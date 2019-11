L'Oroscopo di domani 15 novembre 2019 anticipa come sarà la giornata del prossimo venerdì. Iniziamo con il sottolineare la preannunciata presenza della classifica stelline in seno alle previsioni zodiacali quotidiane, in questo contesto riguardanti i primi sei segni dello zodiaco. In bella mostra nel trattato astrologico di oggi l'incontro quotidiano con le analisi incentrate sulle effemeridi del giorno come da titolo applicate ai soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Pronti a mettere le mani su consigli e dritte relativi al quinto giorno dell'attuale settimana? Come certamente qualcuno di voi avrà già intuito, nel corso della giornata in analisi assisteremo al transito della Luna in Cancro. Ad emergere su tutti, oltre ovviamente al segno di Acqua interessato dalla presenza dell'Astro della Terra nel proprio settore, anche altri due segni in particolare. Curiosi?

Ebbene, a dominare la parte alta della scaletta con le stelline quotidiane saranno l'Ariete con il Leone, entrambi considerati in giornata al 'top' sia in amore che nel comparto lavoro. Invece, sotto le attese il frangente per gli amici nativi del Toro, in questo caso preventivati in periodo da "ko": curiosi di scoprire qualcosa di più dalle previsioni zodiacali del 15 novembre? Certo che si, pertanto passiamo subito a togliere il velo dalla scaletta con le stelle e, subito dopo, a scoprire i consigli e come comportarsi in campo sentimentale e nelle attività lavorative.

Classifica stelline 15 novembre

Pronta da visionare, puntuale e precisa come sempre, la nuova nuova classifica stelline quotidiana certamente non mancherà di regalare soddisfazioni come anche portare delusioni a coloro nativi nei segni interessati. Purtroppo (o per fortuna) gli astri, e di conseguenza l'astrologia, sono in continuo movimento e, pertanto, le situazioni cambiano continuamente a volte in positivo ed in altri casi in negativo: prendiamola con un sorriso pensando che la ruota gira, oggi a me e domani a te...

Bene, chiudiamo parentesi e riprendiamo pure il discorso inerente la classifica del giorno 15 novembre: in prima posizione risulta il segno del Cancro, al 'top del giorno'. A seguire, ovviamente all'altezza del migliore in assoluto, sia l'Ariete che il Leone meritatamente valutati con cinque stelle fortunate. Periodo discreto, comunque tutt'altro che negativo, per gli amici dei Gemelli e della Vergine messi in preventivo con quattro stelline relative ai frangenti routinari.

Chiude il cerchio, ovviamente non positivamente, il simbolo astrale del Toro, nel frattempo sottomesso a turbolenze astrali abbastanza pesanti, tali da far pendere la valutazione giornaliera verso le due stelline relative ai momenti da "ko". I dettagli nel riepilogo seguente:

Top del giorno : Cancro - Luna nel segno;

: Cancro - Luna nel segno; ★★★★★: Ariete, Leone;

★★★★: Gemelli, Vergine;

★★★: NESSUNO

★★: Toro.

Oroscopo venerdì 15 novembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - In arrivo un venerdì 15 novembre segnato con le cinque stelle relative ai periodi fortunati.

Dunque, in massima parte la giornata di fine settimana sarà positiva a tutti gli effetti anche se potrebbe presentare qualche lieve risvolto negativo per quelli con ascendente scarsamente quotato. In generale, comunque, diciamo che questo è in linea di massima quanto fatto presagire dalle effemeridi quotidiane, quindi massima tranquillità e serenità, ok? Secondo le previsioni del giorno, in particolare per quanto riguarda l'amore, l’ottimismo e la sensazione di essere sulla strada giusta vi daranno una grande carica di energia. La vostra insaziabile voglia di coccole sarà pienamente soddisfatta da un partner generoso e sensibile ai vostri desideri. Senz'altro la persona amata sarà ben felice di colmarvi di attenzioni, rendendo questa giornata davvero speciale. Anche per i single non mancheranno occasioni di divertimento: vi attende una giornata ricca di energia. Darete valore ai rapporti di amicizia e trascorrerete una serata divertente con una persona molto interessante. Non si esclude anche la possibilità che la stessa possa trasformarsi in un rapporto stabile e duraturo, ma questo solamente il tempo potrà dirvelo. Nel lavoro, invece, una questione complessa e delicata, sulla quale state lavorando da tempo, sembrerà finalmente volgere al meglio avviandosi alla giusta soluzione. Quasi non oserete crederci, sarete stupiti ed anche sollevati, tutto merito della vostra determinazione nel raggiungere gli obiettivi designati.

