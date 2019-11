L'Oroscopo di domani, mercoledì 20 novembre, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Dopo l'ultimo quarto, incomincia la fase calante della Luna. Nell'aria si respira tensione e preoccupazione. In tanti si sentono sconfortati e privi di voglia di fare. Questo, però non vale per tutti. I nati del Toro saranno parecchio pensierosi mentre i Cancro saranno estremamente invidiati. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e la relativa classifica.

Classifica e previsioni del 20 novembre da Ariete a Vergine

Ariete - 8° in classifica - La giornata di mercoledì riserva delle sorprese interessanti. Avete delle questioni arretrate da risolvere, ma con calma e pazienza riuscirete a trovare una valida soluzione. Da alcune giornate vi sentite insicuri, come se dovesse accadere qualcosa da un momento all'altro. Cercate di calmarvi e fate attenzione a quello che dite altrimenti rischiate di complicarvi la vita.

In arrivo una risposta entro la serata.

Toro - 9° posto - Spesso ripensate a un vecchio amore che magari avete lasciato andare per incompatibilità caratteriali. Dovete imparare a guardare avanti e a voltare pagina. In questo mercoledì uscite, svagatevi e non pensate ai problemi di cuore. C'è tensione anche all'interno delle coppie che nutrono dei risentimenti. Non si escludono richieste particolari in famiglia, ma non tiratevi indietro altrimenti rischierete di deludere qualcuno.

Gemelli - 6° in classifica - Da un po' di tempo avete perso l'interesse per una determinata passione che prima catturava la vostra attenzione per ore intere. In realtà vi mancano solamente gli stimoli giusti a causa di una preoccupazione che vi attanaglia da tempo. Magari siete nel bel mezzo di un problema famigliare o siete rimasti scottati da una delusione passata. In giornata confiderete le vostre remore a qualcuno che vi è sempre accanto.

A dicembre ritroverete la speranza, ma in questi giorni fate attenzione.

Cancro - 3° posto - L’Oroscopo del 20 novembre vi vede primeggiare e riscoprire un nuovo interesse. Non avete peli sulla lingua per questo motivo avete attirato molte antipatie nel tempo. Tuttavia, siete da sempre invidiati e stimati per via del vostro carattere carismatico. Se volete ottenere una determinata cosa, avete abbastanza capacità per ottenerla.

Per la vostra famiglia vi fate in quattro e non sopportate l'idea di vederla soffrire. In questa giornata sarete richiesti e desiderati, chi cerca un lavoro dovrebbe approfittare di questa influenza positiva per fare dei colloqui. Possibili uscite di denaro per faccende casalinghe. I cuori solitari hanno un ammiratore segreto piuttosto timido.

Leone - 2° in classifica - Momento valido per intraprendere una nuova iniziativa e per fare spese.

Non mancheranno elogi. Di solito siete fermamente attenti a non esagerare con i consumi, ma spesso vi fate ingolosire dai dolci. In giornata avrete un bel po' di impieghi da fronteggiare. In casa ci sarà un problema da sistemare, probabilmente una rottura o un guasto. Presto riceverete una notizia inaspettata.

Vergine - 12° posto - La Luna nel segno causa sbalzi d'umore e irritabilità. Se qualcosa non vi fa chiudere gli occhi la notte, dovete parlarne con qualcuno di fidato.

Talvolta, sfogarsi alleggerisce il peso del problema. In questo mercoledì 20 novembre riceverete una chiamata, magari da un parente o un conoscente. Vi ritroverete a riordinare alcuni casini. Chi ha dei figli deve parlarci chiaro.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - 10° in classifica - Le previsioni astrologiche vi vedono fermi al punto di partenza sia per quanto riguarda l'amore che il lavoro. Magari avete trascurato il partner mettendo le vostre esigenze davanti alle sue. In amore non bisogna solo ricevere ma soprattutto dare.

Questo è un mercoledì in cui tutto vi sembra girare storto e non tollerate l'invadenza della famiglia o degli amici. Non si escludono delle possibili transazioni economiche che vi svolteranno la giornata. Siate maggiormente prudenti e non fate tardi la sera.

Scorpione - 4° posto - Giornata al rallentatore. Avrete delle difficoltà a portare avanti dei lavori e sarete sopraffatti da un senso di ritardo. Avete tanti sogni nel cassetto ma anche tante spese da sostenere. Vi ritroverete a pensare a un vecchio amore o a una certa amicizia che non vedete da anni.

Sono favorite le uscite, specialmente per i single che potrebbero trovare conforto tra le braccia di una possibile anima gemella.

Sagittario - 7° in classifica - Da questa giornata la vostra mente incomincia a splendere in maniera abbagliante. L'oroscopo di domani vede le stelle supportarvi nelle attività economiche e casalinghe. Vi destreggerete tra i fornelli e magari sperimenterete qualcosa di nuovo. Lo shopping cura la tristezza, ma fate attenzione a non spendere troppo. Spesso avete difficoltà a sbarcare il lunario e qualche volta provate invidia per chi ha maggiori possibilità economiche.

Se un capo si comporta in maniera scorretta nei vostri confronti e dei colleghi, non dovete tacere più.

Capricorno - 11° posto - Questo non si prospetta un mercoledì da prendere alla leggera. Non distraetevi alla guida e cercate di concentrarvi sul vostro lavoro o faccende domestiche. Avete difficoltà a fare chiarezza con i vostri sentimenti, magari non siete più sicuri di amare il partner. In serata vi rilasserete senza pensare a niente, lasciate le preoccupazioni fuori dalla porta di casa. Coltivate i vostri sogni in vista dell'anno nuovo.

Acquario - 1° in classifica - Periodo in cui avete energia da vendere, ma fate attenzione a non esagerare. Chi troppo vuole nulla stringe, quindi siate prudenti e prendete le decisioni giuste. In questo mercoledì vi ritroverete ad ascoltare una confidenza particolare. Potrebbero arrivare dei validi consigli che potrete sfruttate nel prossimo futuro. Non è la giornata giusta per fare spese, attendete la prossima settimana. Dedicatevi ad uno sport perché il vostro corpo chiede movimento a causa delle troppe ore trascorse sui social.

Pesci - 5° posto - L’oroscopo di mercoledì vi vede un po' stanchi. Siete sempre pronti a consolare e a confortare. Una persona a voi cara non sta attraversando un buon periodo e questo vi preoccupa decisamente molto. Nonostante ciò, in giornata avrete a che fare con delle spese urgenti. Entro la fine del mese arriveranno delle notizie interessanti che potrebbero influenzare in bene o in male la vostra vita sentimentale. I single si sentono sfiduciati e credono che non incontreranno mai l'anima gemella, tuttavia non è così.