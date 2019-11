L'Oroscopo della settimana da lunedì 4 a domenica 10 novembre prevede incertezze sul lavoro per la Vergine, mentre per il Cancro miglioreranno le relazioni di coppia. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: alcuni potrebbero fare dei programmi per un viaggio e per i single potrebbe esserci una lieta sorpresa. Sul lavoro le prospettive sembrano essere abbastanza positive.

L'impegno verrà premiato senza ombra di dubbio.

Toro: in amore ci sarà qualche discussione dovuta alla gelosia. Nel weekend però, si potrà ritrovare un po' di serenità. Anche per il single ci potrebbe essere una situazione di tensione. In ambito professionale saranno delle giornate abbastanza impegnate. Da tenere d'occhio le uscite finanziarie.

Gemelli: nella settimana dal 4 al 10 novembre ci saranno delle grandi aspettative in amore.

Per alcuni potrebbe essere giunto il momento di programmare un grande passo con il partner. Alcuni progetti lavorativi non saranno esenti da ostacoli e intoppi.

Cancro: grazie a Mercurio e Venere, nelle coppie riuscirà ad esserci una maggiore intesa. Per i single ci saranno nuovi incontri ricchi di passionalità. Sul lavoro vi potrebbero venire assegnati dei nuovi incarichi che accresceranno la vostra autostima.

Leone: in amore farete i conti con degli alti e bassi. Si dovranno superare momenti di difficoltà e di polemica. Molte dei litigi si risolveranno nel migliore dei modi. Nella sfera professionale ci saranno diversi impegni da affrontare, ma nel weekend potrete coglierne i frutti.

Vergine: gli astri non saranno dalla vostra parte nella settimana dal 4 al 10 novembre. Ci saranno dei momenti negativi da dover gestire, ma grazie al partner che vi aiuterà in tutte le vostre esigenze, potrete rilassarvi. In ambito economico avrete diverse paure ed incertezze, ma non dovrete permettere che i vostri dubbi ostacolino i vostri programmi.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: in amore sarete stimolati a prendere delle nuove iniziative. Sarà un momento di grande forza in cui riuscirete a trarre vantaggio da molteplici situazioni. Se avete faccende importanti da dover sbrigare, sarà meglio farlo subito e non aspettare troppo.

Scorpione: l'intesa di coppia sarà ottimale, mentre i single potranno fare degli incontri molto interessanti.

Le conoscenze fatte in questo periodo potrebbero rivelarsi fondamentali per il futuro. Anche l'ambito lavorativo della vostra vita sarà molto gratificante. Riceverete alcuni elogi dai vostri superiori.

Sagittario: fase di recupero nella vita di coppia nella settimana dal 4 al 10 novembre. Ci saranno comunque tutti i presupposti per passare delle giornate di piena armonia. Per chi è da solo da molto tempo, sarà il momento di cominciare a guardarsi intorno.

Capricorno: chi sta vivendo un periodo di crisi sentimentale, potrà trovare il modo di recuperare. Si verrà a creare un buon feeling con persone conosciute da poco. Siete determinati, potrete portare avanti tutte le vostre convinzioni e i vostri progetti senza troppi ostacoli.

Acquario: Venere dissonante porterà delle incomprensioni e dei litigi in amore. Chi ha una relazione da tempo dovrà cercare di essere paziente e di ingoiare qualche 'rospo' per non creare discussioni inutili. Dovrete cercare di mantenere la calma il più possibile.

Pesci: la settimana dal 4 al 10 novembre non sarà proprio brillante. Potreste avere dei momenti di confusione a causa dell'appoggio mancante del vostro partner. Sarete alla ricerca di sicurezze, che purtroppo sembreranno mancare. Sul lavoro si prospetta invece un periodo più positivo e soddisfacente.