Toro - Questo venerdì di fine settimana non si preannuncia troppo confortante per voi del Toro. Diciamo che a dominare sarà quasi certamente un periodo segnato dal "ko". Infatti, secondo l'astrologia applicata al vostro segno, arriveranno problemi o situazioni abbastanza difficili da tenere a bada per colpa di astri decisamente in contrasto con il periodo: calma, ragionateci sopra prima di prendere decisioni importanti, ok? In amore troppe chiacchiere non porteranno sicuramente a delle positive soluzioni, quindi se avete problemi col partner affrontateli andando subito al sodo. L’oroscopo in questo caso, visto il periodo non troppo a favore, sprona nel cercare di vivere il rapporto attimo per attimo. Magari sforzandovi di godere di ogni emozione eventualmente riscontrata nella vita di coppia, soprattutto senza crearvi inutili pensieri. Single, in campo affettivo fate chiarezza specialmente dentro di voi. Inutile partire di getto, a marcia ingranata, cercando di concludere tutto e subito: no, non funziona così, sappiatelo! Negli affari di cuore occorre un certo tatto e moltissima pazienza: pensateci bene e poi agite. Nel lavoro, dubbi e confusione nei vostri progetti vi complicheranno un po' la giornata. Il vostro sesto senso farà cilecca: fidatevi esclusivamente dei fatti. Evitate di attendere gratificazioni perché in questo momento potreste rimanere delusi.

Gemelli - Venerdì sarà mediamente discreto anche se in determinati frangenti potrebbe restituire attimi impegnativi. In questo caso gli astri invitano alla calma: qualcuno potrebbe essere messo alla prova dei fatti, dunque si consiglia di far tesoro dei consigli disinteressati di un amico/parente/conoscente. Le stelle segnalano una giornata discretamente favorevole a patto di saper gestire alcune situazioni stagnanti: seguendo questo consiglio, di certo sarete più che soddisfatti dei risultati. Diciamo che i migliori riconoscimenti saranno proporzionati all'impegno profuso nel fare o disfare le situazioni di vostro maggior interesse. In amore sarà quasi tutto sereno: la vostra vita sentimentale ed, in particolare, alcuni inequivocabili atteggiamenti da parte vostra, arriveranno facilmente agli occhi del partner. Quest'ultimo vi capirà d’istinto e sicuramente non vi deluderà. Sfruttate questa giornata al massimo dedicando più tempo al rapporto, magari per appianare eventuali contrasti o differenze di vedute qualora ce ne fossero. Single, le stelle saranno benevoli con voi, l’unico problema sarà decidere come e con chi trascorrere il vostro tempo. Dovete solamente capire chi scegliere, ovviamente seguendo il vostro ottimo intuito che vi aiuterà molto nelle scelte o in eventuali programmi a scopo affettivo. Nel lavoro, infine, ci potrebbero essere dei cambiamenti improvvisi ed inattesi, ma ottimismo e fiducia vi daranno la forza per superare ogni problema. Siate sempre voi stessi: no a inutili compromessi, ok?

