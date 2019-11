Martedì 19 novembre 2019 troviamo la Luna stazionare in Leone mentre Mercurio, Marte ed il Sole saranno nell'orbita dello Scorpione. Plutone e Saturno permarranno sui gradi del Capricorno come Giove assieme a Venere nel Sagittario ed Urano in Toro. Infine Nettuno continuerà il suo moto in Pesci ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli ad Ariete e Sagittario, meno rosee, invece, per Acquario e Vergine.

Tensioni al lavoro per il Toro

Ariete: flirt. I single del segno avranno, con ogni probabilità, ottime chance di fare intriganti conoscenze sul versante affettivo che, grazie al trigono Lunare, riusciranno con facilità a tramutare in splendidi ed appassionanti flirt.

Toro: attriti lavorativi. Sul versante professionale qualcosa potrebbe non girare a dovere per i nati del segno che dovranno sopportare i tiri mancini di qualche collega invidioso.

Sarà bene assumere un atteggiamento diplomatico per uscirne 'indenni'.

Gemelli: umore 'top'. La spensieratezza che presumibilmente dimostreranno questo martedì novembrino sarà figlia della congiunzione tra Giove e la Luna e non passerà di certo inosservata alle persone che incontreranno.

Cancro: gelosi. I nati Cancro saranno alle prese con Venere che li guarderà di traverso dal segno del Sagittario e tale asperità, con tutta probabilità, li farà divenire estremamente gelosi verso l'amato bene, anche quando non ce ne sarebbe motivo.

Stress per la Bilancia

Leone: lavoro 'top'. Le vicende professionali di questo martedì proseguiranno, c'è da scommetterci, col vento in poppa anche se i nativi della prima decade avranno a che fare con Marte appena entrato in Scorpione che 'attiverà' il taurino Urano e ciò porterà un po' di stanchezza supplementare.

Vergine: finanze 'flop'. Il settore finanziario dei nativi avrebbe bisogno di un'accurata revisione nella giornata di martedì 19 novembre a causa del duetto Urano-Saturno nel loro Elemento che spingerà per una 'salutare' pulizia dalle spese oramai superflue.

Bilancia: stressati. Le incombenze da portare a termine nella giornata odierna potrebbero essere più del dovuto mettendo a seria prova la resistenza nativa. Procrastinarne alcune sarà l'antidoto che allontanerà lo stress.

Scorpione: nuovi progetti. Martedì in cui i nati del segno avvertiranno, con ogni probabilità, di addentrarsi in nuovi progetti professionali. Il momento è propizio per metterli in atto come 'suggeriscono' Mercurio e gli ultimi scampoli del Luminare maschile nel loro segno.

Capricorno stanco

Sagittario: concentrati. Mercurio in posizione neutrale non sarà d'intralcio alla fluidità di pensiero dei nativi che probabilmente potranno indirizzare questa spiccata concentrazione nel loro ambiente professionale. Il capo senz'altro apprezzerà il loro acume.

Capricorno: fiacchi. L'avvento di Marte in Scorpione tenderà a far diminuire le energie in casa Capricorno e tale fiacchezza che ne deriverà potrebbe farli optare per un giorno di ferie, ove possibile, che li aiuterà a ricaricare le batterie.

Acquario: bizzosi. Oggi i nati Acquario, c'è da scommetterci, avranno un diavolo per capello a causa della moltitudine di Pianeti avversi che li renderà particolarmente nervosi ed inclini al litigio, specialmente nel focolare domestico.

Pesci: routine. Giornata senza infamia e senza lode per i nativi che farebbero bene a dedicarsi alle attività pratiche rimandate nei giorni addietro in modo da eludere il 'fantasma' dell'accidia.

Amore in secondo piano.