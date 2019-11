L'Oroscopo di domani, martedì 12 novembre, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. I riflettori saranno puntati su amore, lavoro, casa e famiglia. Il freddo e le giornate corte portano malumore e voglia di starsene al chiuso. I nati dello Scorpione avranno una giornata complessivamente decente, andranno molto bene le cose per Pesci e Gemelli.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni del giorno per tutti i segni e scopriamo l’annessa classifica.

Classifica e previsioni del 12 novembre da Ariete a Vergine

Ariete - 5° in classifica - Amate prendere l'iniziativa poiché siete un segno sagace, intraprendente e lottatore. In questo martedì vi chiederanno un favore e voi avrete modo di sfoggiare le vostre qualità. Gli astri saranno completamente dalla vostra parte, per tale ragione questa sarà una giornata al top. Chi è impegnato sentimentalmente vivrà delle dolci emozioni.

Giornata perfetta per sperimentare e per dare il via ad un nuovo progetto. Aggiungete un po' di pepe per movimentare la vita

Toro - 10° posto - Avrete un martedì particolarmente strano, non vi sentirete nè carne nè pesce. Ci saranno degli attimi di perplessità e vi ritroverete a pensare a un episodio passato. Nell'arco della giornata ci saranno dei compiti da sbrigare e delle cose da riparare. Tutto questo nervosismo rischierà di farvi perdere le staffe e le coppie potrebbero finire per discutere per un nonnulla.

Lasciate passare questa tempesta, presto tornerà il sereno.

Gemelli - 1° in classifica - L'oroscopo di domani si presenta positivo. Vi toglierete delle soddisfazioni all'interno del lavoro. Per chi da tempo vorrebbe cambiare un aspetto estetico o interiore, questo sarà il momento favorevole per farlo. Non siate impazienti, le cose migliori si ottengono un passo alla volta. Coloro che si occupano del focolare domestico riceveranno complimenti per una certa pietanza o per l'arredamento.

Siete un segno molto creativo, sfruttate questa qualità per fare dei passi avanti.

Cancro - 4° posto - Essendo un segno profondamente sentimentale, sensibile ed empatico, avete spesso dei dubbi di coppia o esistenziali. Siete altamente motivati anche se a volte avete dei giorni 'down'. In questo martedì le cose fileranno lisce come l'olio ed ogni idea germoglierà. Possibili incontri o uscite, magari rivedrete una persona legata alla vostra infanzia.

In serata le coppie condivideranno un momento di profonda vicinanza ed ogni malumore sarà dissipato. Dovete imparare ad essere più quieti e controllati. Possibili ritardi.

Leone - 6° in classifica - Le previsioni del martedì vi vedono sorridenti ma allo stesso tempo pensierosi. Se le coppie sono solide, chi è solo ha una persona nel cuore e vorrebbe farsi avanti. Ci saranno delle transazioni economiche inaspettate e delle uscite particolari.

Cercherete una soluzione per semplificarvi la vita. In cucina dovrete prestare molta attenzione altrimenti rischierete di mandare in fumo il pranzo o la cena. Tenete d'occhio la vostra posta elettronica, potrebbe arrivare un'email importante.

Vergine - 7° posto - Siete un segno instancabile, non riposate mai e volete il meglio per voi stessi. Vi ritroverete a pensare ad un amore passato e tenderete a distrarvi facilmente. Potrebbero arrivare dei cambiamenti magari all'interno dell'ambiente lavorativo o sul piano familiare. Non si escludono elogi o critiche, qualcuno di vostra conoscenza nutre una cotta segreta per voi.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - 2° in classifica - Giornata all'insegna dell'amore e del divertimento. Con il partner tutto procede perfettamente, anche se ci potrebbero essere dei problemi interiori. Da giorni state studiando o valutando un nuovo percorso che potrebbe rivelarsi utile in futuro. In casa avrete delle faccende da sbrigare, magari ci sarà da buttare la spazzatura o da aiutare un parente. CI single saranno nostalgici nel pensare ad un amore passato mentre le coppie vivranno attimi di romanticismo e passione. Siate più intraprendenti.

Scorpione - 8° posto - Giornata decente e a tratti serena. Tutto si risolverà, anche se non sono da escludere piccoli dissidi d'amore. Qualcuno avrà a che fare con dei problemi economici o familiari, altri riceveranno delle offerte interessanti. Attenzione alle insidie, guardatevi intorno e aprite gli occhi. Sarete molto permalosi. Fisico al top.

Sagittario - 9° in classifica - Martedì importante da trascorrere in compagnia dei cari o degli amici fidati. Da tempo avete un problema che non vi fa chiudere occhio la notte, sfogatevi. Dovrete trovare la forza di dire quello che pensate e di mettere un freno alla difficile situazione che state vivendo. Chi ha dei figli dovrà prestare estrema attenzione perché forse qualcosa non va. Non sarà la giornata giusta per discutere o per intraprendere la dieta, rimandate alla prossima settimana.

Capricorno - 12° posto - Giornata giù di tono, evitate di maneggiare certi oggetti. Non gradirete la vista altrui e sarete molto vulnerabili. Alla prima critica rischierete di rispondere per le rime e di rimanerci male. Occhio ai parenti che potrebbe farvi delle domande urtanti. Mantenete la calma e rinviate le uscite. In questo martedì cercate di rilassarvi davanti alla tv.

Acquario - 11° in classifica - Sarete stanchi già al mattino e non vedrete l'ora di dormire. Magari avete cambiato delle abitudini di recente oppure siete soliti fare le ore piccole. Non esagerate con il caffè, altrimenti metterete a dura prova il vostro fisico. Copritevi bene e non dimenticate l'ombrello quando uscite. Vi ritroverete a rivangare il passato, ma non torturatevi con i ricordi. La vita è breve, agite altrimenti vivrete con i rimpianti.

Pesci – 3° posto - L’oroscopo del 12 novembre parla di giornata estremamente positiva. Di solito siete timidi e riservati, ma in questo martedì tirerete fuori il vostro carattere nascosto. La fortuna aiuta gli audaci, quindi agite e rischiate. Se volete incontrare la persona giusta dovrete aprire la mente e smetterla di pretendere troppo. Cercate di ultimare in fretta il lavoro, così nel tardo pomeriggio potrete pensare solo alle vostre cose.