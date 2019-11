Lunedì 18 novembre 2019 troviamo la Luna nel segno del Leone mentre Marte, il Sole e Mercurio saranno sui gradi dello Scorpione. Saturno e Plutone permarranno in Capricorno come Giove assieme a Venere nel Sagittario ed Urano nell'orbita del Toro. Infine Nettuno sarà in Pesci ed il Nodo Lunare rimarrà nel segno del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Leone e Gemelli, meno concilianti invece per Pesci ed Acquario.

Sul podio

1° posto Leone: entusiasta. Lunedì dove ad una prima parte di giornata dedicata al disbrigo di doverose faccende pratiche, seguirà presumibilmente una seconda parte dove i nativi saranno soddisfatti del lavoro svolto ed il loro entusiasmo non potrà che crescere.

2° posto Sagittario: volitivi. Anche se sul fronte professionale qualcosa non girerà a dovere, i nativi quest'oggi, con ogni probabilità, non se ne cureranno molto lavorando alacremente sino a tarda sera.

3° posto Gemelli: umore 'top'. Complice la favorevole Luna in Leone il tono umorale dei nati Gemelli sarà ottimo ed il loro sorriso donerà buonumore alle persone che incontreranno. Possibili nuovi intriganti conoscenze in serata.

I mezzani

4° posto Capricorno: relax. Il primo giorno della settimana anzichè mettersi di buona lena sul versante lavorativo preferiranno, con tutta probabilità, mettersi in modalità 'stand-by' godendo del relax stretti nell'abbraccio degli affetti più cari.

5° posto Scorpione: ritorni. Giornata in cui i nati Scorpione potrebbero essere contattati inaspettatamente da una loro vecchia conoscenza ma Mercurio retrogrado nel segno 'suggerirà' di respingere l'eventuale invito.

6° posto Bilancia: sereni. Dopo caotiche giornate per le faccende di cuore, ecco che questo lunedì presumibilmente il clima nel focolare domestico si rasserenerà ed i nati del segno potranno finalmente tirare il fiato, almeno per un giorno.

7° posto Toro: rallentamenti. Lo scontro tra i Luminari non andrà probabilmente a beneficio dei nati del segno che avranno a che fare con qualche rallentamento sul fronte professionale. Ciò però non dovrà scoraggiarli e, sopratutto, farli desistere dal perseguire ugualmente i loro obiettivi in queste 24 ore.

8° posto Cancro: umore 'flop'. La giornata per i nati Cancro non sarà, c'è da scommetterci, tra le più semplici in quanto il loro umore potrebbe essere ai minimi storici e, di conseguenza, la loro socievolezza venir meno.

9° posto Vergine: impegni famigliari. Il focus odierno del primo giorno settimanale in casa Vergine potrebbe essere orientato sulle vicende della famiglia originaria dove sarà richiesta la loro presenza.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: sfacciati. Lunedì in cui l'indole impulsiva dei nati Ariete emergerà in maniera prorompente ed i loro atteggiamenti uniti alle parole potrebbero incrinare anche rapporti di vecchia data.

Un mood taciturno sarebbe l'ideale per ovviare al problema.

11° posto Pesci: oziosi. Oggi i nativi non avranno granché voglia di darsi da fare e preferiranno probabilmente starsene in panciolle tra le mura amiche rifiutando categoricamente ogni proposta mondana degli amici di vecchia data.

12° posto Acquario: gelosi. Durante questa giornata il clima in coppia potrebbe risentire di qualche scossone a causa della gelosia dei nativi che, con ogni probabilità, non si tireranno indietro nell'esternare il loro malcontento in merito.