Le predizioni del giorno 15 novembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro 'top del giorno' - Il prossimo venerdì in calendario sarà probabilmente "esplosivo" per voi nativi del Cancro. In questa giornata tutto vi sarà possibile grazie ad astri altamente di parte. In generale diciamo che non avrete troppe difficoltà nello svolgere le incombenze quotidiane, pertanto vi invitiamo ad organizzare qualcosa di bello da fare nel periodo, tassativamente non da soli. Senz'altro un'uscita serale da spendere in sano relax e tanta allegria aiuteranno a tirare su eventuali morali a terra: pronti a far festa con amici, parenti o conoscenti? Le previsioni di venerdì, invece, riguardo il settore relativo all'amore indica uno scenario davvero invidiabile. Finalmente vi sentirete sereni e soddisfatti dei vostri sentimenti, a tutto tondo con l'arrivo della Luna nel segno, prestissimo in congiunzione al nodo lunare: tale evento vi consentirà d'imprimere un impulso nuovo a tutto ciò che andrete a mettere in gioco. Il rapporto di coppia perciò risplenderà di mille colori riaccendendo come d'incanto vecchie ardenti passioni mai sopite. Single, sarete particolarmente vivaci e desiderosi di fare nuove esperienze: dedicarvi a nuovi interessi o nuovi hobby faciliterà amicizie e conoscenze. L'umore in genere sarà perfetto, adatto per organizzare una seratina con qualcuno di molto speciale per voi (sapete di cosa si parla, vero?). Nel lavoro, intanto, questo sarà un giorno ottimo per la maggior parte di voi nativi. Sarete molto presi dalla vostra attività, ma anche molto soddisfatti perché farete quello che più vi piacerà fare. In tanti centrerete bersagli inaspettati, riscuotendo così l'approvazione di chi stimate.

Leone - Partirà e terminerà in modo molto positivo il periodo per voi nativi del Leone. Approfittate del momento "sì" per mettere sul tavolo della sincerità le cose migliori che tenete strette nel cuore, senz'altro andranno a buon fine regalando attimi di vera felicità. La cosa più importante sarà non perdersi d'animo. In amore altresì, i pianeti vi infonderanno una bella carica di vitalità ed alimenteranno il desiderio di rinnovare la vostra relazione. Si intravedono già da adesso nuove prospettive per migliorare il vostro attuale rapporto. In coppia specialmente avrete le occasioni giuste per realizzare qualcosa di importante o di definitivo, comunque da valutate bene insieme. Single, sarà una giornata fortunata e ci saranno sicuramente grandi occasioni per iniziare nuovi amori o semplicemente instaurare simpatiche amicizie. Aumentare le relazioni sociali significherà per tanti avere raddoppiate le probabilità di concludere qualcosa di positivo a stampo sentimentale. Nel lavoro, probabilmente, vi verranno offerte nuove opportunità in campo professionale (logicamente non a tutti, sia chiaro!), per questo, se così dovesse essere, gli astri raccomandano di coglierle al volo. Delle posizioni vantaggiose altresì potrebbero dar vita a nuovi percorsi formativi: mantenere la giusta lucidità significherà poter superare anche gli ostacoli più difficili.

Vergine - Il prossimo venerdì per la stragrande maggioranza di voi Vergine non sarà troppo difficile da affrontare, anzi. Grazie ai mille progetti che vi frullano per la testa, avrete senz'altro discrete probabilità di sfondare in almeno uno tra questi. L'oroscopo di domani 15 novembre, intanto, parlando in relazione all'amore, pronosticano senza alcun dubbio che senz'altro vi sentirete felici ed appagati dell'attuale vita sentimentale. La vita di coppia sarà allietata da una giornata molto promettente, in molti casi all'insegna di una rinnovata intesa: riuscirete a mantenerla a lungo? Tutto nelle vostre mani: auguri! Single, questo sarà un giorno da assaporare piano piano. Avrete modo di attirare a voi molte persone interessanti grazie al vostro indiscutibile fascino: l'aspetto fisico sarà determinante, sicuramente adatto ad aprire le porte alla maggior parte dei cuori. Nel lavoro, per chiudere, vi sentirete sicuri di voi stessi riconquistando parte della fiducia nelle vostre possibilità. Questo giorno sarà sicuramente promettente: avrete dei risultati positivi, quindi potrete stringere accordi importanti per il futuro. In programma incontri con persone influenti.

