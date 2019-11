L'Oroscopo di domani, sabato 2 novembre, è pronto a rivelare che tipo di giornata sarà per ciascun segno zodiacale. Nel giorno della commemorazione dei defunti, la mente vola a coloro che in passato hanno fatto parte del nostro quotidiano. Dunque, è lecito aspettarsi un filino di tristezza. Nonostante ciò, si presenta un buon sabato che consente di recuperare dalle fatiche dei giorni appena trascorsi.

L'amore, il lavoro e la salute, tutto torna in gioco.

Qualcuno riceverà delle novità inaspettate mentre altri avranno un po' di faccende da sbrigare. Approfondiamo il tutto leggendo le previsioni del giorno con relativa classifica.

Classifica e oroscopo 2 novembre da Ariete a Vergine

Ariete - 11° in classifica - Possibili uscite in giornata, nella testa vi frullano tanti pensieri. Ottobre vi ha lasciato un po' delusi e privi di forza, ma per fortuna novembre si prospetta migliore e in ripresa.

Le previsioni di questo sabato vi mettono in guardia da certe questioni familiari. Magari c'è un problema rimasto in sospeso e che va risolto al più presto. In serata potreste ricevere un appuntamento, specie se siete soli. Le coppie, al contrario, preferiranno trascorrere la serata tra le mura domestiche. La stanchezza della settimana appena trascorsa si fa sentire a partire dal tardo pomeriggio.

Toro - 4° posto - L'oroscopo del 2 novembre sorride all'amore e alla fortuna. Siete tra i segni top del giorno e infatti avrete dei riscontri consistenti. Detestate fare la fila ma talvolta è necessario. Rispetto alle precedenti giornate, vi sentite più vitali e tonici. Se c'è stata una discussione, questo è il momento ideale per fare chiarezza. Ritagliatevi del tempo per voi e non state troppo su internet.

Siete tra i segni più amati dello zodiaco ed il merito dipende anche dal vostro modo di fare che sprona chiunque vi stia attorno. Sorridete, è la miglior medicina.

Gemelli - 5° in classifica - Giornata particolare, siete alle prese con certi dubbi e timori sia a livello sentimentale che lavorativo. In casa tutto vi sembra sottosopra e ciò favorisce il nervosismo. Attenzione a non sfogarvi sui familiari.

Avete trascorso un mese abbastanza confuso e duro, quindi un po' di stress è normale. Nei prossimi giorni le cose si rassereneranno. In questo sabato aspettatevi un incontro interessante o una chiamata da un parente. Non si escludono delle uscite in serata, ma molto dipende dal tempo.

Cancro - 2° posto - Non è stata una settimana facile, avete avuto alcuni problemi e una serie di difficoltà da affrontare. Il vostro umore ballerino, però, rischia di allontanarvi dalle persone che sono importanti per voi e di farvi soffrire con la coscienza. Non è facile tenere le cose sotto controllo.

L'oroscopo di domani vi vede in netto recupero. Riposate di più e non fate tardi la sera. Occhio anche alle insidie esterne, il freddo incombe e rischiate di ammalarvi. Non si escludono dolorini ma tutto passa in serata. Novembre è un mese valido per intraprendere nuovi progetti e migliorarsi in tutto. Tra shopping e cambiamenti di casa/abbigliamento, cercate di gestire al meglio le spese. Presto giungeranno buone entrate e tanta fortuna.

Leone - 9° in classifica - Siete un segno molto orgoglioso, combattivo e determinato. Siete molto ricercati per via del vostro carattere trascinante e simpatico, è impossibile annoiarsi con voi. Nel lavoro c'è un po' di frustrazione poiché non vi sentite abbastanza premiati. Questo vale anche per chi gestisce il focolare domestico. Magari cucinate, pulite, stirate e nessuno vi ringrazia. In questo sabato lasciate perdere ogni cosa e pensate a voi stessi. Quando uscite non dimenticate l'ombrello e il cappotto, sono previsti freddo e pioggia.Chi è raffreddato non dovrebbe uscire.

