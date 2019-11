Mercoledì 13 novembre troviamo la Luna stazionare nel segno dei Gemelli mentre Saturno e Plutone saranno nell'orbita del Capricorno. Il Sole e Mercurio continueranno il loro moto in Scorpione, nel frattempo Giove e Venere saranno sui gradi del Sagittario. Urano permarrà in Toro come Nettuno nel segno dei Pesci ed il Nodo Lunare nella quarta casa del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli alla Bilancia e ai Gemelli, meno rosee, invece, per Scorpione e Cancro.

Sul podio

1° posto Gemelli: umore 'top'. Il tono umorale dei nati Gemelli in questa giornata sarà presumibilmente ai massimi livelli e tale briosità si riverserà sulle persone con cui si relazioneranno, le quali faranno a gara per star loro vicino.

2° posto Capricorno: pieni di energie. Sarà un mercoledì in cui i nativi sentiranno di essere pieni di energie e questo stracolmo bottino sarà da ricercarsi nel favore dei Pianeti Lenti, capitanati da Saturno nel loro segno.

3° posto Bilancia: mondana. Oggi i nati del segno vorranno concedersi una giornata all'insegna del divertimento: troveranno, infatti, una soluzione organizzando una spensierata uscita mondana assieme a partner ed amici dove le risate non mancheranno.

I mezzani

4° posto Leone: attendisti. Lo scontro tra i Luminari 'suggerirà' ai nati Leone di assumere un atteggiamento 'conservatore' evitando manovre espansionistiche che potrebbero rivelarsi, al momento, controproducenti.

5° posto Sagittario: novità lavorative. Sul fronte professionale i nati del segno, quest'oggi, potrebbero trovarsi di fronte ad una novità inaspettata che, date le asperità astrali in onda questo mercoledì, non è detto che sia positiva.

6° posto Acquario: riordinare le idee. In queste 24 ore i nativi, dopo le burrascose giornate dell'ultimo periodo, sentiranno il viscerale bisogno di staccare la spina dalla quotidianità per rilassarsi rimettendo in ordine le idee.

7° posto Pesci: poco lucidi. Idee ed intenti, oggi, potrebbero subire un appannamento a causa della retrogradazione mercuriale che risulterà poco conciliante ad ogni nuovo progetto che nascerà nella giornata.

8° posto Toro: attenzione alla famiglia. Mercoledì dove i nativi potrebbero essere chiamati a risolvere un'annosa faccenda legata alla famiglia originaria per la quale prontamente troveranno la soluzione adeguata.

9° posto Ariete: perplessi. L'ambiguo comportamento di un amico potrebbe far storcere il naso ai nati Ariete che, dopo un'iniziale perplessità, non perderanno tempo nel chiedere doverose spiegazioni.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: umore basso. Il tono umorale dei nati Scorpione quest'oggi potrebbe essere sotto la media e questo li renderà presumibilmente dispotici nei confronti del prossimo.

11° posto Cancro: bizzosi. Nel focolare domestico qualcosa sembrerà non andare come sperato e tale ostico trend favorirà, con ogni probabilità, l'insorgere di diverbi per futilità.

12° posto Vergine: spossati. Le energie potrebbero non essere molte questo mercoledì e i nati Vergine, di conseguenza, potrebbero avvertire un intenso senso di svogliatezza che li farà optare, ove possibile, a prendersi un giorno di ferie.