività il frangente temporale in arrivo, si preannunciano sei giorni davvero speciali per voi dei Pesci. Diciamo che si alterneranno periodi buoni e periodi ottimi interrotti solo nel finale dalla giornata di domenica 8 dicembre, l'unica ad essere stata classificata con le tre stelle relative ai periodi "sottotono".

Intanto, da tenere a mente la giornata di martedì 3 dicembre, in questo caso interessante per via della presenza della Luna nel segno. Quindi splendido periodo per mettere a segno qualcosa di davvero importante in campo sentimentale: diciamo che non mancherà nemmeno quel pizzico di buona fortuna necessaria a fare la differenza nelle questioni familiari e nelle amicizie, e questo è buono a sapersi. A voi il responso delle stelline:

Top del giorno martedì 3 dicembre - Luna in Pesci ;

martedì 3 dicembre - ; ★★★★★ mercoledì 4, giovedì 5 e sabato 17;

★★★★ lunedì 2 e venerdì 16;

★★★ domenica 8 dicembre.

Classifica stelline settimanale segno per segno

A disposizione di voi lettori, come al solito presente in questo contesto con precisione cronometrica, arriva la nostra nuova classifica stelline della settimana prossima.

Il periodo sotto analisi pertanto va a contemplare il lasso temporale compreso tra lunedì 2 a domenica 8 dicembre e, come consuetudine, la stessa scaletta è valida per l'intero comparto zodiacale. Diciamo subito che il segno che risulta essere al primo posto in classifica in vista dei sette giorni a venire, sarà il segno dell'Ariete, sostenuto da una bella Luna nel segno in arrivo nel comparto a metà settimana. Bene, andiamo pure a scoprire il resto della scaletta, come sempre rigorosamente impostata a partire dal segno più fortunato a scendere.

1° Ariete , voto 10 - segno al "top della settimana";

, voto 10 - segno al "top della settimana"; 2° Leone e Pesci, voto 9;

3° Cancro e Vergine, voto 8;

4° Toro, Gemelli, Scorpione e Capricorno, voto 7;

5° Bilancia e Acquario, voto 6;

6° Sagittario, voto 5.

Il riscontro astrologico impostato sull'oroscopo settimanale dal 2 al 8 dicembre, dunque incentrato sulla prima settimana del mese entrante è arrivato a conclusione.

Diamo appuntamento alle prossime predizioni, sempre supportate dalla classifica generale e relative stelline quotidiane: il periodo interessato sarà quello compreso tra il 9 e il 15 di dicembre 2019.