Vergine - 7° posto - Riguardatevi perché ultimamente vi state trascurando troppo. Siete nel bel mezzo di una confusione mentale e di una fiacchezza che vi impedisce di rendere al 100%. Tuttavia, la Luna vi appoggia, chiarite ogni questione poco limpida. Riceverete un'emozione inaspettata, qualcuno prova dei sentimenti per voi ma non lo fa vedere. Favoriti i progetti di coppia e le uscite per chi è solo. Non tenete il piede in due scarpe e rompete gli indugi senza perdere altro tempo.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - 1° posto - Avete avuto dei giorni non proprio eccellenti per quanto riguardano i sentimenti. Con il partner ci sono state delle questioni da affrontare, magari per colpa della gelosia o degli sbalzi d'umore. Fortunatamente le stelle annunciano dei profondi cambiamenti positivi che presto spazzeranno via ogni forma di disagio e sconforto. Siete un segno fragile dentro e perdonate tutto anche se spesso avete voglia di fuggire altrove. Ottobre ha regalato ottimi risultati lavorativi che verranno consolidati nei prossimi mesi. In questa giornata di sabato avrete alcuni lavoretti da sistemare sia in casa che fuori. Se avete da dire qualcosa, fatelo entro la serata. I single vorrebbero innamorarsi o incontrare qualcuno di straordinario. Fuoco e fiamme per le coppie in serata.

Scorpione - 10° posto - Possibili uscite in giornata, ma occhio al portafoglio. Se avete degli investimenti da fare, riflettete con estrema attenzione. Chi ha incominciato una frequentazione, è incerto sul da farsi. Le coppie che vivono insieme vivranno momenti tesi ma niente di preoccupante. Da giorni vi sentite giù di umore e apatici. Possibili scatti d'ira, rilassatevi con un bagno caldo e una camomilla. Soppesate quello che dite perché certe parole feriscono indelebilmente. Novembre ha molto da offrire, cercate di tenere gli occhi aperti.

Sagittario - 12° in classifica - Siete un segno molto moderno e al passo con i tempi. Nonostante ciò, spesso vi sentite come un pesce fuori d'acqua. Siete degli amanti molto passionali ma talvolta mancate di romanticismo. Siete sempre indaffarati, magari dietro ai fornelli, nel lavoro, nelle varie faccende domestiche. Per questo motivo tendete a trascurarvi. Gli under 30 sognano di fare carriera, magari nel mondo della moda o in tv. Vi piacciono i cambiamenti e siete molto intraprendenti. Sfruttate queste qualità per portare avanti un sogno nel cassetto.

Capricorno - 6° posto - Siete un segno stabile e con i piedi ben piantati per terra. Taciturni e pensierosi, agli occhi degli altri apparite misteriosi. A un primo impatto sembra che non abbiate bisogno di nessuno, ma in realtà non è sempre così. Chiedere aiuto non è certo una vergogna. Se volete ultimare al più presto certi lavori, oppure vi sentite schiacciati dagli impegni, chiedete una mano. Una persona a voi cara vi farà una certa confidenza. Chi ha dei problemi sentimentali o economici, non deve scoraggiarsi ma darsi da fare. Novembre si presenta pieno di novità e opportunità da cogliere al volo.

Acquario - 8° in classifica - L'oroscopo del giorno dice che questo sabato non si presenta facile sotto certi aspetti. Ci sono ottime probabilità che vi lasciate andare ad una crisi di pianto o di rabbia. Avete mille pensieri e cose da sbrigare. Chiedete un aiuto, magari ad un vostro parente o amico affidabile. Nel caso in cui ci fossero delle insoddisfazioni interiori, mettete nero su bianco ciò che provate e valutate come potete rimediare. A volte un problema appare più grande di quello che è veramente. Questo mese, se gestito bene, può offrire tanto. Entro l'anno nuovo cercate di eliminare quello che non funziona più e voltate pagina. Presto giungeranno delle liete soddisfazione ed anche delle entrate economiche.

Pesci - 3° posto - Nei prossimi giorni aspettatevi delle ottime notizie lavorative. Un parente o una conoscenza di vecchia data si farà sentire. Se siete insoddisfatti della vostra routine, potete benissimo cambiarla. Al giorno d'oggi esistono tantissimi mezzi e opportunità per stravolgere e migliorare le cose. Quindi non demoralizzatevi e pensate che ad ogni problema c'è una soluzione. Avete nel cuore una o più persone particolarmente speciali che desiderate proteggere dalle insidie del mondo esterno, magari dei nipoti o figli. La pioggia e il freddo non guasteranno i vostri piani poiché in questo sabato preferite starvene in casa, magari davanti ad uno scoppiettante camino e una cioccolata calda.